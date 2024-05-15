₽ Заказать рекламу
Полезные Сервисы
Маркетинг

Как определить свою целевую аудиторию?

Определение своей ЦА — начальный и очень важный этап маркетингового исследования. Прежде чем начать сорить деньгами, проведите подробный анализ, составьте портрет своей ЦА — так вы поймете, с кем вы работаете и кому продаете.
Как определить свою целевую аудиторию?
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Как определить свою целевую аудиторию?

ЭТО НЕ НАША ЦА! Или все-таки наша? Сегодня рассказываем, как правильно определить целевую аудиторию и как знание клиента в лицо поможет сохранить ваши деньги.

Кто это?

Целевая аудитория (ЦА) — люди, которые заинтересованы / могут быть заинтересованы в вашем товаре / услуге. Проще говоря, это потенциальные и реальные ваши покупатели.

Зачем определять ЦА?

Чтобы понимать, с кем вы работаете и кому продаете. Понимая, кто ваш клиент, вы сможете организовать различные маркетинговые кампании, например, заняться продвижением в соцсетях, сделать email-рассылки и так далее.

Чем опасно неверное определение ЦА?

Представьте, что вы рекламируйте телескоп для мамочек. Разумеется, им он не нужен — им интересны игрушки для детей, обучение в престижной школе или пицца, которую они съедят всей семьей. Получается, определив ЦА неверно, вы заведомо попрощаетесь со своим бюджетом и не привлечете клиентов.

Чем помогут знания ЦА?

  • Проще составить УТП и выделиться на фоне конкурентов, зная клиента в лицо.

  • Экономия бюджета — вы заранее знаете, где вам лучше разместиться.

  • Повышение лояльности, если товар / услуга закрывает боль клиентов.

Как определить ЦА?

  1. Проведите анализ спроса на рынке: как ваш продукт закрывает спрос и чей.

  2. Проанализируйте свой продукт: какие у него характеристики, уникальные свойства, каким людям он будет полезен. Учитывайте несколько факторов: пол, возраст, интересы, примерный уровень дохода, географическое положение, социальный статус.

  3. Определите, какие сильные / слабые стороны есть у вашего продукта, подумайте, как именно это отражается на вашей ЦА. Возможно, кто-то заинтересуется вашим продуктом или, наоборот, уйдет к конкурентам.

  4. Отберите своих конкурентов.

  5. Узнайте, почему ваш товар и товар конкурентов нравится покупателям. Старайтесь прощупать все сильные / слабые стороны конкурентов. Лучше всего работают именно опросы среди клиентов. Так вы сможете понять, что лучше внедрить у вас, а какие механизмы не будут работать.

  6. Проведите SWOT-анализ — он поможет понять, где вы / ваши конкуренты приседаете или, наоборот, одерживаете верх. Также анализ позволит учесть факторы внешней среды, которые положительно / негативно влияют на продвижение.

  7. Сегментируйте ЦА на группы по параметрам и потребностям.

Задержимся на сегментировании

Всего существует 5 критериев сегментирования:

  • Социально-демографическое: пол, возраст, уровень дохода, должность, семейное положение, национальность, уровень образования

  • Географическое: регион, область, край, климат

  • Поведенческое: уровень знаний, характер использования продукта или реакции на него, желание.

  • Психографическое: ценностные ориентиры, мотивация для совершения покупки

  • Социально-экономическое: уровень дохода, роду занятий, образование.

Как определить потребности и интересы?

  • Проведите анализ клиентской базы (соберите данные с сайта, Яндекс.Метрики, Google Analytics.

  • Изучите самые популярные запросы в поисковых системах (рекомендуем использовать «‎Планировщик ключевых слов «Google / «‎Подбор ключевых слов Яндекс»‎.

  • Проведите опросы.

Какие параметры нужно учитывать при составлении портрета ЦА?

Чтобы максимально точно приблизиться к вашему клиенту, нужно составить его портрет. Учтите, что чем больше деталей, тем выше шанс создать уникальное предложение, которое будет соответствовать потребностям ЦА. Таким образом, ориентируясь на нижеперечисленные параметры, вы сможете отойти от абстракций и прийти к конкретике. Мы собрали самые ключевые:

  • Пол и возраст.

  • Место жительства.

  • Семейное положение.

  • Примерный доход.

  • Образование.

  • Род деятельности.

  • Социальный статус.

  • Интересы.

  • Потребности.

  • Драйверы (стимулы к покупке).

  • Инсайты (подсознательная причина купить).

  • Барьеры (сложившееся мнение о бренде, которое останавливает от совершения покупки).

Составляем портрет ЦА

Чтобы стало понятнее, предлагаем составить портрет ЦА вместе.

Анастасия Смирнова из Москвы уже давно закончила университет, вышла замуж и и владеет рестораном правильного питания. Сейчас она хочет уделять больше времени себе и заняться новым хобби. Это и подтолкнуло ее к покупке фотоаппарата. На ее выбор влияют сразу несколько факторов: культурный, социальный, личностный и психологический.

Американский экономист и маркетолог Филип Котлер в своей работе «Основы маркетинга» раскрывает факторы, определяющие потребности и поведение человека, следующим образом:

  • Культурный фактор: культура, социальное положение.

  • Социальные факторы: семья, роли и статусы.

  • Личностные факторы: возраст, род деятельности, образ жизни и т.д.

  • Психологические факторы: мотивация, восприятие, усвоение, убеждение.

Если отталкиваться от этих факторов, то интерес Анастасии к фото — результат культурного влияния и, как следствие, воспитания в современном обществе [Котлер Ф. Основа маркетинга — М., СПб, К.: Вильямс, 2006. — 300 с. С. 646]. Сюда можно отнести и достижения в области фотографии, и навыки потребителей, и набор ценностей. Нужно иметь в виду, что сейчас наше общество хорошо воспринимает женщин-фотографов. Для сравнения вспомним тех же аборигенов, которые далеки от современного культурного уклада, поэтому фотоаппарат им попросту не нужен.

Социальное положение тоже влияет на покупателя. Так, например, общественные классы есть почти в любом обществе — это группы людей с более менее схожими установками, моделью поведения, положением в обществе, доходом, образованием. Кроме того, разные общественные классы склонны покупать товары определенных брендов. Если, например, Анастасия, относится к общественному классу, который выше среднего, то она купит профессиональный фотоаппарат известного бренда средней стоимости.

Фирма маркетинговых исследований «Медиамарк» на основе результатов опросов сумела доказать, что региональные различия (география) также во многом влияют на покупательские привычки людей [там же. С. 303]. В России, например, у многих на слуху фотоаппараты Canon и Nikon. Их стоимость приблизительно составляет от 50 000 ₽ до 70 000 ₽, в то время как цена на фотоаппараты от Sony — от 150 000 ₽. Для людей с достатком выше среднего в России цены на фотоаппараты от Canon и Nikon вполне приемлемы. Так и формируется потребительское предпочтение: люди скорее купят товары проверенного бренда, который на слуху. При этом многие могут даже не задумываться над покупкой фотоаппарата другого бренда. Зачем, если в России принято покупать Canon?

Мы собрали достаточно материала, чтобы тезисно составить примерный портрет Анастасии:

  1. Анастасия, 25-30 лет.

  2. Место проживания: Москва.

  3. Семейное положение: замужем, не замужем, помолвлена. 

  4. Образование: высшее.

  5. Сфера занятости и уровень ЗП: малый бизнес, 130 000 ₽ — 150 000 ₽.

  6. Интересы: бизнес, саморазвитие, путешествие, правильное питание, тренинги личностного роста, ресторан, хобби, фото.

  7. Драйверы: отзывы о товаре, приемлемая стоимость, узнаваемый бренд, качество изображения, гарантия.

Вывод

Определение своей ЦА — начальный и очень важный этап маркетингового исследования. Прежде чем начать сорить деньгами, проведите подробный анализ, составьте портрет своей ЦА — так вы поймете, с кем вы работаете и кому продаете.

Более того, понимая своего покупателя, его потребности и анализируя конкурентов, вы сможете выделиться на фоне других и привлечь / переманить новых клиентов.

Подробнее о том, как безошибочно определить ЦА, читайте в нашем чек-листе «Анализ целевой аудитории».

Начать дискуссию

Проверки

Ужесточили госнадзор за саморегулируемыми организациями

Правительство дополнило порядок надзора за деятельностью СРО оценщиков, арбитражных управляющих и кадастровых инженеров.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
BIZNESINALOGI
ПСН

Работа на патенте с юридическими лицами

Тема похожа на грудное вскармливание или прививки в мамских блогах, потому что тема эта очень холиварная.

Работа на патенте с юридическими лицами
Пользователи интернета

Депутат хочет запретить любое упоминание запрещенных в РФ социальных сетей

Помимо технической блокировки иностранных социальных сетей могут ввести запрет на публичные упоминания платформ и призывы подписаться.

1

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Отпуска

Цифра дня. Про отпуск

Большинство работающих россиян считает, что для полноценного отдыха нужно взять отпуск на 13 дней.

Цифра дня. Про отпуск
2
Инвестиции

Euroclear заработал на замороженных активах 1,57 млрд евро

Европейские депозитарии обязаны вести отдельный учет активов российского ЦБ и не должны распоряжаться полученной прибылью.

Екатерина Макаренко
Обзоры для бухгалтера

Новостной дайджест: рост туризма в столице, малый бизнес и МФО, рост легкой промышленности, налоговая амнистия, изменения в налогах

Оставайтесь в курсе актуальных событий налогов, сборов и изменений в законодательстве.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Первая Экспертная Бухгалтерия
КИК

Как подать уведомление о контролируемых сделках до 20 мая и не получить штраф

Кому нужно подавать уведомление о контролируемых сделках, и какие именно сделки — контролируемые? Как правильно заполнить уведомление? Какие штрафы грозят за опоздание или ошибки в уведомлении? Ответили в статье на эти и многие другие вопросы. 

Как подать уведомление о контролируемых сделках до 20 мая и не получить штраф
Прослеживаемость товаров

Что изменилось в счетах-фактурах для прослеживаемых товаров

У налогоплательщиков появилась новая форма счета-фактуры для прослеживаемых товаров. Теперь нужно указывать их стоимость при использовании.

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Что делать бухгалтеру, если шеф просит составить финмодель бизнеса?

Сколько денег компания заработает в ближайшие два года? Захотят ли инвесторы вкладываться в ваш проект, а банки — выдавать кредиты? На эти вопросы ответит финансовая модель. А сможет ли бухгалтер ответить директору на эти вопросы?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Разобраться в налогах
Налоговые требования

Как ответить на требование от ФНС по низкой зарплате

Налоговики требуют объяснений относительно того, что в сданных формах отчетности отражен средний заработок ниже МРОТ или среднего по отрасли. Если налоговики видят расхождения в отчетах, то немедленно предполагают, что база по НДФЛ занижена. Можно ли им доказать, что на то были объективные причины?

Как ответить на требование от ФНС по низкой зарплате
Иван Мараховка
Бухгалтеры

Как всегда следовать плану, особенно когда ты бухгалтер. 6 советов как не отступать от плана

Как говорится, когда есть план, то остаётся только его придерживаться. Вот, как не отступить от плана, даже если все и всё кругом саботирует его.

Законопроекты

Губернаторов хотят штрафовать за борщевик

Главы регионов будут платить штраф до 50 000 рублей, если они не выполняют программу по защите земель от сорняков, в частности от борщевика.

Разборы законов

1 270
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Корада

Выбор решения 1С для внедрения. Как выбрать программный продукт и когда пора покупать лицензии

В одной из статей нашего блога мы уже затрагивали вопрос покупки и внедрения 1С. А сегодня продолжим рассуждать на эту тему и подробно поговорим про выбор программного продукта.

Выбор решения 1С для внедрения. Как выбрать программный продукт и когда пора покупать лицензии
ДРТ
Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: ожидания и реальность

Команда ДРТ всегда находится в тесном контакте с участниками рынка, проводит исследования, анализирует мнения, оценки и опасения налогоплательщиков относительно вступления в режим налогового мониторинга и функционирования в нем.

Налоговый мониторинг: ожидания и реальность
Александр Андрианов
НДС

НДС при ввозе товара с территории РБ на территорию РФ

Каким образом в Заявлении о ввозе товара указывается информация о его стоимости для верного определения налоговой базы по НДС, если стоимость товара в договоре указана в белорусских рублях? Могут ли возникнуть споры с налоговым органом? Как отражается в учете стоимость приобретенного товара, если в договоре его стоимость определена в белорусских рублях?

Санкции 2022-2024

США ввели новые санкции. В список попала авиакомпания «Победа»

Под новые санкции попали 29 физлиц и 250 компаний, в том числе из Азербайджана, Турции, ОАЭ и других стран.

Маркировка товаров

Кассы начали блокировать продажу нелегальной воды и молочной продукции

Крупные магазины заблокировали продажу просрочки и товаров с нелегальной маркировкой. С 1 сентября 2024 года этот механизм будет действовать во всей рознице.

Кадровые документы

📖 Вкладыш не обязательно именно пришивать к трудовой книжке

Вкладыш недействителен без трудовой книжки. Но сшивать эти два документа не обязательно.

5

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Полезные Сервисы
Маркетинг

Как определить свою целевую аудиторию?

Определение своей ЦА — начальный и очень важный этап маркетингового исследования. Прежде чем начать сорить деньгами, проведите подробный анализ, составьте портрет своей ЦА — так вы поймете, с кем вы работаете и кому продаете.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Интересные материалы

Государственные ведомства

У «Почты России» не хватает денег на счете для уплаты таможенных платежей

С 30 апреля ФТС задерживает оформление посылок, которые доставляет «Почта России». У компании на счете нет денег для уплаты таможенных платежей.

1