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Иван Мараховка
Управление персоналом

Как построить отношения в команде, чтобы люди не выгорали

Успехи компании зависят от гибкости в управлении процессами и умения выстраивать отношения в команде. И это понятно — взаимодействие сотрудников напрямую влияет на качество бизнеса. Так что умение подобрать людей и собрать из них команду — чуть не главный момент для успеха компании.

О навыках для эффективной работы, антивыгорании и полезных привычках

Подбор тех самых сотрудников начинается с определения целей и задач компании. Чёткое понимание, зачем именно сейчас нужен тот или иной сотрудник, помогает определить, какие качества от него нужны.

Конечно, всё зависит от вакантной позиции. Хард-скилы и прикладные навыки важны, например, в среде разработчиков. А на многих других позициях в digital-сфере в первую очередь обращают внимание на софты. Такие навыки сложнее прокачать, особенно если их нет изначально. Хардам зачастую проще научить в процессе работы, а вот с софтами это работает не всегда.

Гибкие навыки эффективного сотрудникаэто:

  • Личностные качества и цельность человека — к примеру, дисциплинированность во всех аспектах жизни

  • Эмпатия и чувство такта — в них умение строить отношения с коллегами и искренне заботиться о результатах работы

  • Тайм-менеджмент и гибкость — то есть умение планировать загрузку и управлять временем

  • Критическое и бизнес-мышление — правильно отвечать на вопросы зачем и почему

Хотя оценить гибкие навыки сложнее, чем харды. Для этого у HR-специалистов есть специальные метрики. Например, тесты на определение уровня ответственности, способность критически и аналитически мыслить, степень гибкости человека. Всё это можно выявить во время собеседования.

Для эффективной работы важно прокачивать софт-скилы. В этом помогут книги о корпоративной культуре, эволюции личности и компаний. Но на первом месте — практика и нетворкинг.

Ещё важно замечать первые признаки выгорания. Понятно, что бизнес — это люди и почти непрерывное взаимодействие с ними. С выгоранием сталкиваются все, поэтому в работе стоит придерживаться нескольких моментов:

  • Равномерно распределяйте нагрузку в команде, декомпозируя большие задачи

  • Возьмите паузу и разберитесь, чем вы занимаетесь и для чего

  • Поговорите с руководством и вместе определитесь, как вам работать так, чтобы впредь не выгорать

Всё это должно войти в привычку, чтобы предостеречь потерю мотивации и ситуацию «опущенных» рук.

Стоит обратить внимание и на то, как вы себя ведёте дома: если дисциплины нет, то вряд ли она есть в рабочих процессах. При этом нельзя сказать, что какая-то конкретная привычка будет мешать работе и нужно просто от неё избавиться. Скорее всего, проблема лежит глубже — на уровне личности.

Подытожим: многое в эффективности сотрудников решают их личностные качества. Важен и образ жизни, который предотвращает выгорание. А на смену work-life balance пришёл work-life blend, когда рабочие моменты гармонично смешиваются с личной жизнью.

Про инструменты для продуктивности

Помимо личных качеств, привычек и софт-скилов могут помочь самые разные инструменты. Начнём со стратегических.

Многие топ-менеджеры обращаются к теории спиральной динамики. Она помогает интерпретировать, на каком месте находится человек в текущий момент.

Например:

  • Красный уровень — про директивный подход.

  • Оранжевый уровень — про целеполагание и успех.

  • Зелёный уровень — про свободу и эксперименты.

💡 Если в рамках корпоративной культуры есть задача расти, то необходимо переходить на зелёный уровень и придерживаться его. И при этом не забывать все задачи, которые стояли перед вами прежде.

В остальном — эффективности команды способствуют календари, CRM-системы, корпоративные соцсети и другие инструменты для проектной деятельности.

Помимо этого можно экспериментировать:

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