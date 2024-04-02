Как компании зарабатывают на самозанятых и физлицах. Могут ли самозанятого обвинить в отмывании денег?

Могут ли самозанятого привлечь к ответственности за отмывание денежных средств, какие схемы с их участием используют юридические лица в целях обналичивания.

Инга Тумасьева, сотрудник банковской сферы с 20-летним стажем, преподаватель кафедры «Управление рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» МИРЭА-Российского технологического университета, член ICA.

Могут ли самозанятого привлечь к ответственности за отмывание денежных средств, какие схемы с их участием используют юридические лица в целях обналичивания — рассказывает Инга Тумасьева, сотрудник банковской сферы с 20-летним стажем, преподаватель кафедры «Управление рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» МИРЭА-Российского технологического университета, член ICA.

«Обнал» — что это такое

Это сленговое слово, которым обозначается перевод денег из безналичных в наличные. Коннотация у него негативная, и под «обналом» понимаются средства, изначально полученные незаконным путем, например, за счет неуплаты налогов, в виде взятки, в рамках фиктивных договоров или осуществления незаконной деятельности.

Самозанятые «под прицелом» юридических лиц

Любые деяния самозанятого или физического лица, связанные с получением не декларируемого дохода от предпринимательской деятельности либо от деятельности в составе преступных групп будут расцениваться как нарушение закона. К примеру, гражданин со статусом самозанятого или физическое лицо оказывает услугу и не платит налог, либо получает доход от оказания притворных услуг – тех, которые существуют только на бумаге, а на самом деле не оказываются.

И самозанятые, и физические лица могут намеренно идти на совершение преступных действий в целях получения дохода, также они могут и не подозревать о том, что их вовлекают в оптимизационные схемы. К примеру, юридическое лицо в целях оптимизации налогов и иных расходов может выступить в роли «благодетеля» и предложить своему сотруднику якобы партнерские отношения, которые на самом деле будут реализацией схемы по оптимизации налогов.

Самозанятые со своих доходов платят минимальные налоги: при сотрудничестве с физическим лицом — 4%, с юридическим лицом — 6%. Кроме того, такой статус дает право на получение налоговых вычетов, отсутствуют страховые взносы.

Сотруднику могут предложить стать самозанятым и заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), например, на оказание услуг. При этом такой договор будет заключен не напрямую с бывшим работодателем, а с так называемой «технической организацией», созданной специально для этих целей. Объясняется это просто: самозанятый по закону не может заключить договор ГПХ со своим работодателем или с компанией, в которой он закончил работать менее двух лет назад.

Предложения, от которых стоит отказаться

Схема такова: работодатель, то есть, уже просто юридическое лицо относит услуги самозанятого по договору ГПХ на затраты, уменьшает налог на прибыль с этих платежей и на 100% оптимизирует страховые отчисления и НДФЛ. Работник при этом выполняет те же самые задачи, что и в штате, получает за них «зарплату», но уже в статусе самозанятого. В ряде случаев работник может даже не иметь такого статуса и получает зарплату «в конверте». Стоит отметить, что в этом случае он серьезно рискует, поскольку лишается защиты, гарантированной Трудовым кодексом, например, ему не начисляется стаж, а также становится участником оптимизационной схемы. Такие схемы по-прежнему распространены, хотя с ними активно борются. В частности, ФНС России напомнила налогоплательщикам о возможности самостоятельно оценивать налоговые риски при привлечении к выполнению работ граждан, применяющих налог на профессиональный доход (НПД).

Самозанятого в этом случае могут обвинить в отмывании денег: наказывается любое предикатное преступление, совершенное как самим самозанятым, так и при его участии, будь то уклонение от уплаты налогов или мошенничество, которое привело к легализации преступных доходов, допустим, через покупку за счет обналиченных денежных средств дорогостоящих активов либо через покупку криптовалюты. Примеры у всех на слуху — блогеры Валерия Чекалина (Лерчек), Елена Блиновская.

Опасные схемы

Юридические лица, компании, в том числе, ведущие реальный бизнес, привлекают к сотрудничеству граждан со статусом самозанятых за определенный процент. Цель такого сотрудничества – использование гражданина для обналичивания денег. Никакие налоги с оборота по таким операциям самозанятый, конечно же, не платит. Цепочка может оказаться достаточно сложной и разветвленной, поскольку для самозанятых по минимальной налоговой ставке годовой доход ограничен 2,4 млн рублей, и им приходится привлекать к выполнению работ других граждан с соответствующим статусом или даже без него, заключая с ними договоры ГПХ. В качестве вознаграждения участники этой схемы получают процент за каждую проведенную операцию и за каждый «сеанс» вывода наличных.

В качестве дополнительной опции по использованию физических лиц в подобных схемах они могут участвовать и следующим образом: гражданин покупает какой-либо товар, спустя некоторое время сдает его обратно, получает возврат средств на карту и затем снимает их. То есть, товар при этом фактически не продавался.

Где расставлены ловушки

Схема по использованию самозанятых и физических лиц юридическими лицами для обналичивания денежных средств и избежания налоговых и юридических обязательств может использоваться в любых сферах. Они распространены в строительном бизнесе, в оптово-розничной торговле, производстве и логистике, в сфере услуг, например, клининге, где особенно распространен кадровый аутсорсинг.

Кстати, самозанятый может нарушить закон и самостоятельно, напрямую, без взаимодействия с юридическими лицами. Нарушение происходит в момент, когда полученные гражданином со статусом самозанятого или физическим лицом доходы за свои услуги — от юридических лиц, предпринимателей или от физических лиц — выводятся в тень.

К примеру, в сфере ресторанного бизнеса, индустрии красоты практикуется получение вознаграждения сверх стоимости оказанных услуг, под видом чаевых. Они считаются подарком и не облагаются налогом. В этом случае за реальную услугу платится минимальная часть суммы, а большая передается либо в виде наличных, либо отдельным чеком, как чаевые. Эти денежные средства будут считаться выведенными в тень.

Сами по себе это небольшие суммы, однако и они будут считаться преступными. Закон не устанавливает минимальное значение суммы доходов, полученных преступным путем несмотря на то, что установлены пороговые значения, в соответствии с которыми все субъекты исполнения этого закона обязаны применять контрольные процедуры.

Иными словами, любой доход от предпринимательской деятельности, который не был задекларирован, может считаться полученным незаконным путем. А если сумма, полученная в виде такого дохода, будет на что-либо потрачена, это может считаться отмыванием денежных средств. Проще говоря, украл деньги и купил на них что-либо — значит, отмыл.

Преступление и наказание

Прямого наказания за «обнал» не предусмотрено, поскольку в УК РФ нет ни статьи, ни даже такого понятия, как «обналичка». Участников таких схем привлекают к ответственности по статьям «Уклонение от уплаты налогов», «Подделка документов», «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц». Исполнители могут быть наказаны по статьям «Незаконное предпринимательство», «Отмывание денег», «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Стоит отметить, что во всех случаях наказание за обналичивание денежных средств может быть очень суровым в зависимости от применяемой статьи — от принудительных работ и штрафов и вплоть до серьезных тюремных сроков.

Государство борется с «обналом» путем создания разных инструментов, разработки методологии с участием ФНС, Банка России, Росфинмониторинга, МВД, субъектов исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. ФНС проводит проверки, и в случае выявления нарушений выносит постановления об административных штрафах.

Банк России, в том числе для этих целей, использует платформу «Знай своего клиента», относит неблагонадежных клиентов финансовых организаций к категории высокого уровня риска вовлеченности в проведение подозрительных операций. Эта платформа была разработана для того, чтобы банки могли оперативно проверять индивидуальных предпринимателей и организации для реализации противолегализационного законодательства и блокировать операции, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Росфинмониторинг, получая информацию от банков и других субъектов исполнения этого законодательства, проводит дополнительные проверки и в случае выявления фактов «обнала» взаимодействует с органами внутренних дел и иными органами.

В Госдуме РФ в настоящее время обсуждают инициативу об ограничении деятельности самозанятых. В частности, планируется наложить запрет на их взаимодействие с юридическими лицами. Бизнес, желая сократить свои налоговые платежи, начал активно привлекать самозанятых, а в результате страдает государственный бюджет. Подобный запрет, если его утвердят, в действительности позволит снизить поток использования самозанятых как «инструмент» для уклонения от уплаты налогов и для «обнала». Можно предположить, что и масштабы таких операций существенно сократятся.