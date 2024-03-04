Логотип НОРБИТ
НОРБИТ
Ведение бизнеса

Эффективная логистика «последней мили» — ключ к успешной онлайн-торговле

Реальный кейс применения цифрового решения для улучшения бизнес-процессов. Как оптимизация транспортной логистики и использование программных решений может снизить издержки, повысить удовлетворенность клиентов и увеличить долю прибыли.
20 2

По статистике, онлайн-продажи прирастают ежегодно на 20-30%, а розничная торговля — только на 10%. При этом быстрая доставка товаров — один из ключевых элементов прибыльного онлайн-бизнеса. Также конкуренция на рынке интернет-торговли напрямую зависит от спроса на товары, а пользователь теперь сравнивает цены и сроки доставки, чтобы заказ был максимально выгодным. В этих условиях скорость и качество сервиса напрямую влияют на выручку компании.

По данным Data Insight, разрыв между заявленным и фактическим сроком доставки непосредственно отражается на решении о покупке. Заказы, прибывшие не вовремя, не выкупают в два раза чаще. Причем как раннее, так и позднее прибытие курьера негативно сказывается на впечатлении клиента и желании приобрести товар. Именно поэтому для 70% потребителей при покупке онлайн очень важна возможность отследить статус заказа. В этой статье мы расскажем, как качество доставки «последней мили» влияет на финансовый результат и как за счет оптимизации логистики можно улучшить бизнес-показатели.

Фокус на лояльность

Как известно, получить нового клиента в 3-5 раз дороже, чем сохранить уже существующего. Поэтому компаниям, занимающимся интернет-торговлей, всегда стоит бороться за приверженность уже существующих покупателей. Однако сложные маршруты и срывы доставки негативно влияют на лояльность клиентов и повторные заказы.

Сейчас особенно уязвимое время, когда цепочки поставок пострадали, а развитие электронной коммерции кратно ускорилось: в 2021 году доля e-commerce в торговом обороте России составила 9,2%, в 2022 - 11,7%, а к 2025 году прогнозируется ее увеличение до 22%. Понятное ценообразование стоимости доставки и расчет ее окупаемости стали большой проблемой для бизнеса. Чтобы сохранить конкурентные позиции в онлайн-торговле, требуется быстрая и прозрачная доставка товаров.

Этап, на котором товар доставляется непосредственно конечному потребителю, известен как «последняя миля». Сейчас именно качество выполнения работы, соблюдение сроков и эффективное взаимодействие с клиентом в этот период оказывают наибольшее влияние на то, как покупатели оценивают всю логистическую систему, а также компанию-продавца в целом. К слову, на услуги «последней мили» приходится 41% от общих затрат на цепочку поставок, что более чем в 2 раза превышает любой другой тип расходов, включая складирование и упаковку. Добиться четкости на этом этапе возможно с помощью современных технологий.

Для автоматизации логистики «последней мили» многие крупные ИТ-компании создали свои программные решения, которые помогают удержать клиентов и стимулируют их к повторным покупкам.

На какие функции стоит обратить внимание, чтобы выбрать подходящее ПО?

Проблема выбора

Большинство таких продуктов для логистики помогает выстроить оптимальный маршрут с учетом пробок, вместимости автопарка и спланировать временной диапазон доставки. Но для разного масштаба бизнеса существует своя специфика требований к решениям автоматизации, они будут сильно различаться в зависимости от размеров компании и годового дохода.

Доход до 800 млн рублей:

  • минимальная стоимость: коробочные решения – продукт в облаке с оплатой по подписке;

  • простота использования: все кнопки на одном экране, чтобы не совершать лишних действий и быстро освоить новую программу;

Доход до 2 млрд рублей:

  • приложение для курьера: загрузить документы в заказ, навигатор внутри приложения; документооборот растет и требуется упорядочить объем отчетности;

  • возможность корректировать маршрут вручную: при большом количестве заказов возможны форс-мажоры, которые важно успеть вовремя нейтрализовать; с ростом количества заказов растет вероятность непредвиденных ситуаций и на кону репутация бренда;

  • кастомизация: если бизнес специфичный и требует доработок коробочного решения; подойдет для предприятий с непопулярными внутренними системами и\или уникальным производством

Доход от 2 млрд рублей:

  • гибкий выбор технологии планирования маршрутов: вариативность способов расчета пути для выбора наиболее эффективного – дешевого и быстрого;

  • установка программного решения на серверы компании: большие компании чаще всего становятся жертвами хакерских атак, а данные проще защитить на собственных серверах;

  • работа приложения в офлайн-режиме: навигатор сходит с ума в центре города или за городом, причины разные, но проблема одна – сбивается маршрут и тратится драгоценное время;

  • принятие рекламаций в приложении курьера: упрощение документооборота, чтобы не потерять ничего важного;

  • кастомизация решения: возможность настроить программу с учетом особенностей внутренних систем и запросов бизнеса;

  • масштабируемость: крупный бизнес быстро развивается, прирастая новыми активами, охватывая новые города и регионы.

Как это работает

Рассмотрим реальный кейс, когда цифровое решение помогло отладить бизнес-процессы. Онлайн-ритейлер, заявляющий на сайте о быстрой доставке товаров потребителям, столкнулся с растущими расходами на логистику «последней мили». При этом клиенты стали жаловаться на задержки и неудобства при получении заказов, что привело к снижению лояльности и частоте покупок одним пользователем.

Решение: магазин внедрил программу для автоматизации и оптимизации доставки «последней мили», чтобы снизить себестоимость логистики, увеличить удовлетворенность пользователей и количество повторных заказов.

Эффекты

  1. Алгоритмы программы помогли выбрать оптимальные маршруты доставки с учетом трафика, расстояний и спроса в разных районах города.

  2. Клиенты видят точное время прибытия курьера, им гораздо удобнее планировать свое время.

  3. Возможность менять маршруты в режиме реального времени сократила количество недоставленных заказов из-за пробок и других форс-мажоров.

  4. Значительное снижение стоимости доставки (до 20%) за счет сокращения времени, расхода топлива и оптимизации маршрута.

Вывод

Доставить товары покупателю в заявленные сроки, по корректному адресу и с минимальными затратами реально. Оптимизация транспортной логистики и сопутствующих процедур поможет увеличить долю прибыли за счет сокращения расходов и увеличения массы постоянных покупателей в разных масштабах бизнеса.

Программное решение — это инструмент, который необходим каждому бизнесу, который предоставляет вариант доставки товара в пункт выдачи заказа или до двери, чтобы сохранять конкурентное преимущество и растить долю прибыли.

Подписывайтесь на наш ТГ-канал!

Начать дискуссию

Логотип Dbrain
Dbrain
Карьера бухгалтера

Оскар за сцену в налоговой. 7 наград, которые заслуживают бухгалтеры

Люди, которые радуют других людей зарплатами два раза в месяц, просто обязаны получать премии. Мы прикинули, какие.

Оскар за сцену в налоговой. 7 наград, которые заслуживают бухгалтеры
17

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип LANIT Document Management
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО 

Даже небольшие фирмы все чаще выбирают автоматизированные системы, чтобы передать им рутинные задачи по работе с документами. А с тех пор как закон 77-ФЗ законодательно закрепил возможность перевода кадровых процессов и документов в цифровой формат, системы КЭДО начали развиваться еще активнее. Разберем, в чем преимущества КЭДО и какие решения есть на рынке.

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО 
9
Регистрация и ликвидация бизнеса

Теперь открыть бизнес и получить электронную подпись можно онлайн

Новый сервис ФНС позволит зарегистрировать компанию или ИП, открыть счет в банке и получить электронную подпись без личного присутствия.

38

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтеры

🔥 Самая масштабная конференция на «Клерке» состоится уже 14 марта. Успейте зарегистрироваться!

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве.

23
Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров. 101 далматинец

Для выполнения задания потребуется всего лишь немного внимательности. У бухгалтеров с этим не должно возникнуть проблем. Проверим?

🧠Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров. 101 далматинец
15
96
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Общество

Весна пришла! Сделали подборку фото для поднятия настроения

Коллеги, весна! Время для ярких красок, обновления, радости и неожиданных поступков. Сделали для вас подборку красивых фотографий для поднятия настроения. Присылайте свои фото!

Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру
6
64

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Антон Слипченко
Антон Слипченко
Общество

Осторожно, злая сосулька! Что делать, если сосулька упала с крыши на вашу машину

Вот, тут товарищи некоторые, за коммунальщиков заступаются. С крыши льдина упала и стоящий внизу автомобиль повредила. Так вот товарищи эти, заявляют, что нечего машине там стоять было и управляющая компания тут ни при чем!

13
Налоговые льготы по налогу на прибыль

Технологические компании, которые выходят на IPO, получат налоговые льготы

Бизнес из сферы технологий при выходе на биржу сможет пользоваться льготами по налогу на прибыль. А инвесторов, которые покупают ценные бумаги при первичном размещении, освободят от НДФЛ.

30
НДФЛ

Налогом облагаются проценты по вкладу, а не сам вклад

Вклад – это имущество физлица, и сам вклад никаким налогом не облагается.

74
Логотип НОРБИТ
НОРБИТ
Ведение бизнеса

Эффективная логистика «последней мили» — ключ к успешной онлайн-торговле

Реальный кейс применения цифрового решения для улучшения бизнес-процессов. Как оптимизация транспортной логистики и использование программных решений может снизить издержки, повысить удовлетворенность клиентов и увеличить долю прибыли.

20
Карьера бухгалтера

7 тысяч бухгалтеров пришли к нам за работой

«Клерк» публикует актуальные предложения от работодателей из сферы бухгалтерии и финансов, а также резюме специалистов. Мы помогаем найти работу мечты!

89
Интернет и IT

Вступил в силу запрет рекламы VPN-сервисов

Теперь Роскомнадзор будет блокировать инструкции по установке сервисов для получения доступа к заблокированным ресурсам.

69

Разборы законов

1 188
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Что произойдет с моей МЧД при смене ЭЦП у директора?

Здравствуйте! У директора ЭЦП, на меня оформлена электронная подпись и МЧД. Все отчеты сдаю со своей подписью и в личном кабинете ЕНС контролирую. У директора подпись заканчивает срок действия, он получает новую, что будет с моей МЧД?И что будет, когда срок действия моей подписи истечет и необходимо будет обновить сертификат? Надо ли заново оформлять МЧД?

15
33
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Как бухгалтеру внедрить управленческий учет на предприятии за 3 шага

Объясняем, с чего начать ведение управленческого учета, какие параметры нужно задать и как не совершить ошибок новичка.

Как бухгалтеру внедрить управленческий учет на предприятии за 3 шага
1
100
Прием на работу

🎓Вебинар: Документы при приеме на работу в 2024 году. 18 марта в 15:00 мск!

Разберитесь, как принять на работу сотрудника в 2024 году, а также какой нужен перечень документов и какие сдать отчеты о приеме на работу.

60
НДФЛ

С 2024 года зарплату заграничных дистанционщиков облагают НДФЛ в России

Одна норма НК по НДФЛ дистанционщиков, работающих за границей на российские компании, заработала с 2024 года, вторая вступит в силу с 01.01.2025.

188
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

Коротко о том, как провести факторный анализ. Этапы и методы

Факторный анализ — метод, который позволяет находить взаимосвязи между набором факторов. Его используют, чтобы определить, как параметры влияют на результат. С помощью факторного анализа можно предсказывать будущие значения на основе данных, которые уже есть.

Коротко о том, как провести факторный анализ. Этапы и методы
24
Общество

Туристы в составе группы смогут въезжать в Индию без виз

РФ и Индия хотят договориться, чтобы туристические группы свободно путешествовали по этим странам, без оформления виз.

50

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию

Как учитывать обучение за границей для статуса налогового резидента по НДФЛ

Для статуса налогового резидентства в целях НДФЛ имеет значение период пребывания в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев. Для статуса резидента надо набрать 183 дня.

105

Интересные материалы

Логотип Александр Андрианов
Александр Андрианов
Защита персональных данных

С какого момента компания обязана подавать уведомление о начале обработки персональных данных сотрудников

С какого момента компания обязана подать уведомление о начале обработки персональных данных сотрудников? Какие штрафные санкции применяются в случае непредставления такого Уведомления?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
71