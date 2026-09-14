Сделали возможность авторам скрывать эмоджики на своем блоге

После известного события « Евгений Рябов гейт» редакции Клерка пришлось задуматься, над поддержкой начинающих авторов — вот к чему мы пришли...

Было большое обсуждение, после добавлении возможности оценивать статьи на Клерке эмоджиками и даже неприятные последствия. Некоторые авторы ушли с площадки, переживая за свой имидж и статьи, поэтому Клерку нужно было принять меры для защиты своих авторов.

Для более подробного погружения в тему, советую прочитать релиз возможности оценивать статьи эмоджиками

Посты на «Клерк.ру» теперь можно оценить реакциями Новые реакции разнообразят обратную связь и сделают общение на платформе более живым и эмоциональным. www.klerk.ru

Автор может скрыть реакции, которые он не хочет видеть под своими статьями

В рекламном кабинете пользователя, он доступен по этой ссылке https://www.klerk.ru/corporate/user/ и по этой кнопке в выпадающем окне,

есть новый раздел “Настройки блога“.

Вид настройки эмоджиков в блоге пользователя

Тут автор может скрыть все эмоджики, кроме лайка, лайкать можно будет все посты на сайте.

Тоже самое распространяется и на блоги компаний, он доступен всем пользователям по этой ссылке https://www.klerk.ru/createbusiness/ и по ней же вы можете создать себе блог компании, если у вас его еще нет.

Вид настройки эмоджиков в блоге компаний

Что это значит для читателей

Думаю, жизнь для читателей Клерка сильно не измнениться, статьи новости от нашей редакции будут сохранять все возможности оценки, но скорее всего у нескольких авторов не будет возможности ставить клоунов и какашки под статьями.

Я, например, у себя скрыл, чтобы меня не закибербулили суровые клерки!