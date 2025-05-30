Победа в одном сражении, которое завершило битву за НДС

В 2024 году обратилась компания-майнер криптовалют за помощью.

Всё началось с приобретения оборудования для майнинга криптовалют с НДС. У налоговой претензия – оборудование не предназначено ни для чего иного, кроме как майнинга криптовалюты, а майнинг криптовалюты не облагается НДС, следовательно, принятие к вычету НДС по такому оборудованию является неправомерным.

Изначально все проходило в поле вызовов в налоговую на рабочие встречи и ответов на протоколы этих встреч.

Основная проблема – оборудование докупалось и собиралось сдаваться в аренду или перепродаваться, но так и не сдавалось и не продавалось.

Поскольку таких действий всё не наступало, налоговая решила, что ее водят за нос и по истечении года переписок и посещений провела камеральную проверку за 2 квартал 2024 года и доначислила НДС по взаимоотношениям с продавцом оборудования для майнинга.

❗️Размер претензий по НДС за все периоды составлял 3 млн. руб.

Размер претензий по конкретной камеральной проверке – 187 тыс. руб.

Единственным в данном случае путем решения проблемы с НДС являлась сдача в аренду этого оборудования уже сейчас, нет времени откладывать, иначе будут доначисления НДС, а потом выход на потенциальную тематическую ВНП, ведь в других периодах вычет по НДС тоже принимался и тут чисто методологический вопрос, даже никакого умысла или нереальности доказывать не нужно.

Были проведены ускоренные переговоры с арендатором оборудования и тот согласился начать аренду части оборудования. Был заключен договор, произведены соответствующие платежи, оборудование передано – работа у майнера закипела.

На акт проверки были подготовлены мотивированные возражения, приложены все подтверждающие документы и между строк поругали инспекцию, что она нам не верит, а мы все делаем добросовестно и как положено.

В рамках допмероприятий налоговая истребовала документы у арендатора и вызвала его на допрос. Он подтвердил факт взаимоотношений как документально, так и на допросе.

По итогам всех действий налоговый орган вынес нулевое решение об отказе в привлечении к ответственности, доначисления сняты в полном размере, а итоговый вывод: «В рамках налоговой проверки установлено, что оборудование используется Обществом в деятельности, облагаемой НДС».

Вот такими нехитрыми путями была решена проблема компании отстоять правомерность действий, свою добросовестность, сохранить денежные средства и избежать доначислений НДС за прошлые периоды.

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