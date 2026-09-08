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Интернет и технологии
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Посты на «Клерк.ру» теперь можно оценить реакциями

Новые реакции разнообразят обратную связь и сделают общение на платформе более живым и эмоциональным.

3 открытия

Команда «Клерка» добавила возможность оценить посты и статьи реакциями – добрыми «сердечками», клоунами и другими эмоциями.

Реакции в статье
Реакции в статье

Раньше выразить несогласие, иронию или разочарование от материала можно было только в комментариях. Теперь для этого достаточно одного клика.

Читатели могут мгновенно показать свое отношение к новости, закону или мнению автора без необходимости писать развернутый текст.

Авторы и блогеры сразу увидят, какой контент действительно полезен, а какой вызывает у аудитории скепсис или раздражение.

Панель с новыми реакциями уже активна и доступна в публикациях на сайте.

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