Сделали возможность авторам скрывать эмоджики на своем блоге
После известного события « Евгений Рябов гейт» редакции Клерка пришлось задуматься, над поддержкой начинающих авторов — вот к чему мы пришли...
Было большое обсуждение, после добавлении возможности оценивать статьи на Клерке эмоджиками и даже неприятные последствия. Некоторые авторы ушли с площадки, переживая за свой имидж и статьи, поэтому Клерку нужно было принять меры для защиты своих авторов.
Для более подробного погружения в тему, советую прочитать релиз возможности оценивать статьи эмоджиками
Посты на «Клерк.ру» теперь можно оценить реакциями
Новые реакции разнообразят обратную связь и сделают общение на платформе более живым и эмоциональным.
Автор может скрыть реакции, которые он не хочет видеть под своими статьями
В рекламном кабинете пользователя, он доступен по этой ссылке https://www.klerk.ru/corporate/user/ и по этой кнопке в выпадающем окне,
есть новый раздел “Настройки блога“.
Тут автор может скрыть все эмоджики, кроме лайка, лайкать можно будет все посты на сайте.
Тоже самое распространяется и на блоги компаний, он доступен всем пользователям по этой ссылке https://www.klerk.ru/createbusiness/ и по ней же вы можете создать себе блог компании, если у вас его еще нет.
Что это значит для читателей
Думаю, жизнь для читателей Клерка сильно не измнениться, статьи новости от нашей редакции будут сохранять все возможности оценки, но скорее всего у нескольких авторов не будет возможности ставить клоунов и какашки под статьями.
Я, например, у себя скрыл, чтобы меня не закибербулили суровые клерки!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .