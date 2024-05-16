Защитили интересы кредитора в деле о банкротстве: судебная практика

Добились направления на пересмотр дела о признании сделки по возврату супругой должника займа за него в пользу одного из кредиторов.

Результат для клиента: Обособленный спор о признании сделки недействительной направлен на новое рассмотрение по постановлению суда кассационной инстанции.

Фабула дела: Арбитражный суд города Москвы рассмотрел спор по заявлению кредитора в деле о банкротстве. Кредитор просил признать недействительной сделку по возврату супругой должника денежных средств за него в пользу одного из кредиторов. Платежи совершались по договору займа, который заключил должник с займодавцем.

Доводы юристов ЮК «Генезис» в защиту клиента

1) Неверно установлена природа денежных средств. Неважно, в какой форме находятся денежные средства - в наличной или безналичной, в любом случае они относятся к имуществу супругов. Супруга оплатила долг мужа в период брака, значит необходимо установить: за счет личного или общего имущества супругов осуществлены платежи. Общим имуществом супруги обладают в равных долях.

Погашение супругой за счет общего имущества обязательств должника не может быть расценено как «обычное» поведение и должно квалифицироваться как действия со стороны заинтересованного лица, цель которого — причинить вред кредиторам должника или удовлетворить требования кредиторов должника с предпочтением.

2) Назначение платежа не указано. В назначении платежей, которые совершила супруга должника в пользу кредитора, отсутствует ссылка на договор займа или погашение долга за супруга.

3) Совместность долга не исследована: если считать доказанным, что супруга совершала платежи именно по договору займа, то имеет значение, был ли долг общим и какая доля уплаченных средств приходилась на погашение обязательств должника.

Позиция Суда:

Суды должны соблюдать принцип повышенного стандарта доказывания в делах о банкротстве. Поэтому в рассматриваемом деле необходимо было установить обстоятельства, подтверждающие фактическую выдачу займа и финансовую возможности займодавца предоставить денежные средства в заявленном размере.

В выписке по счету в назначении платежей, которые совершила супруга должника, отсутствует ссылка на договор займа или погашение долга за должника.

Кроме того, если считать доказанным, что супруга совершала платежи в погашение обязательств по договору займа, то обстоятельство общности долга или ее отсутствия имеет значение. Ведь важно определить, какая именно доля уплаченных денежных средств приходилась на погашение обязательств должника.

Итог работы юристов по защите интересов клиента: Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции и определение апелляционной инстанции. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Статус: проект не завершен, назначена дата судебного заседания по пересмотру судебного акта.

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