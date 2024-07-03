Как в процедуре банкротства законно уменьшить сумму долгов. Судебная практика

Расскажем, как нашим юристам удалось убедить кредиторов в банкротстве заключить мировое соглашение со снижением суммы основного долга на 40%.

В отношении индивидуального предпринимателя (клиент ЮК «Генезис») кредитором было подано заявление о признании несостоятельным. Общая сумма долгов ИП превышала 13 млн рублей.

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру реструктуризации долгов, однако она была прекращена. Затем суд ввел процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев.

Параллельно юристы вели переговоры с кредиторами, чтобы убедить их заключить с должником мировое соглашение. Цель была достигнута.

Конкурсные кредиторы и должник пришли к соглашению, что должник обязуется выплатить 60% от общего числа размера основного долга и неустоек, процентов, начисленных в порядке статьи 395 ГК РФ на дату подписания мирового соглашения. Оставшаяся часть основного долга, неустоек, процентов, начисленных в порядке статьи 395 ГК РФ, в размере 40% прекращается прощением долга.

Арбитражный суд признал условия экономически обоснованными и утвердил мировое соглашение. Производство по делу о банкротстве прекращено, долг стал меньше на 40%, а должник получил возможность восстановить платежеспособность и вести бизнес дальше.

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