Зачем нужен логотип для бизнеса и как он помогает в продвижении?

— Арина, зачем нужен логотип для бизнеса?
Для начала разберемся, что это. Логотип — это графический знак, который помогает идентифицировать компанию, организацию, бренд. Логотип, в том числе фирменный стиль и айдентика, — инструменты идентификации, которые помогают бренду стать узнаваемым и выделиться на фоне конкурентов. Если в двух словах, то качественный брендинг позволяет создать репутацию и привлечь новых клиентов.
— Какая основная задача логотипа?
Хороший логотип должен быть узнаваемым, читабельным, масштабируемым. Он должен соответствовать ценностям и позиционированию компании, тематике бизнеса.
Например, если мы разрабатываем лого для бизнеса, производящего детские игрушки, то он точно не должен выглядеть как логотип металлургического завода. Он должен ассоциироваться с чем-то мягким, дружелюбным, милым и «округлым».
У людей уже есть сформировавшееся отношение к отрасли, которое определяет отношение и к логотипу. Чем больше лого соответствует ожиданиям, тем больше вызывает доверие.
— Может ли логотип влиять на психологию людей, их поведение?
В психологическом плане на человека влияет и цвет, и форма, и даже шрифт. Относительно недавно компания Help Scout публиковала маркетинговые исследования, которые установили, что 90% мгновенных суждений о бренде основаны на использовании именно цветов. Делайте выводы.
— Прежде чем приступить к созданию логотипа, что нужно подробно изучить о бренде? Почему важно допытывать заказчика?
Важно хорошо забрифовать заказчика. Потому что в теории именно заказчик должен хорошо знать свой бизнес, целевую аудиторию, конкурентов, сильные / слабые стороны, боли и инсайты. Старайтесь узнать как можно больше информации — как только вы структурируйте ее, в голове начнет собираться концепция.
— Для создания лого важно изучить рынок, конкурентов. Как это помогает и не замыливается ли глаз?
После того как вы соберете всю полезную информацию от заказчика, вам / вашим коллегам придется продолжить дальше самостоятельно изучать рынок и конкурентов. Это поможет разобрать бренд на косточки, подметить сильные / слабые стороны, чтобы избежать ошибок.
Пока изучаешь конкурентов, то глаз, конечно, замыливается. Вокруг нас огромное число однотипных логотипов. Иногда люди слепо следуют трендам и из этого не выходит ничего интересного. Прежде всего опирайтесь именно на идею бренда, а не пытайтесь использовать хайповый тренд как основу.
— Тогда логичный вопрос: можно ли создать уникальный логотип?
Мы живем в эпоху метамодернизма. Все уникальное было создано ранее, а новые логотипы — это продукты переработанных идей. Каким бы топовым логотип не был, он будет отражать базовую идею / визуальное исполнение уже существующих лого.
Но я не считаю, что это плохо. Хорошо переработанный логотип с учетом развития технологий, мира в целом — это тоже уже новый продукт в ретроспективе.
— Есть ли основные критерии для создания качественного логотипа, который действительно запомнится?
На мой взгляд, нет какого-то уникального рецепта хорошего логотипа. Важно хорошо подумать над идеей и формой логотипа. Еще нужно, чтобы она была простой и лаконичной. Ориентируйтесь, например, на Nike, Apple, McDonald’s.
Если говорить сухо, то лично для себя я выделяю такие критерии:
Конкретная идея — для точного отражения смысла.
Лаконичность (минимум деталей) — для легкого восприятия информации.
Универсальность — для узнавания бренда на разных носителях (на продукции, сайте, штампах.
Уникальность — для узнавания бренда среди конкурентов.
Получается, хороший лого — это микс из классной идеи, добросовестной исследовательской деятельности. Сюда же нужно приплюсовать качественную PR-кампанию, если вспомнить деятельность Артемия Лебедева.
— Назови самый, на твой взгляд, успешный логотип.
Как бы мейнстримно не звучало, но на ум приходит Nike. Что мы при этом слове вспоминаем — галочку. Простую, понятную, изящную форму. Логотип настолько крутой, что распознать его можно где угодно.
— Поделись советами из практического опыта по созданию лого.
Старайтесь отходить от типичных образов в целом. Помочь в этом может карта ассоциаций или Mind Map.
Например, вы работаете с производителем детских игрушек. С помощью Mind Map вы подбираете ряд ассоциаций. Игрушка должна быть мягкой, плюшевой, веселой, яркой, нежной. Она соотносится с мамой, облачком. После поиска характеристик попробуйте конкретизировать образы: нежное облако или яркий медвежонок. Как только созрел готовый образ, можно начинать работать над визуальной составляющей.
Претендуя на уникальный логотип, не пытайтесь создать нечто загадочное, над чем придется долго ломать голову — достаточно одной запоминающейся детали, поданной в легкой форме. Логотип должен вызвать быстрый отклик, вызвать конкретную ассоциацию с продуктом. Никто не будет гадать над смыслом часами.
Что касается общения с заказчиком, то я рекомендую перед началом работы собрать мудборд с визуальными образами и описанием концепций. Это хороший способ показать, как вы примерно видите конечный результат и наладить коммуникацию.
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