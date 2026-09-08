Посты на «Клерк.ру» теперь можно оценить реакциями
Новые реакции разнообразят обратную связь и сделают общение на платформе более живым и эмоциональным.
Команда «Клерка» добавила возможность оценить посты и статьи реакциями – добрыми «сердечками», клоунами и другими эмоциями.
Раньше выразить несогласие, иронию или разочарование от материала можно было только в комментариях. Теперь для этого достаточно одного клика.
Читатели могут мгновенно показать свое отношение к новости, закону или мнению автора без необходимости писать развернутый текст.
Авторы и блогеры сразу увидят, какой контент действительно полезен, а какой вызывает у аудитории скепсис или раздражение.
Панель с новыми реакциями уже активна и доступна в публикациях на сайте.