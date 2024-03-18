Артем Денисов
Товарные знаки

Спор о нарушении исключительного права на товарный знак. Судебная практика

Судебное дело, нарушении исключительного права на товарный знак. Наши доводы и решение суда.
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Суть спора:  В удовлетворении иска было отказано, судом было установлено, что Клиент не является нарушителем исключительного права Истца на товарные знаки.

Сроки проекта:  январь 2024

Статус: проект завершен

Было осуществлено представительство клиента в нескольких судебных заседаниях в нескольких судебных инстанциях, был подготовлен отзыв на исковое заявление, апелляционная жалоба, а также иные необходимые процессуальные документы, выявлена наиболее подходящая судебная практика.

Фабула дела: Истцу (далее — Общество) стало известно, что в торговой точке, расположенной в переходе метро, предлагается к продаже и реализуется Индивидуальным предпринимателем (далее — Ответчик, Клиент) продукция, незаконно индивидуализированная товарными знаками, исключительное право на которое ему принадлежит, что послужило основанием для обращения в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 110 000 руб. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию в размере 20 000 рублей, на что Ответчиком была подана апелляционная жалоба.

Доводы в защиту клиента: обращаясь с иском, обществом в качестве доказательства продажи контрафактного товара был представлен чек от 25.08.2022. Между тем, в представленном чеке в качестве продавца указано «О ШАПКИ». Из указанного чека не усматривается, что этот товар был продан именно предпринимателем.

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому, в случае не реализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не совершением определенных действий, в данном случае истец не исполнил обязанности по предоставлению надлежащих доказательств в обоснование своей позиции.  Доказательств, что ИП имеет какое либо отношения к продавцу «О ШАПКИ» в рассматриваемом случае так же истцом не представлено.

Позиция Суда: Применительно к положениям пункта 2 статьи 1270 ГК незаконное использование произведения (его части) может выражаться, в частности, в безосновательном (т.е. без согласия правообладателя) воспроизведении произведения, его переработке, а также распространении произведения (его части) путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляра.

Представленные истцом документы, не подтверждают обоснованность заявленных требований, поскольку в ходе рассмотрения дела не доказано надлежащими доказательствами, что именно ответчиком был реализован контрафактный товар.

Учитывая доводы Ответчика, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований при недоказанности факта реализации именно данным Индивидуальным предпринимателем товара с изображением, сходным с товарными знаками истца.

Итог: В удовлетворении иска было отказано, судом было установлено, что Клиент не является лицом, которое нарушает исключительное право Истца на товарный знак.

Важность для клиента: данным решением было доказано, что Клиент не совершен каких-либо неправомерных действий в отношении товарного знака, исключительное право на которое принадлежит Истцу.

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