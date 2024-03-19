Полезные Сервисы
Маркетинг

Контент-маркетинг для чайников. Как использовать посты для увеличения продаж

Бизнесу важно найти своего клиента. Но как зацепить и завоевать его доверие, не вкладывая деньги в рекламу? Чтобы оставаться на плаву, компании необходимо постоянно искать новые способы привлечения клиентов. Один из таких способов — контент-маркетинг. В этой статье разберемся, что из себя представляет контент-маркетинг и какую пользу он может принести.
23 6
Контент-маркетинг для чайников. Как использовать посты для увеличения продаж
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Бизнесу важно найти своего клиента. Но как зацепить внимание и завоевать его доверие, не вкладывая деньги в рекламу? Чтобы оставаться на плаву, компании необходимо постоянно искать новые способы привлечения клиентов.

Один из таких способов — контент-маркетинг. В этой статье разберемся, что из себя представляет контент-маркетинг и какую пользу он может принести вашему проекту.

Что за зверь и с чем его едят

Контент-маркетинг — это крутой способ рассказать о себе и понравиться клиентам. С помощью контент-маркетинга можно познакомить людей с вашей компанией и ее продуктами или услугами, привлечь внимание потенциальных клиентов и побудить их узнать больше о вас, поддерживать связь с существующими клиентами и укреплять их лояльность.

Звучит не плохо, а что с этим делать? Об этом расскажем, но сначала нужно определиться готов ли бизнес к внедрению этого инструмента. Прежде чем приступить к созданию контента, важно понять, что вы хотите добиться с помощью контент-маркетинга. Ответьте на несколько вопросов о том, какие задачи бизнеса вы хотите решить. Хотите повысить узнаваемость бренда? Привлечь потенциальных клиентов? Удержать существующих?

1. Определите цели. Чем конкретнее будут ваши цели, тем легче вам будет разработать контент-план и отслеживать результаты.

2. Проанализируйте кто ваша целевая аудитория. Кто ваш клиент? Каковы его интересы и потребности?

3. Что вы готовы рассказывать в своем бизнесе и какую пользу будете транслировать?

Какие использовать форматы и куда постить публикации? 

Блоги и статьи — это классно, если хочешь поделиться своими знаниями и опытом со своей аудиторией. А еще так можно повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов.

Веб-сайт компании — это, конечно, первое место, где нужно размещать свой контент. Социальные сети — это отличный способ привлечь внимание широкой аудитории.

Специализированные платформы — существуют также специализированные платформы для блогов и статей.

Видеосервисы — могут быть полезны для демонстрации ваших продуктов или услуг, рассказа о компании, обучения клиентов или просто для развлечения.

Аудиоплатформы — это платформы для создания и распространения аудиоконтента, например, подкастов, аудиогидов, аудиорекламы. Аудиомаркетинг особенно полезен для бизнеса, который ориентирован на конечного потребителя.

  • Стриминговые платформы.

  • Радио — это по-прежнему популярная платформа для аудиорекламы.

Несколько советов, которым стоит следовать при создании первых публикаций

  • Контент должен предоставлять ценность для аудитории. Он должен быть информативным, интересным и полезным. Если вы сможете решить проблему или ответить на вопрос аудитории, ваш контент будет успешным.

  • Контент должен быть интересным и увлекательным, чтобы заинтересовать и удержать внимание аудитории. Используйте различные форматы, такие как видео, аудио, инфографика, чтобы сделать контент более привлекательным.

  • Публикуйте контент регулярно, чтобы поддерживать интерес аудитории. Создайте график публикаций и придерживайтесь его.

  • Взаимодействие. Не забывайте общаться с аудиторией. Отвечайте на вопросы, комментарии и отзывы. Это поможет вам узнать больше о своей аудитории и улучшить свой контент.

  • Заголовки должны быть конкретными и обещающими выгоду (не обязательно денежную) для клиента. Это повлияет на то, что человек перейдет по ссылке и прочтет материал. Избегайте слишком длинных заголовков, заголовков с непонятными терминами, редко употребимыми и потому малоизвестными аббревиатурами. Делайте акцент на информативность и пользу. Старайтесь придумывать к каждому материалу минимум 5 разных заголовков, чтобы была возможность выбрать лучший.

  • Содержание статьи должно соответствовать заголовку, быть грамотно написано и оформлено (цитаты, выноски, подзаголовки, выделения). Если материал придется пользователю по душе, он расшарит его в своих соцсетях, в результате вы получите если не новых клиентов, то новую аудиторию для своего бренда. Материалы, превышающие по объему 1500–2000 знаков должны делиться на подзаголовки, разбиваться цитатами и иллюстрациями.

  • Обязательно продумывайте иллюстрации. Заведите на гугл-диске фотоархив, создайте там тематические папки и добавляйте туда фото с информацией о том, что на них, когда сделана фотография, ее тематику. Пользуйтесь специальными ресурсами для создания инфографики — есть множество бесплатных. Это позволит визуализировать ваш материал и сделать его более запоминаемым, ведь большинство пользователей лучше запоминают именно визуальную информацию.

  • Все факты, изложенные в статье, должны быть достоверными. Если вы используете чужую информацию, не забывайте указывать автора и рабочую ссылку на ресурс. Позаботьтесь о том, чтобы ссылки, которые вы используете, вели на действующие страницы, а источники, на которые вы ссылаетесь, были надежными.

Алгоритм действий

Шаг 1: Сначала нужно понять, для кого вы создаете контент. Кто ваша целевая аудитория? Каковы их интересы? Какие проблемы они хотят решить?

Шаг 2: Существует множество форматов контента, которые вы можете использовать: статьи, видео, инфографика, подкасты, фото, опросы, викторины и т.д. Выберите формат, который будет интересен и удобен для вашей аудитории.

Шаг 3: Выберите тему, которая будет интересна и полезна для вашей аудитории. Подумайте о том, какие вопросы они могут задавать, какие проблемы у них могут быть.

Шаг 4: Составьте план публикаций, чтобы вы знали, что и когда вы будете публиковать. Это поможет вам быть последовательным и не забыть о чем-то важном.

Шаг 5: Определите, где вы будете распространять свой контент. Это могут быть социальные сети, блоги, сайт, электронная почта и т.д.

Шаг 6: Начните создавать контент! Используйте простой язык и понятные формулировки. Делайте контент интересным и увлекательным, чтобы привлечь внимание аудитории.

Шаг 7: Добавьте ключевые слова в заголовки и тело контента, чтобы его было проще найти в поисковых системах.

Шаг 8: Наконец, опубликуйте контент на выбранных платформах.

Шаг 9: Анализируйте результаты своих публикаций, чтобы понять, что работает, а что нет. Используйте эту информацию, чтобы улучшить свой контент в будущем.

Это не просто модный тренд, а неотъемлемая часть современных бизнес-стратегий. Является одним из самых эффективных инструментов для привлечения и удержания внимания клиентов, позволяющий компаниям показать свои преимущества перед конкурентами и продемонстрировать экспертность.

Но стоит помнить, что для успешного продвижения бизнеса необходимо постоянно совершенствоваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям и требованиям клиентов.

Начать дискуссию

Банки

Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

5

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
МКПЦ
Переход на ЭДО

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция

Бюджетным (автономным) учреждениям не стоит бояться перехода на электронное применение первичных документов. Цель использования последних исключительно из-за удобства применения и хранения.

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция
12
Маркетинг

10 трендов в стратегических коммуникациях, которые изменят подход к маркетингу

Мир стремительно развивается и вносит изменения во все сферы жизни, включая методы и подходы к коммуникации. Новейшие технологии и цифровизация создают возможности для инновационного подхода к маркетинговым стратегиям.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
8

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

ИИ все же заменит бухгалтеров, говорят осталось чуть-чуть. Сами бухгалтеры так не считают. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1644

Тут одно исследование провели и говорят скоро бухгалтеров и кадровиков можно будет заменить искусственным интеллектом без проблем. А вот сами бухгалтеры уверены, что этому не бывать. Ни один ИИ не справится с такими запутанными штуками как ЕНС или НДС.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
28
Цифровой рубль

Цифровой рубль будет подчиняться антиотмывочному закону

Центробанк будет оценивать подозрительные операции на электронной платформе, блокировать цифровые рубли и отправлять информацию в Росфинмониторинг.

19
Налоговые изменения 2024

Что такое прогрессивное налогообложение, к которому хотят прийти власти

Прогрессивное налогообложение — это система, построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Чем больше доход получаем, тем больше налога платим.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
4

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: цены на пиво вырастут, IT-специалисты стали чаще брать займы «до зарплаты», каждый 3-й россиянин в группе риска по инсульту

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

7
84
Полезные Сервисы
Маркетинг

Контент-маркетинг для чайников. Как использовать посты для увеличения продаж

Бизнесу важно найти своего клиента. Но как зацепить и завоевать его доверие, не вкладывая деньги в рекламу? Чтобы оставаться на плаву, компании необходимо постоянно искать новые способы привлечения клиентов. Один из таких способов — контент-маркетинг. В этой статье разберемся, что из себя представляет контент-маркетинг и какую пользу он может принести.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
23
Трудовые отношения

Сотрудник должен выйти на работу на следующий день после заключения договора

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу на следующий день.

49
Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают для сотрудников курсы повышения квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

25
УК РФ

Будут судить ИП за кражу земельных участков на 530+ млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

64
НДС

Обновлены данные о безопасной доле вычетов НДС

ФНС обновила сводные статистические данные по НДС по регионам. На сайте службы опубликована форма 1-НДС по состоянию на 1 января 2024 года. Плательщикам НДС их следует использовать для самоконтроля.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
63

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Цифровизация Производства

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»

Как учитывать товары и комплектующие в пути. Технология быстрого внедрения.

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»
33
Иван Мараховка
Управление персоналом

Метод GTD: как делать дела сделанными

Говорят, когда у человека много задач, он лучше работает. Да ладно?!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
33
Projecto.pro
Менеджмент

Метод «помидора» для повышения эффективности продуктовых команд. Преимущества и недостатки

Одной из самых необычных методик с точки зрения названия в управлении проектами является метод Pomodoro.

Метод «помидора» для повышения эффективности продуктовых команд. Преимущества и недостатки
35
Маркировка товаров

Ювелиры будут добровольно маркировать изделия при экспорте вне ЕАЭС

Чтобы иностранные покупатели не воспринимали ювелирное изделие с физической маркировкой как дефект, Минфин разрешит производителям наносить такое клеймо по желанию.

38
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них

Самозанятые в строительной отрасли — распространенное явление: сегодня почти каждая третья компания обращается за услугами к внештатным исполнителям. Но как избежать потенциальных нелегальных схем, которые могут привести к неприятным последствиям с точки зрения ФНС? В этой статье мы разбираем основные признаки таких механик и делимся практическими рекомендациями для безопасности строительных компаний.

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них
57
Отпуска

Роструд: делить отпуск на части можно только сообща. Работодатель не указ

Онлайнинспекция.рф при Роструде разъяснила, может ли работодатель установить правила деления отпуска на части, сколько дней и с какой периодичностью можно брать.

123

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с УСН

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
1,6 тыс.

Интересные материалы

Зарплата

Цифра дня. Про трудоголиков

Больше половины россиян готовы работать без отпуска в течение 3-х лет, лишь бы заработать побольше.

Цифра дня. Про трудоголиков
24