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Интервью

Интервью. Как провести анализ рынка?

Анализ рынка — это одна из стартовых задач для продвижения продукта / услуги. Сделал «тяп-ляп»  — твой бизнес пошел по наклонной. Прежде чем начать продавать, нужно «прощупать» рынок. О том, чем полезен анализ рынка, как его провести и какие сервисы использовать, рассказал Иван Мараховка в нашем интервью.

Иван — основатель Digital агентства Gold Carrot и сервиса по управлению проектами WEEEK. На протяжении 7 лет его команда занимается созданием рабочих Digital продуктов. Тенденции в развитии цифровых технологий меняются с бешеной скоростью, поэтому Gold Carrot знает, как оставаться в курсе.  О том, что необходимо знать в первую очередь для анализа рынка, читайте ниже. 

 1. Зачем вообще нужен анализ рынка? Как определить цель, прежде чем преступить к нему?

Анализ рынка нужен для того, чтобы принимать решение в области продаж, развития продукта, менеджмента. Например, нужно выбрать, на какой рынок выйти с продуктом для расширения или какой продукт выпустить на на тот или иной рынок. Еще исследование рынка поможет понять, какие преимущества будут у продукта и как вообще его будут продавать. 

Прежде чем перейти к анализу, нужно выбрать цель. Для этого ответьте себе на вопросы:

  • Что вы хотите по итогу?

  • Какие решения нужно принять?

  • Какая у вас боль? 

  • Какая боль у клиента?

  • Какой именно анализ рынка поможет решить эту проблему? (конкурентный, ценовой, структуры рынка, целевой аудитории) 

2. Какой профит от анализа рынка при написании стратегии?

Анализ рынка позволяет сформировать стратегию для развития компании /  продукта / проекта. Для того чтобы ответить на вопрос, как именно он поможет это сделать, мы должны понимать, что получим благодаря анализу по итогу.

Если продуктом анализа рынка является анализ конкурентов, то мы сразу понимаем:

  • Какие есть преимущества у конкурентов

  • Где проседают конкуренты

  • Какие лучшие практики, акции, скидки, качество товара, способы доставки товара для клиента мы можем позаимствовать у конкурентов

На основе этой информации мы уже можем расставлять задачи по приоритетам в зависимости от того, что именно может повлиять на наш бизнес. Если, например, мы понимаем, что наш продукт — кофе и он должен доставляться быстро, то мы:

  • Смотрим, как конкуренты поставляют кофе: на велосипедах, самокатах, пешком или на машине

  • Замеряем время доставки

  • Смотрим на сумки, в которых доставляется кофе

  • Делаем выводы

  • На основе выводов формируем задачи и встраиванием их в план и стратегию 

3. Какую информацию нужно собрать перед началом анализа рынка?

Неважно, о каком анализе рынка мы говорим. Это может быть анализ текущего рынка, анализ конкурентов, анализ объема рынка или просто поиск ответа на вопрос: «‎А стоит ли выходить на этот рынок?» Прежде чем перейти к анализу и смотреть на текущие ситуации, нужно изучить исторические данные:

  • Кто был на рынке 3-5 лет назад?

  • Как работал рынок?

  • Какие произошли изменения?

  • Были ли просадки рынка?

  • Были ли подъемы рынка?

  • Прогнозируется ли подъем рынка?

  • Есть ли готовые исследования по рынку в открытом доступе?

Также на этапе сбора информации нужно помнить, что предметом исследования рынка может быть:

  • Емкость рынка (объем товаров и услуг)

  • Состояние рынка (растет, стагнирует и т.д.)

  • Целевая аудитория  (кто ваши основные клиенты, какие клиенты у ваших конкурентов)

  • Конкуренты 

  • Цены и др. 

4. Какими сервисами стоит пользоваться для проведения анализе рынка?

Для проведения хорошего анализа рынка можно пользоваться как техническими средствами, так и методами исследования рынка (фокус-группы, опросы, экспертные оценки, анкетирование и пр.)

Эти два инструмента позволяют анализировать сезонность и тренды, прогнозировать спрос.

С их помощью вы сможете:

1. Следить за тенденциями на рынке, географией интереса к товару, уровнем узнаваемости компании и конкурентов

2. Мониторить инфополе и быть в курсе всех тенденций

Допустим, по запросу «‎купить стулья»‎ можно понять, как часто люди вбивают этот запрос, в какое время года, какое количество запросов приходит. 

Инструмент Facebook Audience Insights позволяет собрать и проанализировать разные аудитории на основе данных Facebook.

  • Трендвотчинг

Существуют инструменты для мониторинга трендов и тенденций. Они включают в себя оценку и прогнозирование спроса, предложения, стиля и моды для создания инновационных продуктов / услуг.

Есть компания, которая так и называется TrendWatching. Она показывает лучшие идеи, топовые ниши, которые находятся на подъеме.

Что касается методологии, то можно использовать несколько видов анализа:

  • QUEST-анализ сканирует внешнюю среду и обеспечивает выборку самых значимых факторов макросреды 

  • SWOT-анализ позволяет определить и изучить сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы рынка

  • Другие инструменты методологии, которые могут помочь определить свое позиционирование среди конкурентов 

5. Топ советов, как понять, что анализ рынка проведен неправильно?

Конкретных советов нет, но есть хороший пример, как нужно это сделать, — ваши конкуренты. Лучше посмотреть, как это сделали они, переложить на свой опыт, бизнес, индустрию и сделать то же самое, только лучше.

6. Какие сейчас есть тренды и тенденции в потребительском поведении?

Могу лишь предположить. Например, актуальна food-индустрия, различные гаджеты, подписки. Сейчас большим спросом пользуется как раз таки потребление цифровых продуктов. 

7. Поделись своими фишками, которыми ты пользуешься при анализе рынка?

Давайте пошагово:

  • Прежде чем выходить на рынок, я использую Яндекс.Wordstat: вбиваю запросы, смотрю, сколько людей ищут услугу / продукт. 

  • Далее использую Google Trends: вбиваю запрос, смотрю его выдачу в контекстной рекламе. 

  • Смотрю на сайты конкурентов, которые в контексте и отдельно на сайты конкурентов, которые вне контекстной рекламы, то есть находятся только в поиске. 

  • Оцениваю, насколько они сложные, сколько ресурсов было на них потрачено. 

  • Смотрю, есть ли подобные тематики на блогах / форумах.

  • Смотрю, как люди продвигаются в данной тематике и что они делают. 

  • Изучаю соцсети конкурентов. Если речь идет о конкурентном анализе, то важно понять, как ведут себя конкуренты в соцсетях, как они общаются с клиентом. При этом всегда нужно задавать себе вопрос: «Как я могу стать лучше них?»

Еще я отразил свой опыт в чек-листе «‎Анализ рынка». В нем изложен подробный и четкий план анализа рынка, описаны этапы работы с информацией и даны советы по его проведению. Если интересно — welcome. 

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Интервью

Интервью. Как провести анализ рынка?

Анализ рынка — это одна из стартовых задач для продвижения продукта / услуги. Сделал «тяп-ляп»  — твой бизнес пошел по наклонной. Прежде чем начать продавать, нужно «прощупать» рынок. О том, чем полезен анализ рынка, как его провести и какие сервисы использовать, рассказал Иван Мараховка в нашем интервью.

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