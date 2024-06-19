США приостановят соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

Приостановление вступит в силу 16 августа 2024 года и коснется налогов, которые удерживают у источника. Также отказ от СИДН повлияет на выплату дивидендов, процентов, пенсий и зарплат.

Минфин США направил России официальное уведомление о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Оно действовало между Россией и США с 1992 года.

«Приостановление вступит в силу как в отношении налогов, удерживаемых у источника, так и в отношении других налогов 16 августа 2024 года и будет продолжаться до тех пор, пока правительства двух стран не примут иного решения», — сказано на сайте Минфина США.

Также в министерстве объяснили, что этот шаг стал ответом на уведомление российской стороны приостановить налоговые договоры.

Отмена положений СИДН повлияет на налогообложение прибыли от коммерческой деятельности, международных перевозок и от использования недвижимости, а также на выплаты дивидендов, процентов, пенсий и зарплат наемным работникам.

В августе 2023 года Владимир Путин подписал указ о приостановке некоторых налоговых договоров с недружественными странами.