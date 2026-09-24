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Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Олег Мальцев
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Добавили минипрофили для экспертов Клерка!

В сервисе Клерк.Консультации теперь можно перейти в профиль эксперта и узнать, кто же он такой

4 открытия
Добавили минипрофили для экспертов Клерка!

На сервисе Клерк.Консультации сделали минипрофили для наших экспертов, а также добавили прямые ссылки на их профили. Посмотреть на всех экспертов Клерка можно вот тут https://www.klerk.ru/experts/

Где это найти?

1) Есть несколько мест, самое распространенное - лента мнений. Если у вас включены комментарий из консультаций, то можно навестись на его аватарку или имя - должен вылезти минипрофиль

Добавили минипрофили для экспертов Клерка!

2) В разделе Клерк.Консультаций можно также найти большое количество экспертов и их минипрофилей, например на главной https://www.klerk.ru/consultations/

Добавили минипрофили для экспертов Клерка!

или в самом вопросе, мне вот этот понравился https://www.klerk.ru/consultations/nds-pri-peredace-po-v-scet-vklada-v-ustavnyj-kapital-67528/

Добавили минипрофили для экспертов Клерка!

3) Также можно найти минипрофили на странице комментариев https://www.klerk.ru/comments/, там есть фильтр для комментов из Консультаций https://www.klerk.ru/comments/?filter[type][eq]=18

Зачем это?

Теперь пользователю проще узнать о наших экспертах, кто они такие и на какие вопросы уже ответили. А для наших экспертов это возможность стать суперзвездами бухгалтерии!

Информации об авторе

Олег Мальцев

Олег Мальцев

Клерк премиум в Клерк.Ру

19 подписчиков19 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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