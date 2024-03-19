Цифровизация Производства

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»

Как учитывать товары и комплектующие в пути. Технология быстрого внедрения.
33 14
Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»

Заказчик проекта: ООО «Завод горелочного оборудования». Отрасль: Промышленное производство, сборка и реализация. Специфика: Компания-производитель со сложными производственными схемами, разветвленной системой офисов и складов и сложной схемой управлений

Программный продукт: 1С: ERP

Масштаб деятельности: Крупная компания с зарубежным офисом

Штат: более 300 чел.

Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ): 100

Сроки: 12 месяцев

Текущий статус проекта: полностью внедрен.

О компании

Компания является производителем и поставщиком промышленных горелок, используемых в производственных компаниях. Компания обладает разветвленной структурой с несколькими связанными юридическими лицами, одно из которых зарегистрировано в Италии, где частично реализовано производство комплектующих для сборки горелок на территории России.

У компании огромная сеть складов по всей России, где производится частичная сборка и дальнейшая отгрузка горелок для конечного потребителя. Склады принимают комплектующие как от основного юридического лица, находящегося в Москве, так и из Италии, когда требуется растаможка и оформление грузовой таможенной декларации на поставляемые комплекты.

Цель проекта

  1. Объединить все бизнес-процессы в одной системе

  2. Сохранить наработки и внедрить новые бизнес-процессы

Задача проекта

Основной системой автоматизации на предприятии была конфигурация 1С:УПП, в которой было невозможно реализовать сложную производственную схему с реализацией товаров. При этом нужно было сохранить все имеющиеся и отработанные процессы, а также внести в систему новые. Совместно с УПП использовались таблицы в Еxcel для реализации недостающих функций. Необходимо было сохранить старые схемы из УПП и внедрить новые, перенеся данные из Excel.

Ситуация осложнялась разветвленной сетью складов и офисов, в том числе иностранных. 

Основные проблемы

1.    Отслеживание серийного номера каждой части горелки

Учёт поступления импортных комплектующих производился посредством доработанных документов, где в процессе поставки изменялись только серийные номера. Старый серийный номер должен был сохраняться в истории поставок и привязываться по номеру таможенной декларации к новой серии, которая присваивалась готовой горелке для отгрузки конечному потребителю. Такой механизм требовался для прослеживания всей истории движения комплектующих и готовых горелок от поставщика – до потребителя.

2.    Расчётом себестоимости горелки и наличие комплектующих

Требовалось реализовать механизм резервирования поступивших на склад комплектующих, под конкретный заказ клиента с возможностью использования их в заказах на производство. Данный механизм требовался для отслеживания поступающих комплектующих с возможностью дальнейшего корректного расчета себестоимости горелки, т.к. цены на комплектующие зависели как от курса валюты, так и от конечного поставщика.

  • Моделирование нового процесса работы на базе ERP

  • Требовалось смоделировать производственный процесс в новой системе ERP, учитывая все особенности.

  • Внедрить разработанный процесс без серьезных корректировок отлаженных бизнес-процессов компании.

  • В старой версии УПП не хватало функционала платформы и отсутствовала доработка под особенности, поэтому большая часть операций велась в Excel-формате.

  • Необходимо было учесть все типовые этапы, но уже на базе ERP: разупаковка, разборка, сборка, тестирование.

Предусмотреть возможность ручного дополнения типовых этапов новыми для нестандартных ситуаций.

4.    Как учитывать товары и комплектующие в пути?

Требовалось проработать бизнес-процесс для схемы «товары в пути». Пока комплектующие или сами горелки доставляются (особенно из зарубежного офиса), могла измениться их стоимость и запросы о поставке могли задваиваться.

В старой версии программы такие товары отражались в доработанном документе «Резервирование товаров» на основании документов «Поступление товаров и услуг». Необходимо было отработать эту схему в ERP с обязательным учётом всех проблемных участков.

5.    Запуск в сжатые сроки

Сроки по реализации всего проекта были сильно сжатыми. Всего за 6 месяцев необходимо было реализовать весь функционал УПП в новой системе ERP. При этом запустить пользователей в систему с переносом остатков следовало с начала следующего календарного года. Это отразилось на особенности выполнения проекта.

Способ решения

Для корректного решения задачи по переходу была выбрана методология проектной работы «Технология быстрого внедрения» (ввиду сжатых сроков реализации). Проведено обследование текущих бизнес-процессов компании, составлен документ об обследовании и план работы согласован с заказчиком с целью уточнения корректности зафиксированных бизнес-процессов. После этого было решено провести моделирование текущих процессов в новой системе 1С:ERP. Особое внимание было уделено производственному отделу, ввиду отсутствия конкретной схемы производства в 1С:УПП (Была реализована лишь схема сборка/разборка, а все дополнительные функции обрабатывались с помощью табличек Еxcel). По итогам моделирования был выявлен недостающий функционал программы и написано задание на доработку системы.

Заказчику предложен следующий алгоритм действий:

  • Обследование текущих процессов компании.

  • Моделирование текущих процессов в новой системе ERP.

  • Составление задания на доработку отчетов и документов учетной системы.

  • Доработка информационной базы группой разработки.

  • Демонстрация промоделированного бизнес-процесса с целью подтверждения ее работоспособности, либо внесение в нее корректировок.

  • Составление инструкций и готовой рабочей системы заказчику.

  • Разработка механизма сквозного учёта серийных номеров.

  • Разработка механизма учёта товаров и комплектующих «в пути».

  • Реализация механизма учёта рабочего времени сотрудников на каждом этапе сборки и реализации.

  • Разработка системы подсчёта себестоимости сложного составного изделия.

  • Моделирование и реализация процессов в среде ERP.

  • Перенос старых данных и интеграция с данными из внешних табличек.

  • Поддержка первые 2 месяца работы компании.

Результат

  •  Заказчик получил полноценный рабочий продукт, полностью отвечающий требованиям законодательства РФ и соответствующий автоматической реализации бизнес-процессов в компании.

  • Переход с УПП на ERP выполнен успешно.

  • Доработан механизм обособленного обеспечения с серийным учетом и резерва товаров под заказы.

  • Для производства был настроен учет рабочего времени сотрудников, что дало возможность эффективно учитывать трудозатраты в разрезе себестоимости производимой продукции типовыми средствами ERP.

  •  Для контроля поступающих комплектующих под конкретные заказы, был настроен обособленный учет. Это позволило исключить вероятность конфликта между отделами, когда менеджер мог зарезервировать поступившую под заказ комплектующую и нарушить производственную цепочку.

  •  Внедрена подсистема производства. Для сотрудников производства настроен и доработан производственный механизм. Это позволило стандартизировать спецификации под производство, где четко указываются комплектующие под ту или иную горелку, а также учитывать рабочее время сотрудников, затрачиваемое на производство. Была исключена путаница в этапах производства, которые четко закреплены за каждой горелкой, с возможностью ручной корректировки состава комплектующих и трудозатрат на каждом этапе.

  • Стандартизирован серийный учет. Для поступающих импортных комплектующих и горелок, требующих перекомплектации с дальнейшей реализацией заказчику, был настроен серийный учет, позволяющий четко отслеживать всю цепочку поставок вместе с обособленным обеспечением.

ВЫВОДЫ

  • Успешная реализация проекта позволила исключить все проблемные участки в работе компании.

  • Прибыль и эффективность работы выросла, тогда как издержки и сложности в учёте сократились.

  • Благодаря точному расчёту производственной себестоимости, компания смогла предложить на рынке наиболее низкую стоимость на свою продукцию. Это повысило конкурентоспособность

  • Отдел логистики смог работать чётко и исключить потерю оборудования и расходников.

  • Производство смогло точно обозначать сроки выпуска готовой продукции и её реализации.

  • Механизм контроля серийных номеров позволил исключить брак и более тщательно выполнять гарантийные обязательство перед клиентом, что повысило лояльность клиента к работе компании.

Начать дискуссию

Банки

Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

5

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
МКПЦ
Переход на ЭДО

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция

Бюджетным (автономным) учреждениям не стоит бояться перехода на электронное применение первичных документов. Цель использования последних исключительно из-за удобства применения и хранения.

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция
12
Маркетинг

10 трендов в стратегических коммуникациях, которые изменят подход к маркетингу

Мир стремительно развивается и вносит изменения во все сферы жизни, включая методы и подходы к коммуникации. Новейшие технологии и цифровизация создают возможности для инновационного подхода к маркетинговым стратегиям.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
8

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

ИИ все же заменит бухгалтеров, говорят осталось чуть-чуть. Сами бухгалтеры так не считают. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1644

Тут одно исследование провели и говорят скоро бухгалтеров и кадровиков можно будет заменить искусственным интеллектом без проблем. А вот сами бухгалтеры уверены, что этому не бывать. Ни один ИИ не справится с такими запутанными штуками как ЕНС или НДС.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
28
Цифровой рубль

Цифровой рубль будет подчиняться антиотмывочному закону

Центробанк будет оценивать подозрительные операции на электронной платформе, блокировать цифровые рубли и отправлять информацию в Росфинмониторинг.

19
Налоговые изменения 2024

Что такое прогрессивное налогообложение, к которому хотят прийти власти

Прогрессивное налогообложение — это система, построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Чем больше доход получаем, тем больше налога платим.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
4

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: цены на пиво вырастут, IT-специалисты стали чаще брать займы «до зарплаты», каждый 3-й россиянин в группе риска по инсульту

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

7
84
Полезные Сервисы
Маркетинг

Контент-маркетинг для чайников. Как использовать посты для увеличения продаж

Бизнесу важно найти своего клиента. Но как зацепить и завоевать его доверие, не вкладывая деньги в рекламу? Чтобы оставаться на плаву, компании необходимо постоянно искать новые способы привлечения клиентов. Один из таких способов — контент-маркетинг. В этой статье разберемся, что из себя представляет контент-маркетинг и какую пользу он может принести.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
23
Трудовые отношения

Сотрудник должен выйти на работу на следующий день после заключения договора

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу на следующий день.

49
Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают для сотрудников курсы повышения квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

25
УК РФ

Будут судить ИП за кражу земельных участков на 530+ млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

64
НДС

Обновлены данные о безопасной доле вычетов НДС

ФНС обновила сводные статистические данные по НДС по регионам. На сайте службы опубликована форма 1-НДС по состоянию на 1 января 2024 года. Плательщикам НДС их следует использовать для самоконтроля.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
63

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Цифровизация Производства

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»

Как учитывать товары и комплектующие в пути. Технология быстрого внедрения.

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»
33
Иван Мараховка
Управление персоналом

Метод GTD: как делать дела сделанными

Говорят, когда у человека много задач, он лучше работает. Да ладно?!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
33
Projecto.pro
Менеджмент

Метод «помидора» для повышения эффективности продуктовых команд. Преимущества и недостатки

Одной из самых необычных методик с точки зрения названия в управлении проектами является метод Pomodoro.

Метод «помидора» для повышения эффективности продуктовых команд. Преимущества и недостатки
35
Маркировка товаров

Ювелиры будут добровольно маркировать изделия при экспорте вне ЕАЭС

Чтобы иностранные покупатели не воспринимали ювелирное изделие с физической маркировкой как дефект, Минфин разрешит производителям наносить такое клеймо по желанию.

38
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них

Самозанятые в строительной отрасли — распространенное явление: сегодня почти каждая третья компания обращается за услугами к внештатным исполнителям. Но как избежать потенциальных нелегальных схем, которые могут привести к неприятным последствиям с точки зрения ФНС? В этой статье мы разбираем основные признаки таких механик и делимся практическими рекомендациями для безопасности строительных компаний.

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них
57
Отпуска

Роструд: делить отпуск на части можно только сообща. Работодатель не указ

Онлайнинспекция.рф при Роструде разъяснила, может ли работодатель установить правила деления отпуска на части, сколько дней и с какой периодичностью можно брать.

123

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с УСН

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
1,6 тыс.

Интересные материалы

Зарплата

Цифра дня. Про трудоголиков

Больше половины россиян готовы работать без отпуска в течение 3-х лет, лишь бы заработать побольше.

Цифра дня. Про трудоголиков
24