Майские праздники и прочие отдыхи — так ли хорош общегосударственный отпуск

Замахнёмся на святое — на прелесть майских праздников. Собрали за и против длинных официальных выходных и отдельно прошлись по перерыву между ними. И сделали возможность высказаться в опросе.

✅ Возможность отдохнуть и переключиться — буст к продуктивности

Уже говорено-переговорено, что человеческая голова не способна 24/7 нон-стоп работать эффективно. Продутивно работать можно 4–5 часов в день — это когда принимаешь нормальные решения, делаешь минимум ошибок, не буксуешь перед задачами и не прокрастинируешь.

Если пахать без выходных и отдыха, даже этот период сократится или качественно просядет.

Полное отключение от дел, чатов, принятия решений, рутинных процессов в перспективе помогает думать и работать. Именно для этого нужен отпуск.

Майские — за, как дополнительный отдых в году ✅

❌ «После праздников» и другие гаденькие фразочки

Сколько задач было задвинуто, возможностей упущено, дел не доделано и договорённостей не заключено из-за «Коллеги, давайте уже после праздников» или «До праздников точно не успеваем, срок надо перенести».

Такие перерывы однозначно плохо сказываются на бизнесе, бесперебойности процессов и эффективности действий. Ведь все перестают работать немного «до» — иначе откуда это «после праздников»? Даже думать о делах не хочется, тем более делать их.

Майские — против, как стопор равномерного развития бизнеса ❌

✅ Побыть на природе или куда-то съездить

Лучшие моменты в майских — побыть на природе или съездить в другой город. Второй вариант развивает кругозор и полезен для личного роста, а первый просто хорош. Наконец-то есть время погулять и подышать кислородом — даже если в планах объесться шашлычка так, чтоб резинка от штанов врезалась в живот.

Первые листочки, майские жучки, солнце — майские за ✅

❌ Переработки сразу после праздников

Сначала нужно время на раскачку после праздников. Вспомнить, как работает клавиатура, пароль от компьютера и на чём мы там с коллегами остановились.

А потом на голову высыпаются все дела, оставленные на-после-праздников. Наслаиваются созвоны, на которых надо что-то решить и обсудить. Множество разных дел требуют внимания. Куча чатов пиликают одновременно. В итоге положительный эффект от отпуска быстро нивелируется стрессом.

Майские — против, как причина лишнего стресса после их завершения ❌

✅ Возможность поделать отложенные дела

Сомнительное развлечение на отпуск. Тем не менее для многих майские праздники — первая и последняя возможность помыть окна, квартиру, выкинуть новогоднюю ёлку. Чтобы не забивать этими делами драгоценные выходные.

Но, кстати, речь не только о домашних делах. Пет-проекты, обучение, отложенная книга, релиз новой компьютерной игры. Или банальный поход в СПА, на массаж, в баньку и подобное. Всё, что давно откладывалось.

Майские — за, как время для себя и накопившихся дел ✅

❌ Перебор с делами в перерывах между праздниками

Вот мы и добрались до однозначного минуса майских среди всех плюсов отдыха — прерывистости.

Отложенные перед первыми майскими дела напихались кучей в три рабочих дня с 6 по 8 мая. Спасибо за 5 созвонов подряд и отмену перерыва на обед.

Только втянешься в отдых, сломаешь режим, расслабишься — и нн-а тебе, понедельник опять. Только втянешься в работу, и нн-а тебе, снова «давайте после праздников» и четыре дня чила.

❌ Майские праздники — против, по крайней мере в нынешнем виде

А что думаете вы?

Майские — за или против? 🌸

Против — ломают рабочий ритм, все проекты плывут, и я плыву с ними

За — отдых нужен

Против в таком виде — надо объединить их в одну непрерывную неделю.