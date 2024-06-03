Какой будет налоговая система с 2025 года: реальность и предложения экспертов

30 мая 2024 года в рамках Ильинского клуба предпринимателей при ТПП прошли общественные обсуждения налоговых реформ и изменений в НК, в том числе предложенных Минфином с 2025 года.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, Госдумы, налоговые эксперты. Их основной задачей было обсудить и сформировать конструктивные предложения по налоговым изменениям. Изначально было заявлено, что они будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.

В рамках заседания было несколько дискуссионных площадок по вопросам изменения системы налогообложения:

Текущие проблемы реформирования налоговой системы.

НДФЛ.

Налоги УСН.

Налог на прибыль.

НДС.

Иные вопросы налоговых правоотношений — д робление бизнеса, п редварительные договоренности, с отрудничество с самозанятыми, п редоставление льгот различным категориям граждан и организаций.

Напомню, что публичное обсуждение изменений налоговой системы в Госдуме стартовало 20 мая. Согласно законопроекту Минфина, в обновленном виде она начнет функционировать с 2025 года.

Далее точечно про самое интересное, так как мероприятие длилось весь день и спикеров было много.

Будут дробиться еще больше

Общее мнение экспертов, что после налоговой реформы для бизнеса будет еще больше оснований дробиться. И это будут делать чаще, чем сейчас.

Кто сейчас на упрощенке, чтобы не платить НДС, наверняка с 2025 года «вдруг чудесным образом» окажутся с доходами 59,9 млн за год.

Отмечено, что порог в 60 млн дохода взят по аналогии с АУСН. Но он не соответствует (!) критериям микробизнеса: у них лимит по доходам для попадания в эту категорию — до 120 млн (постановление правительства от 04.04.2016 № 265).

Вадим Зарипов, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA (его буду часто упоминать), предложил начинать со ставки 1% НДС для УСН. И она должна повышаться плавно — тогда не будет предпосылок для дробления, если заработали 61 млн и более, считает он. Иначе будет 4 уровня для дробления — от 60 млн и т. д. То есть реформа может наоборот — «усилить мотивацию к дроблению».

«У нас действующее налоговое законодательство стимулирует нарушать его», — подметил Зарипов.

Также он предложил разрешить на УСН 1 раз в год выбирать - платить НДС или нет. По аналогии, как сейчас на ЕСХН.

Вот еще интересная цитата Зарипова: «введение НДС для УСН — это порог для привыкания упрощенцев к ОСНО».

Инна Смирнова, гендиректор своего Центра Защиты Бизнеса (ООО «Ваш Бухгалтер») заключила, что бизнес будет вынужден продолжать дробиться, так как сделали предпосылки для нового дробления. При этом предприниматели позитивно смотрят на обеление бизнеса.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области Алла Матюшкина предложила вместо введения НДС с дохода на УСН от 60 млн увеличить для упрощенцев минимальный налог.

Налоговый консультант Ольга Колозина тоже ждет обратный эффект от реформы — будут дробиться еще больше.

Представитель ЛДПР сказал, что будет «мельчание дробления».

Александр Усов, гендиректор ООО «Альянс Партнерс Групп», член экспертного совета при ФНС заметил, что «Минфин срисовал НДС для упрощенцев с Китая».

Самопроверка на дробление

Зарипов обозначил правовые проблемы, связанные с дроблением бизнеса:

не ясно, как компании самой определить — имеет место дробление или нет;

неопределенность понятия «дробление»;

первые решения налоговых по дроблению будут не ранее 2027 года. И все они чисто на усмотрение ситуации налоговиками.

Поэтому налоговый консультант Ольга Колозина заявила, что ФНС хорошо было бы создать сервис самопроверки на дробление — «Проверь свой бизнес на дробление». Причем анонимный. То есть по аналогии с сервисом проверки контрагентов.

Она отметила, что сам налогоплательщик не может оценить налоговые риски — есть дробление или нет. Поэтому анонимный сервис очень помог бы.

Зарипов заявил, что четких критериев дробления НЕ БУДЕТ, только оценочные. А четкие — это утопия. То есть их невозможно все сформулировать и перечислить в законе.

Повышенные ставки НДФЛ должны начинаться не от 2,4 млн, а 50 млн рублей годового дохода

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член экспертного совета комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Владимир Кузнецов (на него тоже буду еще ссылаться) считает, что доход до 5 млн рублей в год, который Минфин предлагает облагать повышенной ставкой НДФЛ 15% (начиная с 2,4 млн) занижен, так как это еще не средний класс, «это довольно скромно».Поэтому ставка должна быть общая 13%.

В качестве примера он привел семью, где жена и двое-трое детей, а работает только отец. Естественно, бремя всех расходов лежит на нем — обучение, лечение и др. И чего стоит сегодня хотя бы отправиться всей семьей в отпуск.

При этом Кузнецов за повышенные ставки НДФЛ. Но — при доходе от 50 млн рублей в год — со ставкой 15%. И дальше пусть уже идут повышенные ставки.

Проблема индексации порогов доходов по НДФЛ и самозанятых

Новые ставки НДФЛ и порог 2,4 млн рублей дохода для статуса самозанятого на НПД через несколько лет могут стать неактуальными из-за роста инфляции. Значит, их нужно индексировать — нужен коэффициент-дефлятор, но его нет в законопроекте Минфина.

Зарипов подметил, что сегодня не пересматриваются никакие параметры НПД. И, видимо, так будет до конца эксперимента.

Каким должен все-таки быть размер вычетов

По мнению Екатерины Болдиновой, партнера Fove Stones Consulting:

государство должно увеличить лимит расходов на предоставление вычетов по НДФЛ;

вычеты должны ограничиваться суммой, которую человек приносит в бюджет.

Также Болдинова считает, что в России нужна более разветвленная система вычетов. Например — на покупку авто, оплату детского сада без образовательной лицензии, ЖКХ, рабочую одежду. Такие примеры есть в других странах. Это позволит плательщикам «более качественно реализовывать свои права».

По ее мнению, действующая система вычетов НДФЛ не учитывает размеры доходов, получаемых в течение года. В частности, кто и насколько быстро из супругов выберет вычет.

В свою очередь Кузнецов отметил, что состав вычетов должен кореллироваться с нацпроектами.

Зарипов заметил, что налоговый кешбэк, который получат с 2025 года малоимущие семьи, это аналог вычета для самозанятых, который действовал в начале эксперимента в 4-х регионах.

Льготная ставка УСН в регионе — это плохо

Кузнецов напомнил, что, например, в Калмыкии и Чечне действует пониженная ставка УСН — 1%. Поэтому бизнес туда активно перетекает, особенно в Калмыкию. А точнее — зачастую только числится на налоговом учете там.

На практике получается, что регион искусственно заманивает к себе налогоплательщиков. Но польза только в том, что по официальной статистике в этом субъекте РФ действительно зарегистрировано много бизнеса.

По мнению Кузнецова, будет справедливо, если в регионах будут одинаковые ставки УСН. При этом только регионам со сложными климатическими условиями нужно дать преференции в этой части.

Льготная ставка УСН не должна быть привязана к региону регистрации бизнеса. Должны быть такие критерии:

количество созданных рабочих мест;

количество трудоустроенных сотрудников;

оседлость упрощенца — сколько лет здесь работает.

В ответ Зарипов предложил ввести для льгот по УСН институт территориального резидентства. То есть физического нахождения в регионе.

Зарипов: есть судебные решения, которые признают регистрацию в регионе льготного УСН фиктивной. Как следствие — доначисления.

Есть и обратная сторона: бизнес при уходе из низконалогового региона сталкивается с усиленным налоговым контролем.

Расширение границ амнистии

Юлия Белякова, президент Московской коллегии адвокатов, сказала. что при амнистии за дробленку нужно учесть, что некоторые работают с моноконтрагентом — когда с ним идет 50% оборота.

А Зарипов заявил, что амнистию нужно распространить на работу с самозанятыми.

УСН не дает развиваться российским производителям

Кузнецов отметил, что российские производители ущемлены перед перекупщиками на упрощенке. Он считает, что надо запретить применять УСН при локализации производства товаров народного потребления менее 70%. И сделать маркетплейсы налоговыми агентами по НДС.

Зарипов добавил, что для импортных и малолокализованных товаров нужно ввести «всеобщий НДС».

Введение налога на убыток

Это предложение озвучил Кузнецов и пояснил, что налог на убыток должен быть для тех, кто умышленно показывает убытки.

На практике, если компания не имеет имущества и показывает убыток, то выездная налоговая проверка маловероятна. Его предложение: если компания в течение 3 лет не выходит на прибыльность, она должна платить налог на убыток. И наличие убытка должно быть, как минимум, основанием для камеральной проверки.

Маркетплейсы убивают российских производителей и сетевые магазины

Кузнецов считает, что необходимо налоговое выравнивание позиции маркетплейсов и сетевых магазинов — ретейла.

Для маркетплейсов нет отдельных санитарных норм, а общие они зачастую не соблюдают. Продают иногда несертифицированный товар или вообще контрафакт. Многие сессеры вообще не платят налоги, даже на УСН.

Он считает, что для маркетплейсов должен быть НДС со ставкой 20%. И они сами должны контролировать уплату налогов. Уже известно, что Госдума предложила исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС.

Семейное налогообложение

Зарипов отметил, что действующее правовое регулирование налогообложения семейного бизнеса не соответствует их правовому регулированию. Семья должна считаться одним налогоплательщиком. Но в ближайшем будущем такого в законодательстве не будет, заключил он.

Он считает, что семья не должна сама декларировать доходы, это задача ФНС.

Вернуть амортизационный фонд по налогу на прибыль

Дать право создавать амортизационный фонд предложила Ольга Мандрощенко, профессор Финансового университета при Правительстве. Чтобы использовать его на финансирование реальных инвестиций. Он уже был ранее в НК и хорошо себя зарекомендовал, отметила она.

Нелинейная амортизация

Нелинейный метод начисления амортизации следует применять к новым ОС и отечественным.

Инвествычет очень сложен

Также она посетовала на очень сложный механизм расчета инвестиционного вычета: его надо упростить.

Что уменьшать — налог или базу

Предложение спикера: уменьшать не налог на прибыль к уплате в бюджет, а налоговую базу. Ей тут же возразили, что только ленивый не может свести налоговую базу к нулю.

Список учитываемых расходов

Мандрощенко считает, что есть смысл ввести закрытый перечень затрат по налогу на прибыль (по аналогии с УСН), как было ранее в отношении себестоимости. Их не надо доказывать, и будет меньше соблазнов.

Поощрять вложения в ОС

По мнению Кузнецова, если вся прибыль года идет на ОС, то дисконт ставки налога на прибыль должен быть 50%.

НДС 0% для консалтинга и образования

Светлана Беляева, основатель учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах», выступила за введение нулевого НДС для сферы образования и консалтинга (по аналогии с турбизнесом и общепитом), так как в них обычно задействован дорогостоящий персонал.

Ей возразили, что Президент вряд ли согласится с этим. Турбизнес и общепит это все же исключения.

Переквалификация в трудовые отношения

Мария Русских, налоговый юрист, партнер, JTLconsulting считает, что нужно на федеральном уровне закрепить критерии, когда нельзя переквалифицировать отношения в трудовой договор. В качестве примера она привела фитнес-тренеров.

Если имеет место инфраструктурная независимость, то тогда и нет трудового договора с начислениями, считает она.