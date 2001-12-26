Детальное описание последствий приостановления части СОИДН Россия-США

5 апреля 2022 года США объявили, что IRS (Налоговое управление США) приостанавливает обмен информацией с налоговыми органами РФ в рамках СоИДН между Россией и США. Это фактически отменило действие статьи 25 СоИДН «Обмен налоговой информацией» со стороны США. В соответствии с СоИДН, IRS и Федеральная налоговая служба России (ФНС) обменивались финансовой информацией с целью оптимизации сбора налогов и обеспечения соблюдения налогового законодательства в России и США. Таким образом, до приостановления обмена налоговые органы обеих стран могли запрашивать друг у друга информацию о своих налогоплательщиках.

Тем не менее, Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) продолжает действовать. Этот закон направлен на противодействие уклонению от уплаты налогов в США с доходов американских налогоплательщиков, полученных через финансовые институты за пределами страны. FATCA также распространяется на российские организации финансового рынка в соответствии с Федеральным законом 173-ФЗ от 28 июня 2014 года. Положения FATCA требуют от финансовых институтов заключения договора с IRS путем регистрации на портале Налоговой службы.

Относительно валютного регулирования автоматического обмена информацией для целей валютного контроля для физических лиц (российских резидентов для целей валютного контроля – граждан РФ и лиц с российским ВНЖ) с США не происходило. Это, в свою очередь, приводило к существенному ограничению перечня валютных операций, которые можно осуществлять на счетах в американских банках валютным резидентам РФ.

Круг операций, которые можно проводить по счетам в странах, отказавшихся от обмена информацией, ограничен. На эти счета можно получать зарплату по трудовому договору, соцвыплаты (пенсии, алименты, страховку, стипендии), выплаты по решению суда, возвраты средств за товары. Туда можно вносить наличные и переводить деньги с других своих счетов. Однако зачисление дивидендов и купонов, доходов от операций с ценными бумагами в перечень разрешенных операций не входит.

Минфин РФ своим Приказом от 5 июня 2023 № 86н обновил «черный список» оффшоров – государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия финансовой информации, включив в список США. Если ранее в черный список входили преимущественно «классические» оффшоры (такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы), то в обновленный перечень попали страны ЕС, Великобритания, Швейцария, США и др. Включение страны в перечень по факту означает невозможность применять 5-летнюю льготу по владению - освободить доходы от реализации акций компании, резидента такой страны, от налогообложения в РФ, а также некоторые освобождения, применимые для расчета прибыли КИК (контролируемые иностранные компании).

8 августа 2023 года Президент РФ подписал Указ № 585 о приостановке действия отдельных статей Соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами (в том числе, с США). Этот Указ частично приостановил действие положений СоИДН с США, в частности, положений, устанавливающих льготные налоговые ставки для конкретных видов доходов (пункт 4 статьи 1 и статьи 5-21 и 23), и Протокола к СоИДН.

1 декабря 2023 года приказом ФНС обновляется перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Включение США в перечень логически последовало за приостановкой обмена по инициативе США ранее в 2022 году. Включение в список влечет за собой невозможность освобождения прибыли КИК по критерию эффективной ставки, обязательный аудит финансовой отчетности КИК, а также невозможность зачета налога на прибыль для целей НДФЛ, удержанного российской компанией с дивидендов иностранной организации из перечня при косвенном участии (п. 1.1 ст. 208 НК РФ). В этом случае такие дивиденды будут облагаться налогом на прибыль, НДФЛ, а также корпоративным налогом в промежуточной иностранной юрисдикции (если применимо).

28 декабря 2023 года IRS и Казначейство США выпустили Уведомление 2024-11, официально обновив список СоИДН-договоров США, в соответствии с которыми может применяться пониженная ставка налога по определенным видам дивидендов. Из данного списка исключили Российскую Федерацию. Это означает, что начиная с 1 января 2023 года дивиденды, выплаченные российскими организациями, облагаются по стандартным ставкам налога в США (37% + 3.8% вместо 23.8%).