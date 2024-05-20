Зачем нужен логотип для бизнеса и как он помогает в продвижении?

О таких вещах лучше спрашивать у заядлых спецов, поэтому мы взяли интервью у Арины Созиной. Она специализируется на графическом дизайне, дизайне в соцсетях и ранее уже работала с разработкой логотипов.

— Арина, зачем нужен логотип для бизнеса?

Для начала разберемся, что это. Логотип — это графический знак, который помогает идентифицировать компанию, организацию, бренд. Логотип, в том числе фирменный стиль и айдентика, — инструменты идентификации, которые помогают бренду стать узнаваемым и выделиться на фоне конкурентов. Если в двух словах, то качественный брендинг позволяет создать репутацию и привлечь новых клиентов.

— Какая основная задача логотипа?

Хороший логотип должен быть узнаваемым, читабельным, масштабируемым. Он должен соответствовать ценностям и позиционированию компании, тематике бизнеса.

Например, если мы разрабатываем лого для бизнеса, производящего детские игрушки, то он точно не должен выглядеть как логотип металлургического завода. Он должен ассоциироваться с чем-то мягким, дружелюбным, милым и «‎округлым»‎.

У людей уже есть сформировавшееся отношение к отрасли, которое определяет отношение и к логотипу. Чем больше лого соответствует ожиданиям, тем больше вызывает доверие.

— Может ли логотип влиять на психологию людей, их поведение?

В психологическом плане на человека влияет и цвет, и форма, и даже шрифт. Относительно недавно компания Help Scout публиковала маркетинговые исследования, которые установили, что 90% мгновенных суждений о бренде основаны на использовании именно цветов. Делайте выводы.

— Прежде чем приступить к созданию логотипа, что нужно подробно изучить о бренде? Почему важно допытывать заказчика?

Важно хорошо забрифовать заказчика. Потому что в теории именно заказчик должен хорошо знать свой бизнес, целевую аудиторию, конкурентов, сильные / слабые стороны, боли и инсайты. Старайтесь узнать как можно больше информации — как только вы структурируйте ее, в голове начнет собираться концепция.

— Для создания лого важно изучить рынок, конкурентов. Как это помогает и не замыливается ли глаз?

После того как вы соберете всю полезную информацию от заказчика, вам / вашим коллегам придется продолжить дальше самостоятельно изучать рынок и конкурентов. Это поможет разобрать бренд на косточки, подметить сильные / слабые стороны, чтобы избежать ошибок.

Пока изучаешь конкурентов, то глаз, конечно, замыливается. Вокруг нас огромное число однотипных логотипов. Иногда люди слепо следуют трендам и из этого не выходит ничего интересного. Прежде всего опирайтесь именно на идею бренда, а не пытайтесь использовать хайповый тренд как основу.

— Тогда логичный вопрос: можно ли создать уникальный логотип?

Мы живем в эпоху метамодернизма. Все уникальное было создано ранее, а новые логотипы — это продукты переработанных идей. Каким бы топовым логотип не был, он будет отражать базовую идею / визуальное исполнение уже существующих лого.

Но я не считаю, что это плохо. Хорошо переработанный логотип с учетом развития технологий, мира в целом — это тоже уже новый продукт в ретроспективе.

— Есть ли основные критерии для создания качественного логотипа, который действительно запомнится?

На мой взгляд, нет какого-то уникального рецепта хорошего логотипа. Важно хорошо подумать над идеей и формой логотипа. Еще нужно, чтобы она была простой и лаконичной. Ориентируйтесь, например, на Nike, Apple, McDonald’s.

Если говорить сухо, то лично для себя я выделяю такие критерии:

Конкретная идея — для точного отражения смысла.

Лаконичность (минимум деталей) — для легкого восприятия информации.

Универсальность — для узнавания бренда на разных носителях (на продукции, сайте, штампах.

Уникальность — для узнавания бренда среди конкурентов.

Получается, хороший лого — это микс из классной идеи, добросовестной исследовательской деятельности. Сюда же нужно приплюсовать качественную PR-кампанию, если вспомнить деятельность Артемия Лебедева.

— Назови самый, на твой взгляд, успешный логотип.

Как бы мейнстримно не звучало, но на ум приходит Nike. Что мы при этом слове вспоминаем — галочку. Простую, понятную, изящную форму. Логотип настолько крутой, что распознать его можно где угодно.

— Поделись советами из практического опыта по созданию лого.

Старайтесь отходить от типичных образов в целом. Помочь в этом может карта ассоциаций или Mind Map.

Например, вы работаете с производителем детских игрушек. С помощью Mind Map вы подбираете ряд ассоциаций. Игрушка должна быть мягкой, плюшевой, веселой, яркой, нежной. Она соотносится с мамой, облачком. После поиска характеристик попробуйте конкретизировать образы: нежное облако или яркий медвежонок. Как только созрел готовый образ, можно начинать работать над визуальной составляющей.