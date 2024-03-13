Недобросовестные участники ООО исключаются из компании: практика ЮК «Генезис»

В компании возникла кризисная ситуация, при которой ООО могло быть признано банкротом и, как следствие, прекратить деятельность. Однако на общих собраниях невозможно было принять решения по важным финансовым вопросам в связи с отсутствием кворума.

В составе ООО было 3 участника: один с долей 36% и двое, граждане Азербайджана, с долями по 32%. Последние решать вопросы по текущей деятельности компании отказывались, не присутствовали на общих собраниях, так как находились в Азербайджане. Эти участники выдали доверенности представителям, однако полномочия тех были ограничены.

В компании возникла кризисная ситуация, при которой ООО могло быть признано банкротом и, как следствие, прекратить деятельность. Однако на общих собраниях невозможно было принять решения по важным финансовым вопросам в связи с отсутствием кворума.

Более того, недобросовестные участники злоупотребляли правами и незаконно назначили руководителем ООО «номинала». Этот факт подтвержден судебным актом.

Чтобы защитить интересы ООО и добросовестного участника, мы обратились в суд с иском об исключении ответчиков из числа участников ООО.

Основания для этого были следующие

Исключения участников вправе требовать те участники, совокупная доля в уставном капитале которых превышает 10%. Соответственно, Истец с долей 36% мог добиваться исключения двух других участников.

Судебными актами установлено, что ответчики не принимали участия в деятельности Общества более 2 лет, причины уклонения не раскрыты.

Доля в уставном капитале не только наделяет правами, но и накладывает на ее владельцев определенные обязанности.

Тот факт, что ответчики — граждане Азербайджана и проживают там, не освобождает их от обязанностей участников компании. Став участниками ООО, они самостоятельно определили сферу своей экономической деятельности, приняли на себя обязательства, вытекающие из участия в Обществе и как следствие приняли объективные риски, связанные с хозяйственной деятельностью Общества.

Суд признал поведение ответчиков вредным по отношению к интересам ООО и способным привести к возникновению серьезных препятствий для ведения общего дела, а также созданию угрозы надежному продолжению деятельности общества.



Исковые требования были удовлетворены, а недобросовестные участники — исключены из состава ООО.

Телеграм-канал управляющего партнера.