Как ставить цели в проекте. Главные правила

Цель проекта — желаемый результат, которого нужно достичь в работе. Чтобы мотивировать команду добиваться эффективных показателей, нужно ставить максимально конкретные цели. Для этого советую обратиться к целеполаганию по SMART.

Сейчас я работаю над тремя проектами, не учитывая дополнительные рабочие дела. И это оказалось не так тяжело, как казалось на первый взгляд. Промолчу только о том, что времени на себя стало гораздо меньше.

Изначально я была в смятении и не понимала, как мне всё совмещать, везде успевать и не выпадать из рабочего процесса по каждому проекту. Но самое сложное — это начать. Когда ты не до конца понимаешь, для чего все это делается, сложно мотивировать себя на результат.

Поэтому перед началом работы важно составить план действий, чтобы задать правильный вектор, расписать цели и задачи. Остановись и задай себе вопрос: «А что делать с моим проектом, к чему я стремлюсь и чего хочу достичь?»

Сперва ставим цели, затем — задачи

Цели и задачи я разделила неспроста. До этого я не задумывалась о том, что это совсем разные сущности.

Над проектом, как правило, работают несколько человек. Чтобы он развивался в правильном направлении, важно синхронизировать работу участников команды. Каждый должен понимать, что он делает, как и для чего, чтобы действия всех были направлены на достижение общих целей.

Для синхронизации работы нужно разработать стратегию — пошаговый план действий, в котором прописаны цели, к которым нужно стремиться, и задачи — то, как команда целей будет добиваться. Каждый будет понимать свою зону ответственности и сможет работать согласно плану.

Цели — результаты, которых хочет достичь команда, то, ради чего происходит вся работа. Например, «Мы хотим увеличить число продаж через сайт на 50% по сравнению с прошлым годом с помощью таргета и инфлюенсеров».

А задачи — пошаговый план по достижению этих целей. Например, анализ конкурентов, закупка рекламы у блогеров, создание инстаграм-аккаунта для продвижения бренда. Все эти задачи можно расписывать на день, чтобы постепенно решать самое актуальное, либо на более длительный срок, например, неделю. Расписывать цели на разные временные отрезки, контролировать процесс и анализировать успехи и неудачи — это здоровый подход к планированию.

Цели проектов имеют свойство меняться, потому что меняются интересы, направления развития и приоритеты команд и компаний. Некоторые задачи оказываются невыполнимыми или бессмысленными, а какие-то откладываются на неопределённый срок. Относись к этому спокойно — нельзя поставить цели, а потом всегда сидеть на месте, не перерабатывая их ни под каким видом.

Важно сформулировать цели и разработать стратегию по их достижению на начальном этапе — это поможет избежать недопонимания и ошибок, а следовательно — потери времени. Четкие цели позволяют быстрее достигать результатов и оценивать свои достижения.

Мне, например, это помогает работать эффективнее — я всегда знаю, что мне нужно сделать, чтобы добиться своей цели. Для этого я создаю пошаговый план — определяю, какие задачи помогут цели достичь, а также какие подзадачи помогут те задачи выполнить.

Главные правила постановки целей в проекте

Чтобы работа над проектом была эффективной, при разработке целей для него важно придерживаться следующих принципов:

Определи все слабые места и проблемы проекта . Именно от того, что сейчас необходимо доработать, будут зависеть цели. Они должны иметь смысл и быть актуальными для проекта.

Глобальные цели проекта дели на небольшие . Многие ставят общие цели на год-два и мучительно к ним продвигаются. Но если дробить большие цели на маленькие, будет легче выявить шаги для их достижения.

Выдели время для записи и анализа целей. Важно не держать их в голове, чтобы уделять внимание полному погружению в выполнение одного конкретного действия в один отрезок времени.

Что такое «умные» цели и как их ставить

Есть много способов формулировать цели, но лучший, на мой взгляд — SMART. Это аббревиатура, где каждая буква — отдельная характеристика, которой должна соответствовать цель. Цель по SMART должна быть:

Конкретной (specific)

При создании цели добавляй детали, чтобы её конкретизировать. Ответь себе на вопросы «что?», «где?», «сколько?», «зачем?» и так далее. Без конкретной цели сложно мотивировать команду на работу, поэтому важно не давать размытых целей.

Нет: «Увеличить количество посещений сайта».

Да: «Увеличить количество уникальных пользователей сайта».

Теперь цель конкретна, а значит легче составить план действий по её достижению.

Измеримой (measurable)

Теперь добавь цифры. Объясни, в чем будет измеряться результат — как ты поймешь, что достиг цели.

«Увеличить количество уникальных пользователей сайта на 20% процентов по сравнению с прошлым кварталом».

Достижимой (attainable)

Многие цели вынужденно откладывают на неопределённый срок. Это происходит, как следствие того, что при постановке целей не были предусмотрены все ресурсы. Поэтому объясняй достижимость цели, чтобы понять — за счёт чего планируется достичь цели, как это сделать и можно ли вообще сделать это.

«Увеличить количество уникальных пользователей сайта на 20% процентов по сравнению с прошлым кварталом за счёт контекстной рекламы и SEO-оптимизации».

Актуальной (relevant)

Проанализируй, действительно ли эта цель важна и актуальна. Стоит ли сейчас тебе фокусировать на ней внимание и действительно ли она будет полезна для проекта?

«Увеличить количество уникальных пользователей сайта на 20% процентов по сравнению с прошлым кварталом за счёт контекстной рекламы и SEO-оптимизации. В прошлом квартале мы повысили процент на 10%, что значительно увеличило суммы продаж».

Ограниченная по времени (time-bound)

Чтобы контролировать выполнение цели, определи срок, к которому её нужно достигнуть.

«Увеличить количество уникальных пользователей сайта на 20% процентов по сравнению с прошлым кварталом за счёт контекстной рекламы и SEO-оптимизации к концу этого квартала. В прошлом квартале мы повысили процент на 10%, что значительно увеличило суммы продаж».

Теперь давай сравним наш первоначальный вариант цели и конечный:

Нет: «Увеличить количество посещений сайта».

Да: «Увеличить количество уникальных пользователей сайта на 20% процентов по сравнению с прошлым кварталом за счёт контекстной рекламы и SEO-оптимизации к концу этого квартала. В прошлом квартале мы повысили процент на 10%, что значительно увеличило суммы продаж».

Магия, не правда ли?

Целеполагание — первая ступень в работе над проектом. Прежде чем приступать к выполнению задач, определи, чего ты хочешь добиться, какие шаги нужно выполнить для этого и что делать дальше.

А когда будешь ставить цели, делай это не просто так, а по SMART.