Краткий обзор законопроекта Минфина о внесении изменений в НК РФ

Минфин предложил новый законопроект о внесении изменений в НК РФ.

В нем отражены такие изменения, как взыскание задолженности по налогам с законных представителей несовершеннолетних лиц за счет их имущества, о восстановлении признанной безнадежной к взысканию задолженности по исключенному из ЕГРЮЛ лица, если решение об исключении налогового органа признано неправомерным.

Аналогично и в связи со смертью человека, если в налоговый орган поступила информация о факте наследования имущества, указанная задолженность подлежит восстановлению в части задолженности по имущественным налогам.

Минфин принимает все меры, чтобы взыскать налоги, даже если налогоплательщика не стало в силу определенных обстоятельств.

В данном законопроекте еще много различных изменений по ЕНС, которые затрагивать не будем.

Также затронуты изменения в ст. 86 НК РФ. Если законопроект утвердят (в чем нет сомнений), то у налоговых появляются новые поводы для истребования банковских документов/справок по счетам как ЮЛ/ИП, так и обычных физлиц (отсрочки, рассрочки, ссылки на закон об отмывании денежных средств и т.п.).

Статью 90 НК РФ (допросы) дополняют пунктом: Уведомление о вызове для дачи показаний может быть передано физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, а также может быть передано налогоплательщику - физическому лицу в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

К этому давно шло, поскольку отправка «повесток» по адресу регистрации для налоговиков является очень неудобным методом и зачастую – бесполезным.

Статья 92 НК РФ – вместо проверок теперь будет слово «контроль». Осмотры выходят за рамки проверки и теперь это хотят узаконить. И еще предлагают добавить подпункт 4 в пункт 1 этой статьи: «при рассмотрении материалов налоговой проверки». Зачем осуществлять осмотр при рассмотрении материалов налоговой проверки – не ясно.

Изменения в ст. 101 НК РФ – при проведении допмеропиятий после вступления в силу поправок можно будет проводить осмотры и выемки.

Также дополняются положения о принятии участия в рассмотрения материалов проверок по видео-конференц-связи, но в порядке, утвержденном ФНС.

Изменения второй части коснулись налогов точечно. Из интересного, по УСН стоимость имущества будет определяться не по «остаточной» стоимости, а по «балансовой».

И из более интересного – ужесточение выхода из уставного капитала компаний:

отмена освобождения от НДФЛ получения средств в виде действительной стоимости доли даже при владении более 5 лет;

при продаже доли в ООО, освобождение от НДФЛ в размере 50 млн руб. при пятилетнем непрерывном сроке владения не будет действовать в случае, если более 50% активов состоят из недвижимого имущества.

Наблюдаем за законопроектом и новыми налоговыми донастройками.

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