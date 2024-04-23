Топ инструментов для SMM, которые поставят продвижение в соцсетях на рельсы

Разве может хирург провести операцию без скальпеля или рабочий вбить гвоздь без молотка? С SMM все обстоит так же: наученный кровью и потом smm-специалист знает, что без инструментала продвигать продукт эффективно не получится.

Мы собрали для вас топ инструментов, которые поставят продвижение в соцсетях на рельсы.

Подготовка контента

Подойдет для копирайтеров. Если хотите очистить текст от мусора, то почаще заглядывайте туда. Жирный плюс этого сервиса — он находит корявые формулировки, проверяет на соответствие информационному стилю и предлагает альтернативное решение.

Бот в Telegram делает правильные абзацы: выравнивание, отступы, пробелы. Полезен при работе с Instagram.

Google Таблицы подойдет для контент-менеджеров при разработке контент-плана, Google документы — для копирайтеров при написании текстов.

Больше не нужно работать с установленными программами и засорять ПК — все необходимое есть в облаке.

1. Автоматическое сохранение 2. Возможность быстро поделиться документом с другим пользователем для совместного редактирования 3. Возможность восстановить несколько версий документа 4. Легкий интерфейс, но разнообразный инструментарий

Позволяет быстро и наглядно накидать идеи для контента и изобразить их в виде ментальной карты.

Планирование контента

Бывает, что в неделю нужно опубликовать 2-3 поста. А если их количество больше? Например, каждый день должен выходить новый пост, а возможно и 2 поста в день. Вероятность того, что вы когда-нибудь забудете выложить, существенно возрастет.

Чтобы быть уверенным, что все будет сделано вовремя, советуем пользоваться сервисом SMMplanner. Вы можете планировать ваши публикации наперед.

В плане освоения сервис очень простой. Для планирования поста нужно выбрать дату, загрузить фото / видео, выбрать нужные соцсети, добавить геолокацию и #хэштеги. Аналогичным образом можно планировать сторис.

Оформление ленты

Приложения для оформления ленты:

Колхозная лента в Instagram (запрещена в РФ) не внушает доверие. Если хотите, чтобы пользователь залип на ваш аккаунт, то подсуетитесь над оформлением. Для этого подойдет любое приложение из списка выше.

Принцип работы такой: выбираете n-ое количество фото, меняете их местами и оцениваете, как лента смотрится лучше.

Наш совет: при составлении композиции нужно обращать внимание на то, чтобы цвета были гармоничными между собой, светлые и темные тона, крупные и мелкие планы были уравновешены. Также периодически нужно добавлять текст на фото, особенно это касается продажных / экспертных постов. Лучше два макета с текстом подряд не ставить, а сделать, например, через один.

Аналитика

Чтобы понимать, в каком направлении вы двигаетесь, какие показатели улучшить и какие механизмы внедрить, нужно регулярно подбивать статистику. Собирать данные вручную — долго и порой даже невозможно. Ловите отличные сервисы для оптимизации стратегии своего бизнеса:

Сервис аналитики. С его помощью можно отслеживать динамику вашего аккаунта / аккаунтов конкурентов и ключевые SMM-метрики. Каждый график и цифра подкреплены понятным описанием. Сервис предлагает гораздо больше показателей статистики, чем в интерфейсе Instagram и Вконтакте.

Инструмент для аналитики сайта и отслеживания эффективности рекламных кампаний. На основе статистики можно увидеть, как люди ведут себя на сайте, с каких соцсетей посещают чаще, что и когда покупают, количество посетителей сайта.

Если вы ведете рекламную кампанию в Google, Яндексе или соцсетях и хотите узнать, откуда пришли ваши пользователи и насколько эффективна рассылка, то используйте сайты компоновщики UTM-меток.

Анализирует эффективность любых публикаций в соцсетях. На основе данных вы получите отчет по востребованности контента, узнаете, какое время наиболее подходящее для постинга, узнаете вовлеченность (активность) профиля, количество лайков и комментариев за выбранный период. Подробные данные представлены в виде графиков и цифр.

Анализирует эффективность любых профилей в Instagram (запрещена в РФ): блогеры, паблики, бизнес-аккаунты, обычные люди. Плюсы сервиса:

1. Показывает тип аудитории: ботов, массфолловинг, реальных блогеров, а также качество комментариев. 2. Поиск новой аудитории по заданным фильтрам. Нужно срочно найти аккаунты — настроил и выбираешь подходящие.

Сервисы для рассылок



Отправлять по 200 или больше сообщений в день в одном аккаунте никому не хочется. Используйте сервисы для рассылки. Скажем сразу: в Instagram (запрещена в РФ) вас могут за такое и заблокировать, так что не рекомендуем пользоваться ими на этой площадке.

Instaplus

Senler: Рассылка сообщений Вконтакте

Автопилот

VK Pulse

Сервисы для таргетинга

Хороший таргетолог — хитрый таргетолог. Чтобы облегчить себе работу, специалисты по настройке рекламы тоже используют сервисы. Они экономят время и силы для технической работы. Выбрали самые востребованные:

Сервис для поиска интересов рекламного кабинета Facebook (запрещена в РФ). Помогает найти скрытые и похожие интересы. Удобный функционал, можно выполнять поиск на любом языке.

Поиск рекламных креативов внутри Facebook (запрещена в РФ). Помогает находить рекламные объявления по заданным параметрам. Есть возможность скачать креатив и использовать в своей рекламе.

Поиск рекламных объявлений конкурентов. Можно увидеть, что продвигают конкуренты, какие плейсменты используют и как часто обновляют рекламу.

Парсеры (TargetHunter, Церебро Таргет и другие)

Сервисы, благодаря которым можно найти целевую аудиторию, увидеть, чем она интересуется и проанализировать ее поведение. Используются в основном для Вконтакте, но для Facebook (запрещена в РФ) можно выгрузить базу номеров подписчиков определенного сообщества.

Подведение итогов конкурса

Сейчас бы в 2к21 конкурсы вручную подводить. Если серьезно, то существуют удобные сервисы для сбора комментариев и определения победителя.

Бот в Telegram. Собирает все комментарии под конкурсным постом. Как только комментарии будут выгружены, вы можете перейти по ссылке и увидеть весь их список. Исходя из количества комментариев, можно выбрать победителя с помощью генератора случайных чисел. Работает только с Instagram (запрещена в РФ).

Любой генератор случайных чисел

Принцип работы: из общего числа участников сервис выбирает случайного человека. Рандомайзеров сейчас очень много, перечислять их мы не будем. Сами используем RandStuff — обкатанный уже сто тысяч раз тертый калачик.

Можно подводить итоги по репостам или по лайкам. Сервис бесплатный.

Сервисы для тайм-менеджмента

Чтобы проследить за тем, чтобы все вышеперечисленные пункты были выполнены, пользуйтесь приложениями / сервисами для тайм-менеджмента.

Простой и удобный таск-менеджер. С ним легко планировать задачи и работать над проектами в одного или в команде.

Очень круто, что в приложении можно выбрать тип задачи (действие, звонок, встреча), выбрать уровень сложности для расставления приоритетов и создать многоступенчатые задачи с помощью подзадач.

Доска с задачами в виде карточек; вы сами ставите себе / коллегам задачу и указываете срок выполнения задачи. Как только время близится к дедлайну, вам автоматически приходит уведомление. Trello помогает отслеживать показатели продуктивности, структурировать работу в календарях и не только.

Еще один удобный планировщик задач. Если Trello вам не зашло, воспользуйтесь им. В нем по аналогии создаются карточки — задачи, которые нужно выполнить в определенные дни.

Позволяет записывать задачи, которые приходят в голову и управлять ими.

И, конечно же, пользуйтесь нашими чек-листами (представим, что это было максимально нативно). Они помогут сэкономить время и проверить по пунктам, все ли задачи были выполнены вами / подрядчиками.