Эффективная логистика «последней мили» — ключ к успешной онлайн-торговле

Реальный кейс применения цифрового решения для улучшения бизнес-процессов. Как оптимизация транспортной логистики и использование программных решений может снизить издержки, повысить удовлетворенность клиентов и увеличить долю прибыли.

По статистике, онлайн-продажи прирастают ежегодно на 20-30%, а розничная торговля — только на 10%. При этом быстрая доставка товаров — один из ключевых элементов прибыльного онлайн-бизнеса. Также конкуренция на рынке интернет-торговли напрямую зависит от спроса на товары, а пользователь теперь сравнивает цены и сроки доставки, чтобы заказ был максимально выгодным. В этих условиях скорость и качество сервиса напрямую влияют на выручку компании.

По данным Data Insight, разрыв между заявленным и фактическим сроком доставки непосредственно отражается на решении о покупке. Заказы, прибывшие не вовремя, не выкупают в два раза чаще. Причем как раннее, так и позднее прибытие курьера негативно сказывается на впечатлении клиента и желании приобрести товар. Именно поэтому для 70% потребителей при покупке онлайн очень важна возможность отследить статус заказа. В этой статье мы расскажем, как качество доставки «последней мили» влияет на финансовый результат и как за счет оптимизации логистики можно улучшить бизнес-показатели.

Фокус на лояльность

Как известно, получить нового клиента в 3-5 раз дороже, чем сохранить уже существующего. Поэтому компаниям, занимающимся интернет-торговлей, всегда стоит бороться за приверженность уже существующих покупателей. Однако сложные маршруты и срывы доставки негативно влияют на лояльность клиентов и повторные заказы.

Сейчас особенно уязвимое время, когда цепочки поставок пострадали, а развитие электронной коммерции кратно ускорилось: в 2021 году доля e-commerce в торговом обороте России составила 9,2%, в 2022 - 11,7%, а к 2025 году прогнозируется ее увеличение до 22%. Понятное ценообразование стоимости доставки и расчет ее окупаемости стали большой проблемой для бизнеса. Чтобы сохранить конкурентные позиции в онлайн-торговле, требуется быстрая и прозрачная доставка товаров.

Этап, на котором товар доставляется непосредственно конечному потребителю, известен как «последняя миля». Сейчас именно качество выполнения работы, соблюдение сроков и эффективное взаимодействие с клиентом в этот период оказывают наибольшее влияние на то, как покупатели оценивают всю логистическую систему, а также компанию-продавца в целом. К слову, на услуги «последней мили» приходится 41% от общих затрат на цепочку поставок, что более чем в 2 раза превышает любой другой тип расходов, включая складирование и упаковку. Добиться четкости на этом этапе возможно с помощью современных технологий.

Для автоматизации логистики «последней мили» многие крупные ИТ-компании создали свои программные решения, которые помогают удержать клиентов и стимулируют их к повторным покупкам.

На какие функции стоит обратить внимание, чтобы выбрать подходящее ПО?

Проблема выбора

Большинство таких продуктов для логистики помогает выстроить оптимальный маршрут с учетом пробок, вместимости автопарка и спланировать временной диапазон доставки. Но для разного масштаба бизнеса существует своя специфика требований к решениям автоматизации, они будут сильно различаться в зависимости от размеров компании и годового дохода.

Доход до 800 млн рублей:

минимальная стоимость: коробочные решения – продукт в облаке с оплатой по подписке;

простота использования: все кнопки на одном экране, чтобы не совершать лишних действий и быстро освоить новую программу;

Доход до 2 млрд рублей:

приложение для курьера: загрузить документы в заказ, навигатор внутри приложения; документооборот растет и требуется упорядочить объем отчетности;

возможность корректировать маршрут вручную: при большом количестве заказов возможны форс-мажоры, которые важно успеть вовремя нейтрализовать; с ростом количества заказов растет вероятность непредвиденных ситуаций и на кону репутация бренда;

кастомизация: если бизнес специфичный и требует доработок коробочного решения; подойдет для предприятий с непопулярными внутренними системами и\или уникальным производством

Доход от 2 млрд рублей:

гибкий выбор технологии планирования маршрутов: вариативность способов расчета пути для выбора наиболее эффективного – дешевого и быстрого;

установка программного решения на серверы компании: большие компании чаще всего становятся жертвами хакерских атак, а данные проще защитить на собственных серверах;

работа приложения в офлайн-режиме: навигатор сходит с ума в центре города или за городом, причины разные, но проблема одна – сбивается маршрут и тратится драгоценное время;

принятие рекламаций в приложении курьера: упрощение документооборота, чтобы не потерять ничего важного;

кастомизация решения: возможность настроить программу с учетом особенностей внутренних систем и запросов бизнеса;

масштабируемость: крупный бизнес быстро развивается, прирастая новыми активами, охватывая новые города и регионы.

Как это работает

Рассмотрим реальный кейс, когда цифровое решение помогло отладить бизнес-процессы. Онлайн-ритейлер, заявляющий на сайте о быстрой доставке товаров потребителям, столкнулся с растущими расходами на логистику «последней мили». При этом клиенты стали жаловаться на задержки и неудобства при получении заказов, что привело к снижению лояльности и частоте покупок одним пользователем.

Решение: магазин внедрил программу для автоматизации и оптимизации доставки «последней мили», чтобы снизить себестоимость логистики, увеличить удовлетворенность пользователей и количество повторных заказов.

Эффекты

Алгоритмы программы помогли выбрать оптимальные маршруты доставки с учетом трафика, расстояний и спроса в разных районах города. Клиенты видят точное время прибытия курьера, им гораздо удобнее планировать свое время. Возможность менять маршруты в режиме реального времени сократила количество недоставленных заказов из-за пробок и других форс-мажоров. Значительное снижение стоимости доставки (до 20%) за счет сокращения времени, расхода топлива и оптимизации маршрута.

Вывод

Доставить товары покупателю в заявленные сроки, по корректному адресу и с минимальными затратами реально. Оптимизация транспортной логистики и сопутствующих процедур поможет увеличить долю прибыли за счет сокращения расходов и увеличения массы постоянных покупателей в разных масштабах бизнеса.

Программное решение — это инструмент, который необходим каждому бизнесу, который предоставляет вариант доставки товара в пункт выдачи заказа или до двери, чтобы сохранять конкурентное преимущество и растить долю прибыли.

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