Квадрат Декарта для принятия решений. Как его использовать для принятия решений

Простой метод для принятия взвешенных решений в жизни и даже в управлении проектами.

Часто мы пользуемся вещами совсем не задумываясь об их значении. Просто пользуемся и всё. Одна из них — Квадрат Декарта. Фактически именно его незаметно для себя применяем, когда как следует обдумываем решения в работе и повседневной жизни.

При чём тут Декарт

Квадрат назван в честь Рене Декарта, французского математика, философа и основоположника европейского рационализма. Декарт в своих философских трудах делал упор на логическое мышление человека, цель которого — поиск истины. Пафосно, но квадрат и правда приближает к поиску истины.

Что такое Квадрат Декарта

Квадрат Декарта — это, собственно, квадрат с четырьмя ячейками. В каждой из них вопрос, который нужно задать себе для принятия оптимального решения. Говорят, семь раз отмерь и один раз отрежь — тут хватает четырёх вопросов.

Что я получу, если это произойдёт? → Что я получу, если этого не произойдёт? → Что я потеряю, если это произойдёт? → Что я потеряю, если этого не произойдёт?

📌 Квадрат Декарта — это вспомогательный метод для принятия решений. Приступая к задаче, можно оценить её по четырём гипотезам. Каждая из них покажет последствия решений с разных сторон.

Как работает Квадрат Декарта

Визуально распределяет поток мыслей. Каждая из них должна быть направлена в нужное русло и чётко зафиксирована в одном из четырёх отсеков квадрата.

Активизирует рациональное мышление. В поиске решения, легко дать волю привычке, попасть в когнитивную ловушку и зациклиться на одном варианте. Квадрат Декарта помогает замедлиться, включить рациональность, рассмотреть вопрос с разных сторон и выстроить успешную стратегию.

Фокусируется на задаче. Это поможет избежать когнитивного искажения простейшего выхода — выбор не упадёт на привычное действие или решение.

Помогает делать выбор. На проблему можно посмотреть с четырёх сторон, оценить выгоды и потери от действия. Или бездействия — порой именно это правильнее всего.

Давай посмотрим на примере.

Пример применения Квадрата Декарта

Задача. Ты проджект команды, вы занимаетесь продвижением кофейни. У неё есть логотип, который повторяет название. Есть гипотеза, что наружная реклама и другие коммуникации не работают именно из-за неудачного названия. При этом владелец бизнеса не хочет менять его. Разработать новый логотип — дополнительные траты, а бюджет очень ограничен. Вам с командой надо обдумать решение и собрать аргументы.

Алгоритм решения. Собираемся с командой → Штормим идеи, применяя Квадрат Декарта → Формулируем четыре вопроса → Набрасываем ответы и фиксируем их → Отбираем для каждого вопроса удачные варианты → Определяем, какой из них рабочий.

Вопрос 1. Что получит бизнес, если разработаем новый логотип?

Ответ. Необычным лого можно обратить внимание аудитории. В коммуникации это будет дополнительный ассоциативный крючок.

Вопрос 2. Что получит бизнес, если этого не сделать?

Ответ. Владелец бизнеса не хочет менять название, однако оно не вяжется по смыслу с бизнесом. Если не обновить логотип, бренд кофейни не будет работать и привлекать клиентов.

Вопрос 3. Что потеряет бизнес, если разработаем новый логотип?

Ответ. Часть бюджета. Нужно постараться договориться с владельцем на дополнительные траты.

Вопрос 4. Что потеряет бизнес, если этого не сделать?

Ответ. Название кофейни затеряется среди других, владелец упустит новых клиентов и возможности продвижения из-за невнятного брендинга.

Финальное решение. Назначаем созвон с владельцем и аргументированно просим выделить дополнительный бюджет на разработку логотипа.

Как использовать Квадрат Декарта для принятия решений

От теории к практике: мы подготовили универсальный алгоритм по применению Квадрата Декарта.

1. Подготовь лист бумаги

Советуем взять лист побольше, чтобы поместились все ответы. Расчерти его на четыре равных раздела — теперь у тебя есть место для каждого вопроса.

2. Зафиксируй вопросы

В каждый из отделов впиши соответствующий вопрос:

Что я получу, если это произойдёт?

Что я получу, если этого не произойдёт?

Что я потеряю, если это произойдёт?

Что я потеряю, если этого не произойдёт?

3. Отвечай на вопросы — максимально конкретно

Если ты не можешь предсказать какие-то последствия наверняка, не забудь это указать — например, в процентах вероятности. Это поможет взглянуть на суть задачи со всех ракурсов и выбрать верное решение.

4. Перепроверяй вводные и взвешивай факты

Возможно, окажется, что тебе пока не хватает фактов, чтобы ответить на вопросы. Или всё будет на руках, но решение не станет очевиднее. Можно принять это как процесс поиска: найти новые вводные или перепроверить текущие.

5. По возможности обсуждай задачу с командой

Квадрат Декарта можно использовать в команде. И чем больше задача, тем важнее подключить к решению подмогу. В этом поможет, общий таск-менеджер. Штормите идеи, фиксируйте их, храните в общем доступе и в любой момент возвращайтесь к ним.

Так может выглядеть Квадрат Декарта в таск-менеджере

Когда работает и не работает Квадрат Декарта

Квадрат Декарта лучше всего проявляет себя:

Если возможных решений несколько. Метод визуально структурирует возможные пути, в том числе бездействие. Это позволяет оценить все варианты рационально.

Если зацикливаешься на одном решении. Квадрат Декарта помогает взглянуть на ситуацию шире и сконцентрироваться на выборе лучшего решения, а не того, что первым пришло в голову.

Если сложно сформулировать точные варианты и их последствия. Бывает так, что возможные решения «витают» в голове, но структурировать их не получается. Квадрат Декарта систематизирует идеи и предлагает вдумчиво оценить последствия каждой.

А когда Квадрат Декарта — не лучший выбор:

Если пока нет никаких вариантов. Уверены, что на самом деле есть — но чтобы оценить их по Квадрату Декарта, их нужно сначала найти.

Если решение очень важное и предполагает большие риски. Например, выход компании на рынок другой страны. Тут нужно подключать методы куда серьёзнее и подробнее, а риски оценивать не на брейншторме, а по точным данным.

Если нужна «волшебная таблетка». Квадрат Декарта — простой и не самый подробный метод, который может направить и структурировать мысли, но не принять решение за тебя.

Четыре вывода о квадрате Декарта

Техника квадрата Декарта строится из четырёх вопросов: Что я получу, если это произойдёт? Что я получу, если этого не произойдёт? Что я потеряю, если это произойдёт? Что я потеряю, если этого не произойдёт?

Удобно расписать варианты ответов на листе бумаги. Выпиши вопросы в четыре сектора и сформулируй подробные ответы. На их основе делай вывод.

Квадрат Декарта полезен для проверки гипотез: он рассматривает разные варианты со всеми «за» и «против» — и возможными последствиями. Часто открывает возможность для сильного решения — отказа от действий.