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Контент-маркетинг для чайников. Как использовать посты для увеличения продаж

Бизнесу важно найти своего клиента. Но как зацепить внимание и завоевать его доверие, не вкладывая деньги в рекламу? Чтобы оставаться на плаву, компании необходимо постоянно искать новые способы привлечения клиентов.
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Один из таких способов — контент-маркетинг. В этой статье разберемся, что из себя представляет контент-маркетинг и какую пользу он может принести вашему проекту.

Что за зверь и с чем его едят

Контент-маркетинг — это крутой способ рассказать о себе и понравиться клиентам. С помощью контент-маркетинга можно познакомить людей с вашей компанией и ее продуктами или услугами, привлечь внимание потенциальных клиентов и побудить их узнать больше о вас, поддерживать связь с существующими клиентами и укреплять их лояльность.

Звучит не плохо, а что с этим делать? Об этом расскажем, но сначала нужно определиться готов ли бизнес к внедрению этого инструмента. Прежде чем приступить к созданию контента, важно понять, что вы хотите добиться с помощью контент-маркетинга. Ответьте на несколько вопросов о том, какие задачи бизнеса вы хотите решить. Хотите повысить узнаваемость бренда? Привлечь потенциальных клиентов? Удержать существующих?

  1. 1. Определите цели. Чем конкретнее будут ваши цели, тем легче вам будет разработать контент-план и отслеживать результаты.

  2. 2. Проанализируйте кто ваша целевая аудитория. Кто ваш клиент? Каковы его интересы и потребности?

  3. 3. Что вы готовы рассказывать в своем бизнесе и какую пользу будете транслировать?

Какие использовать форматы и куда постить публикации? 

Блоги и статьи — это классно, если хочешь поделиться своими знаниями и опытом со своей аудиторией. А еще так можно повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов. Подробно о том, как правильно вести блог мы рассказали тут.

Веб-сайт компании — это, конечно, первое место, где нужно размещать свой контент.Социальные сети — это отличный способ привлечь внимание широкой аудитории. Самые популярные социальные сети для бизнеса в России:

  • ВКонтакте

  • Instagram (в России признана экстремистской и запрещена)

  • Facebook (в России признана экстремистской и запрещена)

  • Telegram

Специализированные платформы — существуют также специализированные платформы для блогов и статей, например, Habr, Цифровой дневник, Журнал для IT-специалистов. Подробнее об оптимизации контента мы рассказали здесь.

Видеосервисы — могут быть полезны для демонстрации ваших продуктов или услуг, рассказа о компании, обучения клиентов или просто для развлечения. Самые популярные видео платформы для бизнеса в интернете — это Вконтакте, YouTube, Vimeo (в России запрещена) и TikTok.

Аудиоплатформы — это платформы для создания и распространения аудиоконтента, например, подкастов, аудиогидов, аудиорекламы. Аудиомаркетинг особенно полезен для бизнеса, который ориентирован на конечного потребителя.

  • Стриминговые платформы — такие как Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка.

  • Радио — это по-прежнему популярная платформа для аудиорекламы.

Несколько советов, которым стоит следовать при создании первых публикаций

  • Контент должен предоставлять ценность для аудитории. Он должен быть информативным, интересным и полезным. Если вы сможете решить проблему или ответить на вопрос аудитории, ваш контент будет успешным.

  • Контент должен быть интересным и увлекательным, чтобы заинтересовать и удержать внимание аудитории. Используйте различные форматы, такие как видео, аудио, инфографика, чтобы сделать контент более привлекательным.

  • Публикуйте контент регулярно, чтобы поддерживать интерес аудитории. Создайте график публикаций и придерживайтесь его.

  • Взаимодействие. Не забывайте общаться с аудиторией. Отвечайте на вопросы, комментарии и отзывы. Это поможет вам узнать больше о своей аудитории и улучшить свой контент.

  • Заголовки должны быть конкретными и обещающими выгоду (не обязательно денежную) для клиента. Это повлияет на то, что человек перейдет по ссылке и прочтет материал. Избегайте слишком длинных заголовков, заголовков с непонятными терминами, редко употребимыми и потому малоизвестными аббревиатурами. Делайте акцент на информативность и пользу. Старайтесь придумывать к каждому материалу минимум 5 разных заголовков, чтобы была возможность выбрать лучший.

  • Содержание статьи должно соответствовать заголовку, быть грамотно написано и оформлено (цитаты, выноски, подзаголовки, выделения). Если материал придется пользователю по душе, он расшарит его в своих соцсетях, в результате вы получите если не новых клиентов, то новую аудиторию для своего бренда. Материалы, превышающие по объему 1500–2000 знаков должны делиться на подзаголовки, разбиваться цитатами и иллюстрациями.

  • Обязательно продумывайте иллюстрации. Заведите на гугл-диске фотоархив, создайте там тематические папки и добавляйте туда фото с информацией о том, что на них, когда сделана фотография, ее тематику. Пользуйтесь специальными ресурсами для создания инфографики — есть множество бесплатных. Это позволит визуализировать ваш материал и сделать его более запоминаемым, ведь большинство пользователей лучше запоминают именно визуальную информацию.

  • Все факты, изложенные в статье, должны быть достоверными. Если вы используете чужую информацию, не забывайте указывать автора и рабочую ссылку на ресурс. Позаботьтесь о том, чтобы ссылки, которые вы используете, вели на действующие страницы, а источники, на которые вы ссылаетесь, были надежными.

Алгоритм действий

Шаг 1: Сначала нужно понять, для кого вы создаете контент. Кто ваша целевая аудитория? Каковы их интересы? Какие проблемы они хотят решить?

Шаг 2: Существует множество форматов контента, которые вы можете использовать: статьи, видео, инфографика, подкасты, фото, опросы, викторины и т.д. Выберите формат, который будет интересен и удобен для вашей аудитории.

Шаг 3: Выберите тему, которая будет интересна и полезна для вашей аудитории. Подумайте о том, какие вопросы они могут задавать, какие проблемы у них могут быть.

Шаг 4: Составьте план публикаций, чтобы вы знали, что и когда вы будете публиковать. Это поможет вам быть последовательным и не забыть о чем-то важном.

Шаг 5: Определите, где вы будете распространять свой контент. Это могут быть социальные сети, блоги, сайт, электронная почта и т.д.

Шаг 6: Начните создавать контент! Используйте простой язык и понятные формулировки. Делайте контент интересным и увлекательным, чтобы привлечь внимание аудитории.

Шаг 7: Добавьте ключевые слова в заголовки и тело контента, чтобы его было проще найти в поисковых системах.

Шаг 8: Наконец, опубликуйте контент на выбранных платформах.

Шаг 9: Анализируйте результаты своих публикаций, чтобы понять, что работает, а что нет. Используйте эту информацию, чтобы улучшить свой контент в будущем.

Это не просто модный тренд, а неотъемлемая часть современных бизнес-стратегий. Является одним из самых эффективных инструментов для привлечения и удержания внимания клиентов, позволяющий компаниям показать свои преимущества перед конкурентами и продемонстрировать экспертность. Но стоит помнить, что для успешного продвижения бизнеса необходимо постоянно совершенствоваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям и требованиям клиентов.

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