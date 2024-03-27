Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент. 8 способов спланировать дела на день

Подборка постижимых способов спланировать дела на день разными методами.
3 0

Список дел

Царь зверей в мире планирования. Дела могут быть любые —- бытовые или рабочие, в виде заметки в телефоне или списка на листе бумаги.

✅ Основа основ. Списки дел — фундамент для других методов планирования.

✅ Просто и понятно. Ведение списка дел не требует обучения и понятно на уровне интуиции: есть задача — запиши её в список. Изи.

✅ Можно применить техники тайм-менеджмента. Скажем, отводить под одну задачу из списка час и сфокусированно делать её.

✅ Самодисциплина. Фиксируя задачи, мы поручаем себе их выполнить, так что это немного дисциплинирует.

✅ Разгружает голову. Наша голова предназначена для генерации идей, а не для их хранения — так сказал кто-то умный, мы согласны.

❌ Не подойдёт для длительного планирования и масштабных проектов.

❌ Не помогает оценить свои силы. Хорошо, если дел немного и половину можно сделать сразу же. А если их вагон и маленькая тележка с расплывчатыми объёмами и временем, то список ложится мёртвым грузом.

Список приоритизированных дел

То же список дел, но написанный в порядке убывания важности задач. Важность может оцениваться срочностью или объёмом.

✅ Тот же список дел, только лучше. Теперь риск не успеть сделать важную задачу снижается.

✅ То, что действительно важно, влезет в день. Если силы ушли на глажку и поход в магазин, а потом вспомнилась та статья с дедлайном, ресурсов на написание уже не хватит.

✅ Буст эффективности. Важные задачи сильнее влияют на нашу жизнь, и когда мы выполняем их в первую очередь, то добиваемся лучших результатов.

❌ Также не подходит для длительного планирования.

❌ Не учтёт всякие встречи и звонки. Они вроде и важные, а будут висеть в списке дел в начале вплоть до выполнения.

Список 1-3-5

Способ, при котором в день выполняется по девять задач: одна крупная, три средних и пять мелких. Считается, что этого достаточно, чтобы быть продуктивным в течение дня.

✅ Этот способ «идёт» от задач — то есть ты заранее определяешь, что надо сделать. Все дела делаются, а не только крупные. В обычном списке мелкие задачи завалены приоритетными, а с этим методом у них появляется право голоса — и гарантия выполнения.

✅ Максимальная концентрация. Метод помогает сделать все девять задач, распорядившись ограниченным временем.

✅ Удовлетворение от выполненных задач. Бывает, что в списке двадцать дел, и даже если сделать половину, чувства удовольствия не будет. Там ещё много! А с фиксированным списком такой проблемы не будет.

❌ Можно просчитаться. Если задача из конца списка окажется важной и большой, сил уже не будет.

❌ Бывает сложно расставить приоритеты. Когда важная задача не одна, а сразу три или пять, трудно выделить из них главную.

❌ Иногда и девять задач — ту мач. Наш мозг обычно концентрируется на пяти-семи мыслях, а тут сразу девять дамокловых вещей.

Матрица Эйзенхауэра

Делит задачи на четыре группы: важно и срочно; важно и не срочно; неважно и срочно; неважно и не срочно.

✅ Это просто. Для заполнения матрицы достаточно ответить на два вопроса: Это важно? Это срочно?

✅ Универсальность. Этот метод применим в работе, учёбе и бытовых делах.

✅ Подходит для долгосрочного планирования — задачи можно разложить на день, неделю, месяц и даже год. По этому принципу можно распланировать даже бэклог продукта.

❌ Релевантность и отдача тоже важны для планирования, а в матрице фигурируют только важность и срочность.

Расписание дня

То же самое, что и список дел, только с разбивкой по часам. Так проще всего планировать созвоны и встречи.Ещё можно делать временные блоки под выполнение дел (разбор чатов или почты, изучение статистики, что-то типа обеда) или крупных задач (написание текста, подготовка макета, ещё один обед).

✅ Хорошо упорядочивает день.

✅ Задача точно не потеряется.

✅ Снижается тревожность — всё определено, минимум хаоса.

❌ Можно накидать задач больше, чем часов в сутках, или недооценить их объём — тогда поедет всё расписание.

❌ Не всё в наших силах. Встречи и созвоны могут двигаться, обед сорваться.

Блочное расписание дня

Это объединение похожих дел в блоки. Например, в утреннем — душ, зарядка и завтрак, в дневном — рабочие дела, а вечером — приятности для себя.

✅ Подходит для постоянного ежедневного расписания. Блоки можно оставить, а наполнение менять.

✅ Подходит для тех, кому сложно войти в рабочую колею после отпуска, или совам — чтобы плавно и без стресса входить в новый рабочий день.

✅ Баланс между сферами жизни — для каждого занятия свой блок и своё время. Это помогает не путаться в работе и личных делах.

❌ Для этого способа нужна стабильность. Если планы постоянно сдвигаются, а время их выполнения меняется — такой метод только всё усугубит.

Расписание дня от отдыха

Идея метода — планировать время для отдыха и развлечений, а работу делать по желанию и в свободное от отдыха время. Его разработал психолог, так что лежание на диване можно назвать научным подходом к работе.

Кстати, таким способом можно спланировать неделю — к примеру, сначала внести в расписание массаж в пятницу, поход в кино в выходные, баню в среду. А вокруг уже планировать работу.

✅ Отдыхай, чтобы работать, — звучит, как абсолютный кайф. Десять баллов из десяти.

✅ Борьба с прокрастинацией. Теперь ты не думаешь, как бы найти время на отдых, а наоборот.

✅ Отсутствие выгорания приводит к большей продуктивности. Ноу стресс ➡ биг прогресс.

❌ Не подходит в условиях жёсткой загрузки и строгого графика.

❌ Не подходит, если ты не умеешь отдыхать.

❌ Начальнику такое лучше не показывать.

Жёсткие задачи VS Мягкие задачи

Этот метод делит дела на запланированные с чётким сроком, датой, временем и дела с плавающим выполнением. Например, к жёстким будет относиться созвон с коллегами, к мягким — посещение выставки.

✅ Подойдёт тем, чей день насыщен встречами и собраниями. Поможет не упустить из виду важное и не забыть приятное.

✅ Баланс между жёсткими и мягкими задачами помогает нервной системе не перегружаться, прыгая с задачи на задачу.

✅ Помогает структурировать день, а значит, быть продуктивным.

❌ Если жёстких задач больше трёх за день, до мягких можно так и не добраться.

❌ Требует чёткого планирования по времени. К примеру, если рабочая встреча проходит в кафе, нужно заранее выкроить время на дорогу до него. Иначе все планы полетят в тартарары.

Начать дискуссию

Кадровые документы

Табели учета рабочего времени надо распечатывать и хранить в бумажном виде. Вы так делаете?

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Для этого применяют табель учета рабочего времени (формы Т-12 и Т-13).

9

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кадровый учет

Как мониторинг сотрудников избавит от головной боли бухгалтера и HR

При поиске сотрудников, необходимо не только оценивать профессиональные качества соискателей и трудовой опыт, но и проверять кандидатов на наличие штрафов и долгов, банкротство, предпринимательскую деятельность, проблемы с законом и многое другое.

Иллюстрация: ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
60
Ведение бизнеса

47% компаний самостоятельно «воспитывают» будущих руководителей

Большинство предприятий уверены, что дешевле и надежней самостоятельно «выращивать» будущих руководителей. Им понадобится меньше времени на знакомство с коллегами и на освоение принципов работы бизнеса.

26

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Госзакупки

💥Госзакупки. Как компании не попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Компания выиграла тендер на госзакупку, но по каким-то причинам не смогла выполнить контракт — это прямая дорога в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Расскажем, какие аргументы и обстоятельства помогут избежать реестра, сохранить репутацию и деньги компании. Забирайте подсказки от редакции.

Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
3
37
Налог на прибыль

Минцифры предлагает ограничить число IT-компаний с нулевой ставкой по налогу на прибыль

Глава Минцифры предложил продлить льготу по налогу на прибыль для IT-компаний, но ограничить число тех, кто сможет ее получить.

27
DocsInBox
Инвентаризация

Инвентаризация в «Меркурии»: как правильно провести

Чтобы данные в журнале продукции совпадали с фактической информацией, нужно периодически корректировать остатки. В системе учета товаров животного происхождения «Меркурий» это можно сделать с помощью инвентаризации. Рассказываем, как проводить инвентаризацию в «Меркурии» и что для этого нужно.

Инвентаризация в «Меркурии»: как правильно провести
15

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Больничные

👪 Чтобы отец ушел на больничный с маленьким ребенком, мать должна выйти из отпуска по уходу

Отпуск по уходу за ребенком дают, чтобы ухаживать как за здоровым ребенком, так и больным. Нельзя так, чтобы мама получала пособие по уходу и была в отпуске по уходу, а папа в это же время был на больничном по уходу за этим же ребенком, который заболел.

1
83
Штрафы за налоговые нарушения

За какие грубые налоговые нарушения компанию оштрафуют

По статье 120 НК компанию могут оштрафовать на грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения.

119
Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент. 8 способов спланировать дела на день

Подборка постижимых способов спланировать дела на день разными методами.

3
Страхование

Владельцев массовых объектов могут обязать оформлять страховки

Госдума предложила обязать владельцев объектов, где проходят массовые мероприятия, страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей.

43
Иван Шестак
Бизнес-планирование

Финансовый план. Коротко о том, почему бизнесу важно корректировать план?

Финансовый план позволяет собственнику выстроить чёткую стратегию управления своими средствами. Благодаря этому он может принимать взвешенные управленческие решения и избегать проблем с бюджетом. Тем не менее сам по себе план ничего не гарантирует.

Финансовый план. Коротко о том, почему бизнесу важно корректировать план?
18
УСН

Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо

Если у ИП на УСН «доходы» без работников в 1-м квартале доход ниже 825 000 рублей, его аванс по УСН = 0. А на ноль уведомление по ЕНП не сдают.

92

Разборы законов

1 222
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Лицензирование

Ювелиров хотят снимать со спецучета, если их лицензия перестанет действовать

Пробирная палата сможет приостанавливать специальный учет компаний или ИП, которые работают с драгоценными камнями или драгметаллами. Основанием будет прекращение действия лицензии.

26
Алексей Стенькин
Судебная практика по налоговым спорам

Какие права имеет инспекция в уголовном налоговом деле. Судебная практика

Только в части иска. Так решил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

22
Расходы по налогу на прибыль

Когда безнадежный долг покупателя войдет в расходы

Есть несколько оснований для признания задолженности безнадежной и включения ее в состав внереализационных расходов.

121
Ведение бизнеса

Введены общие в ЕАЭС правила для складских свидетельств на сельхозпродукцию

Ратифицировано Соглашение о правилах выдачи, обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельхозпродукцию.

95
IT_and_Insurtech
Кадры

Как удержать персонал в условиях кадрового голода. Четыре самых эффективных инструмента

О том, что может помочь привлечь и удержать сотрудников в условиях нехватки кадров.

5
149
Разобраться в налогах
Бухгалтерская отчетность

Топ 10 ошибок в бухгалтерской отчетности компании за 2023 год. Как их избежать

При подведении итогов года организации формируют бухгалтерскую отчетность. Разберем самые распространенные ошибки, которые встречаются в бухгалтерском учете и отчетности за 2023 год.

Топ 10 ошибок в бухгалтерской отчетности компании за 2023 год. Как их избежать
3
695

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Полезные Сервисы
Маркетплейсы

Кому и зачем размещаться на маркетплейсах. Какому бизнесу они подойдут, а какому — нет?

Если у вас есть свое производство и вы считаете, что пора открывать свой интернет-магазин, то советуем прочитать сначала эту статью. Возможно, вы пересмотрите свое решение и присоединитесь к маркетплейсам.

42

Интересные материалы

Павел Патрикеев
Проверки

Волосатый кейс — участковый vs салон красоты. Спойлер: вы узнаете как защитить бизнес от штрафов

Однажды в салон красоты зашел участковый. Осмотрелся, поговорил с сотрудниками, и в итоге фирме пришлось заплатить штраф. На ошибках учатся, и я расскажу, как не попасть в подобную ситуацию, и что делать, если все же попали.

Волосатый кейс — участковый vs салон красоты. Спойлер: вы узнаете как защитить бизнес от штрафов
1
86