anlenkova
Самозанятые

Как компании зарабатывают на самозанятых и физлицах. Могут ли самозанятого обвинить в отмывании денег?

Могут ли самозанятого привлечь к ответственности за отмывание денежных средств, какие схемы с их участием используют юридические лица в целях обналичивания.
44 11
Как компании зарабатывают на самозанятых и физлицах. Могут ли самозанятого обвинить в отмывании денег?
Инга Тумасьева, сотрудник банковской сферы с 20-летним стажем, преподаватель кафедры «Управление рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» МИРЭА-Российского технологического университета, член ICA.

Могут ли самозанятого привлечь к ответственности за отмывание денежных средств, какие схемы с их участием используют юридические лица в целях обналичивания — рассказывает Инга Тумасьева, сотрудник банковской сферы с 20-летним стажем, преподаватель кафедры «Управление рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» МИРЭА-Российского технологического университета, член ICA.

«Обнал» — что это такое

Это сленговое слово, которым обозначается перевод денег из безналичных в наличные. Коннотация у него негативная, и под «обналом» понимаются средства, изначально полученные незаконным путем, например, за счет неуплаты налогов, в виде взятки, в рамках фиктивных договоров или осуществления незаконной деятельности.

Самозанятые «под прицелом» юридических лиц

Любые деяния самозанятого или физического лица, связанные с получением не декларируемого дохода от предпринимательской деятельности либо от деятельности в составе преступных групп будут расцениваться как нарушение закона. К примеру, гражданин со статусом самозанятого или физическое лицо оказывает услугу и не платит налог, либо получает доход от оказания притворных услуг – тех, которые существуют только на бумаге, а на самом деле не оказываются.

И самозанятые, и физические лица могут намеренно идти на совершение преступных действий в целях получения дохода, также они могут и не подозревать о том, что их вовлекают в оптимизационные схемы. К примеру, юридическое лицо в целях оптимизации налогов и иных расходов может выступить в роли «благодетеля» и предложить своему сотруднику якобы партнерские отношения, которые на самом деле будут реализацией схемы по оптимизации налогов.

Самозанятые со своих доходов платят минимальные налоги: при сотрудничестве с физическим лицом — 4%, с юридическим лицом — 6%. Кроме того, такой статус дает право на получение налоговых вычетов, отсутствуют страховые взносы. 

Сотруднику могут предложить стать самозанятым и заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), например, на оказание услуг. При этом такой договор будет заключен не напрямую с бывшим работодателем, а с так называемой «технической организацией», созданной специально для этих целей. Объясняется это просто: самозанятый по закону не может заключить договор ГПХ со своим работодателем или с компанией, в которой он закончил работать менее двух лет назад.

Предложения, от которых стоит отказаться

Схема такова: работодатель, то есть, уже просто юридическое лицо относит услуги самозанятого по договору ГПХ на затраты, уменьшает налог на прибыль с этих платежей и на 100% оптимизирует страховые отчисления и НДФЛ. Работник при этом выполняет те же самые задачи, что и в штате, получает за них «зарплату», но уже в статусе самозанятого. В ряде случаев работник может даже не иметь такого статуса и получает зарплату «в конверте». Стоит отметить, что в этом случае он серьезно рискует, поскольку лишается защиты, гарантированной Трудовым кодексом, например, ему не начисляется стаж, а также становится участником оптимизационной схемы. Такие схемы по-прежнему распространены, хотя с ними активно борются. В частности, ФНС России напомнила налогоплательщикам о возможности самостоятельно оценивать налоговые риски при привлечении к выполнению работ граждан, применяющих налог на профессиональный доход (НПД).

Самозанятого в этом случае могут обвинить в отмывании денег: наказывается любое предикатное преступление, совершенное как самим самозанятым, так и при его участии, будь то уклонение от уплаты налогов или мошенничество, которое привело к легализации преступных доходов, допустим, через покупку за счет обналиченных денежных средств дорогостоящих активов либо через покупку криптовалюты. Примеры у всех на слуху — блогеры Валерия Чекалина (Лерчек), Елена Блиновская.

Опасные схемы 

Юридические лица, компании, в том числе, ведущие реальный бизнес, привлекают к сотрудничеству граждан со статусом самозанятых за определенный процент. Цель такого сотрудничества – использование гражданина для обналичивания денег. Никакие налоги с оборота по таким операциям самозанятый, конечно же, не платит. Цепочка может оказаться достаточно сложной и разветвленной, поскольку для самозанятых по минимальной налоговой ставке годовой доход ограничен 2,4 млн рублей, и им приходится привлекать к выполнению работ других граждан с соответствующим статусом или даже без него, заключая с ними договоры ГПХ. В качестве вознаграждения участники этой схемы получают процент за каждую проведенную операцию и за каждый «сеанс» вывода наличных.

В качестве дополнительной опции по использованию физических лиц в подобных схемах они могут участвовать и следующим образом: гражданин покупает какой-либо товар, спустя некоторое время сдает его обратно, получает возврат средств на карту и затем снимает их. То есть, товар при этом фактически не продавался.

Где расставлены ловушки

Схема по использованию самозанятых и физических лиц юридическими лицами для обналичивания денежных средств и избежания налоговых и юридических обязательств может использоваться в любых сферах. Они распространены в строительном бизнесе, в оптово-розничной торговле, производстве и логистике, в сфере услуг, например, клининге, где особенно распространен кадровый аутсорсинг.

Кстати, самозанятый может нарушить закон и самостоятельно, напрямую, без взаимодействия с юридическими лицами. Нарушение происходит в момент, когда полученные гражданином со статусом самозанятого или физическим лицом доходы за свои услуги — от юридических лиц, предпринимателей или от физических лиц — выводятся в тень. 

К примеру, в сфере ресторанного бизнеса, индустрии красоты практикуется получение вознаграждения сверх стоимости оказанных услуг, под видом чаевых. Они считаются подарком и не облагаются налогом. В этом случае за реальную услугу платится минимальная часть суммы, а большая передается либо в виде наличных, либо отдельным чеком, как чаевые. Эти денежные средства будут считаться выведенными в тень.

Сами по себе это небольшие суммы, однако и они будут считаться преступными. Закон не устанавливает минимальное значение суммы доходов, полученных преступным путем несмотря на то, что установлены пороговые значения, в соответствии с которыми все субъекты исполнения этого закона обязаны применять контрольные процедуры.

Иными словами, любой доход от предпринимательской деятельности, который не был задекларирован, может считаться полученным незаконным путем. А если сумма, полученная в виде такого дохода, будет на что-либо потрачена, это может считаться отмыванием денежных средств. Проще говоря, украл деньги и купил на них что-либо — значит, отмыл.

Преступление и наказание

Прямого наказания за «обнал» не предусмотрено, поскольку в УК РФ нет ни статьи, ни даже такого понятия, как «обналичка». Участников таких схем привлекают к ответственности по статьям «Уклонение от уплаты налогов», «Подделка документов», «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц». Исполнители могут быть наказаны по статьям «Незаконное предпринимательство», «Отмывание денег», «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Стоит отметить, что во всех случаях наказание за обналичивание денежных средств может быть очень суровым в зависимости от применяемой статьи — от принудительных работ и штрафов и вплоть до серьезных тюремных сроков.

Государство борется с «обналом» путем создания разных инструментов, разработки методологии с участием ФНС, Банка России, Росфинмониторинга, МВД, субъектов исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. ФНС проводит проверки, и в случае выявления нарушений выносит постановления об административных штрафах.

Банк России, в том числе для этих целей, использует платформу «Знай своего клиента», относит неблагонадежных клиентов финансовых организаций к категории высокого уровня риска вовлеченности в проведение подозрительных операций. Эта платформа была разработана для того, чтобы банки могли оперативно проверять индивидуальных предпринимателей и организации для реализации противолегализационного законодательства и блокировать операции, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Росфинмониторинг, получая информацию от банков и других субъектов исполнения этого законодательства, проводит дополнительные проверки и в случае выявления фактов «обнала» взаимодействует с органами внутренних дел и иными органами.

В Госдуме РФ в настоящее время обсуждают инициативу об ограничении деятельности самозанятых. В частности, планируется наложить запрет на их взаимодействие с юридическими лицами. Бизнес, желая сократить свои налоговые платежи, начал активно привлекать самозанятых, а в результате страдает государственный бюджет. Подобный запрет, если его утвердят, в действительности позволит снизить поток использования самозанятых как «инструмент» для уклонения от уплаты налогов и для «обнала». Можно предположить, что и масштабы таких операций существенно сократятся.

Начать дискуссию

Пользователи интернета

Роскомнадзор объяснил, как ограничить сообщения от незнакомцев в мессенджерах

При общении в мессенджерах и социальных сетях Роскомнадзор рекомендует проявить особую осторожность, так как их часто используют злоумышленники для вовлечения в противоправные действия: террористическую деятельность и другие серьезные преступления.

129

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что произошло за выходные: начался военный призыв, Гейтс предсказал поражение ИИ, в Москве предлагают пиццу за 37500₽

Подготовили краткий обзор событий. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
21
Реклама

Местные власти активнее возьмутся за незаконные рекламные конструкции

Заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова на заседании экспертного совета по вопросам законодательства о рекламе заявила, что контролировать демонтаж незаконных рекламных конструкций органы должны местного самоуправления.

116

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Владислав Савушкин
Бухгалтерские программы

✅Как разыграть коллег в Excel? Лайфхак на 1 апреля

Клерки, предлагаю вам подшутить над своими коллегами в Excel. Сразу предупреждаю, что прикол жесткий😂Вызывает панические атаки, люди теряются в пространстве. После такой первоапрельской шутки вас могут, мягко говоря, невзлюбить. Шутка...или нет😏Проверьте сами.

✅Как разыграть коллег в Excel? Лайфхак на 1 апреля
11
76
anlenkova
Самозанятые

Как компании зарабатывают на самозанятых и физлицах. Могут ли самозанятого обвинить в отмывании денег?

Могут ли самозанятого привлечь к ответственности за отмывание денежных средств, какие схемы с их участием используют юридические лица в целях обналичивания.

Как компании зарабатывают на самозанятых и физлицах. Могут ли самозанятого обвинить в отмывании денег?
44
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС

Как работает риск-ориентированный подход регулятора (об этом говорил Президент в своем Послании к Федеральному собранию) при контроле пользователей касс и ОФД ? Каковы правила и как устроена система кассовой дисциплины. Что ждет нарушителей, рассказываем в обзоре.

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС
316

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

👆 ФНС: если компании постоянно нужны услуги самозанятых, надо просто принять нужных сотрудников в штат

Имеют место случаи, когда организации и ИП вместо оформления трудовых отношений привлекают к выполнению работ плательщиков НПД. Идет одновременное нарушение налогового и трудового законодательства. Как исключить налоговые риски, пояснили налоговики.

2
132
igotosochi
Инвестиции

Итоги 33 месяцев инвестиций. 3,498 млн рублей

1 апреля, значит у тебя спина белая, а мне пора подводить итоги марта! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 33 месяца позади. Погнали!

Итоги 33 месяцев инвестиций. 3,498 млн рублей
19
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5609. Российский экологический оператор считает, что нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов.

36
Обзор судебной практики

Оправдали полицейского, которого обвиняли в незаконном вмешательстве в деятельность бизнеса

Верховный Суд РФ опубликовал свое определение как суда кассационной инстанции от 05.03.2024 по делу № 18-УД23-45-К4 о незаконном вмешательстве полицейского в деятельность хозяйственного общества.

210
Оксана Донцова
Маркировка товаров

Разрешительный режим обязательной маркировки табака. Обновите 1С и кассовое ПО

С 1 апреля для продавцов табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции, подлежащей маркировке, вводится обязанность по проверке кодов маркировки продукции перед ее продажей (постановление Правительства РФ от 21.11.2023 № 1944).

10

С 1 апреля юрлица и ИП смогут платить через СБП

С завтрашнего дня в России начнётся массовая раскатка B2B-переводов через СБП между юрлицами и ИП.

489

Разборы законов

1 229
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

❓Что выбрать: переподготовку, повышение квалификации или онлайн-курсы? Разберемся, что подойдет именно вам

Мы сделали разбор по нашим основным обучающим продуктам. Объясним, чем курсы повышения квалификации или переподготовки отличаются от онлайн-курсов. Из поста вы поймете, какое обучение подходит именно вам. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
48
434
Ольга Ульянова
Ведение бизнеса

Какие ошибки можно допустить при выводе имущества из ООО. Самые распространенные ошибки

Приветствую вас дорогие читатели, с вами вновь Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила обсудить с вами одну из моих излюбленных тем, связанную с выводом имущества из ООО.

Какие ошибки можно допустить при выводе имущества из ООО. Самые распространенные ошибки
2
396
ЭДО

Минтранс готовит эксперимент по переходу грузоперевозок на электронный документооборот на всех видах транспорта

Проведение эксперимента по переходу на электронный документооборот затронет грузоперевозки автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным видами транспорта.

361
Охрана труда

Верховный Суд поддержал рекомендации Роспотребнадзора обеспечивать водой и спецодеждой работающих в жару

ВС РФ признал законными Рекомендации по работе в условиях сильной жары и повышенных температур, изданные Роспотребнадзором.

2
234
Lexintel
Охрана труда

Изменения в сфере охраны труда в 2024 году

В 2024 году вступают в силу важные изменения, которые касаются охраны труда. Некоторые из них уже начали действовать, другие — вступят в силу в течение года. Нововведения затрагивают порядок проведения проверок, методику СОУТ, введение новых ГОСТов и пр.

Изменения в сфере охраны труда в 2024 году
674
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО 

Даже небольшие фирмы все чаще выбирают автоматизированные системы, чтобы передать им рутинные задачи по работе с документами. А с тех пор как закон 77-ФЗ законодательно закрепил возможность перевода кадровых процессов и документов в цифровой формат, системы КЭДО начали развиваться еще активнее. Разберем, в чем преимущества КЭДО и какие решения есть на рынке.

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО 
2
643

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры для бухгалтера

💌 Меняют бухотчетность, формы для оплаты больничных и правила уплаты НДФЛ за иностранцев. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

511

Интересные материалы

Ярослав Сафронов
Судебная практика по налоговым спорам

Когда арбитражный суд откажет управляющему в признании сделки недействительной

Рассказываю, как ошибся финансовый управляющий при оспаривании сделки должника, а я смог сохранить деньги доверителя.

Когда арбитражный суд откажет управляющему в признании сделки недействительной
76