Майские праздники и прочие отдыхи — так ли хорош общегосударственный отпуск

✅ Возможность отдохнуть и переключиться — буст к продуктивности
Уже говорено-переговорено, что человеческая голова не способна 24/7 нон-стоп работать эффективно. Продутивно работать можно 4–5 часов в день — это когда принимаешь нормальные решения, делаешь минимум ошибок, не буксуешь перед задачами и не прокрастинируешь.
Если пахать без выходных и отдыха, даже этот период сократится или качественно просядет.
Полное отключение от дел, чатов, принятия решений, рутинных процессов в перспективе помогает думать и работать. Именно для этого нужен отпуск.
Майские — за, как дополнительный отдых в году ✅
❌ «После праздников» и другие гаденькие фразочки
Сколько задач было задвинуто, возможностей упущено, дел не доделано и договорённостей не заключено из-за «Коллеги, давайте уже после праздников» или «До праздников точно не успеваем, срок надо перенести».
Такие перерывы однозначно плохо сказываются на бизнесе, бесперебойности процессов и эффективности действий. Ведь все перестают работать немного «до» — иначе откуда это «после праздников»? Даже думать о делах не хочется, тем более делать их.
Майские — против, как стопор равномерного развития бизнеса ❌
✅ Побыть на природе или куда-то съездить
Лучшие моменты в майских — побыть на природе или съездить в другой город. Второй вариант развивает кругозор и полезен для личного роста, а первый просто хорош. Наконец-то есть время погулять и подышать кислородом — даже если в планах объесться шашлычка так, чтоб резинка от штанов врезалась в живот.
Первые листочки, майские жучки, солнце — майские за ✅
❌ Переработки сразу после праздников
Сначала нужно время на раскачку после праздников. Вспомнить, как работает клавиатура, пароль от компьютера и на чём мы там с коллегами остановились.
А потом на голову высыпаются все дела, оставленные на-после-праздников. Наслаиваются созвоны, на которых надо что-то решить и обсудить. Множество разных дел требуют внимания. Куча чатов пиликают одновременно. В итоге положительный эффект от отпуска быстро нивелируется стрессом.
Майские — против, как причина лишнего стресса после их завершения ❌
✅ Возможность поделать отложенные дела
Сомнительное развлечение на отпуск. Тем не менее для многих майские праздники — первая и последняя возможность помыть окна, квартиру, выкинуть новогоднюю ёлку. Чтобы не забивать этими делами драгоценные выходные.
Но, кстати, речь не только о домашних делах. Пет-проекты, обучение, отложенная книга, релиз новой компьютерной игры. Или банальный поход в СПА, на массаж, в баньку и подобное. Всё, что давно откладывалось.
Майские — за, как время для себя и накопившихся дел ✅
❌ Перебор с делами в перерывах между праздниками
Вот мы и добрались до однозначного минуса майских среди всех плюсов отдыха — прерывистости.
Отложенные перед первыми майскими дела напихались кучей в три рабочих дня с 6 по 8 мая. Спасибо за 5 созвонов подряд и отмену перерыва на обед.
Только втянешься в отдых, сломаешь режим, расслабишься — и нн-а тебе, понедельник опять. Только втянешься в работу, и нн-а тебе, снова «давайте после праздников» и четыре дня чила.
❌ Майские праздники — против, по крайней мере в нынешнем виде
А что думаете вы?
Против — ломают рабочий ритм, все проекты плывут, и я плыву с ними
За — отдых нужен
Против в таком виде — надо объединить их в одну непрерывную неделю.
Комментарии9
Иван, вот вы же на святое! Осторожней)))
Вот, вот. Когда увидели производственный календарь сильно удивлялись таким странным переносам с рабочими неделями 6, 2 и 3 дня.
Потом покрутили у виска и смирились с такой судьбой
Все-таки люди часто берут отпуска на майские и поэтому особо на рабочем процессе это не отражается
И до, и между, и часто недельку после. После зимы самое то
это от безысходности! Потому что отпуск только один и он слишком короткий!
Если бы разрешалось брать бОльшее количество отпусков и все бы они были бы по 28 дней, то люди бы с удовольствием брали бы и в январе и в феврале....
Кто ж спорит
я считаю, что их нужно объединить с.... январскими!
Причем с мая по январь, а не наоборот, потому что летом надо отдыхать однозначно
категорически против!
Нужно замкнуть... оба конца!
а зимой вообще холодно! К тому же существует большой риск простудных заболеваний и травм по пути на работу или с работы.
Ваш вариант лучше )