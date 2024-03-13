22 Сервиса, которые изменят ваш бизнес — автоматизация маркетинга, которая работает

Приветствуем вас, уважаемые предприниматели, руководители, маркетологи! Сегодня у нас особенный обзор, который представит топ незаменимых онлайн помощников, готовых поддержать вас на пути к успеху в вашем бизнесе.

У предпринимателей и специалистов всегда много дел и вам нужны помощники для автоматизации рутинных задач. Сегодня поделимся списком из 22 классных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще. Они помогут увеличить эффективность вашего бизнеса, не потратив при этом кучу денег.

Эти сервисы помогут проводить успешные рекламные кампании, улучшать ваш продукт или услуги, и даже помогут лучше управлять вашим бизнесом и маркетингом. Каждый из них - как верный друг, который всегда готов помочь добиться успеха. Приготовьтесь к изменениям: эти сервисы станут вашими надежными помощниками в достижении целей!

1. Сервис для создания карточек-визиток для бизнеса

В мире бизнеса карточка компании — это ваше лицо. С сервисом создания карточек-визиток вы сможете быстро разработать стильную и информативную карточку, которая сделает ваш бизнес более привлекательным для партнеров и клиентов. Забудьте о сложностях! Онлайн сервис поможет быстро заполнить все необходимые данные и получить готовую карточку всего за пару минут.

Сервис “Создай карточку предприятия за 2 минуты для ИП и ООО” - ваш виртуальный помощник по созданию карточек для бизнеса. Он поможет быстро, легко и презентабельно оформить все важные данные о вашей компании.

Преимущества сервиса:

Упрощение процесса создания: экономия времени благодаря онлайн-инструментам.

Вариативность дизайна: выбор стиля карточки согласно вашим предпочтениям.

Полнота информации: структурированное и презентабельное представление данных о компании.

Улучшение взаимодействия: лучшая репутация и связь с партнерами и контрагентами благодаря профессиональному оформлению.

Недостатки сервиса:

Отсутствие возможности редактировать количество и наименование строк.

2. Cервис готовых чек-листов для бизнеса

Забудьте о заморочках с поиском нужной информации! Воспользуйтесь чек-листами, которые составлены профессионалами и содержат лаконичные советы и примеры. Чек-листы помогут выполнить сложные задачи с минимальными усилиями благодаря простым и понятным инструкциям.

Сервис Чек-листы от Check Business - это как инструкция по эксплуатации для успешного предпринимателя. Получите доступ к чек-листам с пожизненными обновлениями и уверенно двигайтесь вперед.

Плюсы:

Чек-листы для бизнеса позволяет сэкономить время на поиск необходимой информации.

Чек-листы содержат 1451 полезных пунктов, собранных и проверенных с помощью 7 привлеченных экспертов, что обеспечивает качество и полноту информации.

База знаний от предпринимателей и маркетологов по ведению и развитию бизнеса, совершенствованию профессиональных навыков, представленная в удобном и практичном формате чек-листов.

Чек-листы позволяют выполнить различные задачи с минимальными усилиями по простым инструкциям.

Минусы:

Сужение информации исключительно тем, что представлено в чек-листах, без возможности глубокого погружения в каждую тему.

Ограниченный круг тем на сайте сервиса.

Стоимость за пользование сервисом:

- от 235 ₽ за 1 чек-лист

- 2 990 ₽ - набор из 24 чек-листов.

3. Сервис для сокращения ссылок

Ваш бизнес заслуживает эффективности и удобства, превращение длинного URL в компактную и запоминающуюся ссылку происходит мгновенно. Просто введите исходный адрес на сайте и нажмите "Сократить" — и ваша упрощенная ссылка немедленно будет готова к использованию. Это идеальное решение для облегчения доступа к вашим ресурсам и экономии времени ваших клиентов.

Зачем сокращать ссылки? Экономьте место и улучшайте визуальный вид ваших сообщений! Сервис коротких ссылок поможет вам создать компактные ссылки, идеально подходящие для социальных сетей, SMS-рассылок и QR-кодов .Делитесь вашими продуктами и услугами в сети с легкостью!

Плюсы:

Сервис предлагает простой и быстрый способ создания коротких ссылок.

Поддерживает сокращение адресов любого размера, даже если они содержат более 250 символов.

Короткие ссылки идеально подходят для организации SMS-рассылок, социальных сетей, использования в YouTube и QR-кодах, что позволяет экономить место и делает сообщения более удобочитаемыми.

Стоимость за пользование сервисом: Бесплатно

4. Сервис - генератор QR кодов

Что такое QR-код? Это магия быстрого отклика! С помощью двухмерных штрихкодов вы можете передать любую информацию, от текста и ссылок до контактов и визиток, всего лишь отсканировав их с мобильного телефона. QR-код можно разместить на сайтах и визитных карточках, нанести на рекламные вывески и футболки - ваша фантазия не ограничена!

Воспользуйтесь онлайн-сервисом, чтобы сделать ваш бизнес более доступным и современным с помощью QR-кодов уже сегодня. Сервис Генератор QR кодов - ваш универсальный помощник по созданию штрихкодов! Сделайте свою информацию доступной в одно мгновение с помощью удобного и быстрого генератора.

Плюсы:

Поддержка большого количества символов, включая цифры, буквы и специальные пунктуационные знаки.

Возможность сканирования с помощью камеры любого современного смартфона, даже с низким разрешением.

Устойчивость к незначительным повреждениям кода, что гарантирует его читаемость.

Интеграция сканера QR-кодов в стандартные приложения камеры на многих смартфонах.

Генерация QR-кода может включать различные типы информации, такие как произвольный текст или ссылки на сайты.

QR-коды не имеют срока действия и создаются без необходимости оплаты авторских прав, поскольку, несмотря на то что технология является запатентованной, разрешение на их использование не требуется.

Стоимость за пользование сервисом: Бесплатно.

5. Сервис с упоминанием о продлении доменов

Спасите ваш бизнес от потери онлайн присутствия! Не допустите, чтобы у вашего домена истек срок, используйте онлайн-сервисы напоминания о продлении доменов, чтобы сохранить онлайн репутацию и оставаться конкурентоспособными.

Сервис Напоминание о продлении домена поможет правильно продлить домен, чтобы ваш бизнес всегда был доступен и вы могли уверенно выступать на рынке.

Сервис предлагает удобный способ регистрации через чат-бот.

Пользователи могут получить информацию о первичной регистрации домена и дате оплаты до которой он действителен, используя его доменное имя.

Сервис также предоставляет удобные уведомления о необходимости продления домена для пользователей.

Стоимость за пользование сервисом: Бесплатно.

6. Cервис - генератор UTM меток

Генератор UTM меток - это мощный инструмент для оптимизации рекламной стратегии. Создавайте, группируйте и анализируйте метки, чтобы точно определить источники трафика и эффективность рекламных кампаний. UTM метки помогают отслеживать источники трафика, типы трафика, названия кампаний и многое другое, чтобы вы могли принимать осознанные решения для вашего бизнеса, оптимизировать расходы на рекламу и повышать конверсию, благодаря точному анализу данных.

Забудьте о сложностях в управлении рекламной кампанией - генератор UTM меток сделает все за вас. Создавайте метки для различных каналов рекламы, отслеживайте их производительность и принимайте безошибочные решения на основе полученных данных.

Плюсы:

Позволяет отслеживать источник трафика, тип трафика, название кампании и другие параметры для анализа эффективности рекламных кампаний.

Упрощает процесс интеграции и анализа рекламы, предоставляя возможность группировать и анализировать метки для оптимизации маркетинговой базы.

Подходит для использования в различных средствах продвижения: контекстная реклама, рекламные посты в социальных сетях, переходы с других ресурсов.

Минусы:

Ограничение использования эффективности UTM-меток для тех, кто не знаком с аналитическими системами.

Стоимость за пользование сервисом: Бесплатно.

7. Cервис для управления социальными сетями

Тонете в море новостей? Чувствуете, что на вас льется поток информации, который вы не в силах воспринять? Теперь есть сервис для того, чтобы объединить все свои аккаунты в социальных сетях в одном месте и настроить их по своему желанию. Больше не нужно метаться между разными платформами! А если у вас собственный бизнес, этот сервис поможет использовать всю мощь медиа-маркетинга для достижения поставленных результатов. Сервис для управления социальными сетями позволит наконец-то избавиться от потока лишней информации.

Postmypost - это сервис для управления SMM, способный помочь бизнесу нарастить свои показатели в социальных сетях и увидеть запланированные сообщения по всей команде. Сервис поддерживает командную работу, аналитику, доступны функции CRM и HelpDesk.

Плюсы:

Публикация постов по расписанию во все социальные сети из единого окна, что экономит время.

Возможность мониторинга для увеличения продаж и быстрого реагирования на комментарии пользователей.

Предоставление подробной аналитики постов для оптимизации контента и увеличения вовлеченности аудитории.

Автоматическая публикация новостей через RSS, увеличивая охват аудитории.

Нейросеть Postmypost AI помогает с рутинными задачами, включая генерацию идей, составление контент-плана, создание текстов и анализ данных.

Функциональность сервиса закрывает 90% задач для работы в соцсетях, включая рубрики, автохештеги, контент-план и инструменты для командной работы.

Минусы:

Сервис не поддерживает следующие функции: анализ аудитории, анализ вовлеченности,база обращений, массовые действия (лайки, просмотры, комментарии), отслеживание конверсии, таргетинг на пользователей.

Стоимость за пользование сервисом: 3 вида тарифов от 799 ₽ в месяц.

8. Cервис для создания сайта

Забудь о сложностях создания своего лендинга! Теперь есть простой сервис, который поможет создать сайт без программиста. Даже без специальных знаний вы сможете настроить все необходимые сервисы на своей странице. Простые редакторы позволяют самостоятельно создавать и настраивать лендинги с учетом основ веб-дизайна и маркетинга.

Tilda - это популярный конструктор лендингов, который позволяет быстро разрабатывать и тестировать страницы, а также интегрировать их с различными инструментами маркетинга. Благодаря готовым блокам и элементам дизайна, вы можете быстро создавать страницы, а богатая библиотека шаблонов позволяет адаптировать их под свой стиль и контент. Также конструктор сайтов предоставляет возможность создания динамических лендингов, которые адаптируются под интересы и поведение посетителей. Сервис также имеет функционал сбора и управления данными контактов, с помощью которого вы можете собирать email-адреса и другую информацию через формы на лендинге, и даже интегрировать их с популярными маркетинговыми платформами и CRM-системами.

Плюсы:

Хороший и чистый дизайн сервиса и личного кабинета.

Функциональность и простота использования, закрывающая большинство запросов и задач для малого и среднего бизнеса.

Возможность создания различных типов сайтов без необходимости быть программистом.

Продуманный функционал для SEO-оптимизации, интеграция с сервисами и платёжными системами.

Удобный и интуитивно понятный интерфейс и админка.

Высокая скорость загрузки страниц.

Адекватная и профессиональная техническая поддержка.

Возможность легко редактировать контент любым сотрудником.

Адаптивность блоков для корректного отображения на различных устройствах.

Возможность создания уникальных сайтов с помощью ZERO-блока для дизайнеров.

Минусы:

Загружаемые картинки иногда становятся размытыми или некачественными.

Медленная загрузка шрифтов при медленном интернете.

Вводятся полезные решения, которые не всегда явно отображаются в интерфейсе.

Встречаются косяки кода и работы блоков, требующие обходных решений.

Стоимость за пользование сервисом: 2 вида тарифов от 500 ₽ в месяц.

9. Cервис для управления электронной почтой

Управление несколькими электронными почтовыми аккаунтами стало обычной практикой в нашу цифровую эпоху. Сегодня у каждого есть рабочая почта, личная почта и, возможно, несколько других аккаунтов для различных целей. Однако, отслеживать все эти аккаунты и поддерживать порядок может быть настоящим вызовом. В этой ситуации сервис для управления электронной почтой приходит на помощь.

Сервис GetResponse революционизирующий способ управления электронной почтой, собирая все письма из разных аккаунтов в одном месте. Теперь есть возможность иметь все письма удобно организованными и легко доступными. Кроме того, GetResponse оснащен шаблонами электронной почты, готовыми рабочими процессами и другими полезными инструментами.

Плюсы:

Бесплатное создание аккаунта без необходимости предоставления банковской карты и возможность отмены в любое время.

Простые и понятные инструменты для рассылок, расширения списка подписчиков и автоматизации общения, увеличивая прибыль.

Сбор контактов через различные каналы, включая формы регистрации и всплывающие окна.

Продвинутая аналитика для оптимизации маркетинговых кампаний.

Автоматизация маркетинга, включая автоответчики и сегментацию на основе данных.

Интеграция с ведущими ecommerce-платформами и 170+ другими инструментами.

Высокий показатель доставляемости писем (99%) в 160+ странах.

Поддержка со стороны пятизвездочной команды клиентской службы 24/7.

Минусы:

Необходимость перехода на платный тариф для расширенных возможностей.

Тарифы привязаны к доллару.

Техподдержка доступна только в рабочие часы.

Стоимость за пользование сервисом: 30 дней бесплатно.

10. Cервис для онлайн-опросов и анкетирования

Сервисы для проведения опросов - это такие волшебные инструменты, что даже мечтать не приходилось! Представьте: вы, как предприниматель, хотите узнать, насколько ваша бизнес-идея зацепила сердца и разум клиентов. Вот где эти сервисы вступают в игру! Они помогут вам проверить свою идею, узнать, что думают потенциальные покупатели, и даже оценить, насколько лояльны к вам они и ваши сотрудники. Ведь в бизнесе каждая капля информации - это кусочек пазла, который поможет вам достичь успеха. Вот почему использование таких сервисов - это не просто нужно, а просто жизненно необходимо!

С помощью Google Forms можно сделать онлайн-регистрацию на мероприятие, онлайн-исследование, сбор фидбека, бриф, опрос, голосование, анкету и т. д. Google Формы простоты в использовании, доступны 24/7, позволяют сделать индивидуальное оформление, бесплатны, мобильны и просты в использовании.

Плюсы:

Простота создания форм и опросов с возможностью выбора разных типов вопросов, настройки последовательности и вариантов ответов.

Широкие возможности для настройки дизайна форм, включая выбор цветов, изображений и шрифтов, а также настройку правил показа вопросов в зависимости от ответов пользователя.

Автоматический анализ ответов и создание сводных данных с диаграммами, обновляемыми в режиме реального времени, и возможностью более глубокого анализа в Google Sheets.

Возможность создания, просмотра и редактирования форм на любых устройствах с любого места в мире.

Совместная работа над формами в режиме реального времени с коллегами без необходимости пересылки разных версий файла.

Встроенные интеллектуальные технологии для проверки ответов, обеспечивающие точность собранных данных.

Легкость в делении форм с использованием электронной почты, встраиванием на сайт или отправкой ссылки через социальные сети.

Высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных, соответствие нормативным требованиям.

Минусы:

Отсутствие технической поддержки.

Плохая адаптация мобильной версии.

Ограниченный стандартный функционал.

Сложности в работе с таймером.

Стоимость за пользование сервисом: Бесплатно.

11. Cервис для удаленной работы и коммуникации

Виртуализация рабочих мест - это не просто технологический тренд, а мощный инструмент для увеличения производительности и гибкости вашего бизнеса! В наше время, когда удалённая работа становится неотъемлемой частью реальности, внедрение виртуальных рабочих мест позволяет вашему предприятию оставаться оперативным и конкурентоспособным. Благодаря доступным решениям на рынке, вы можете существенно сэкономить время и ресурсы, не вкладываясь в дорогостоящие разработки с нуля. Эти сервисы помогут сотрудникам легко синхронизировать работу, обмениваться информацией и даже повысить уровень коллаборации внутри команды.

С помощью сервиса Zoom вы можете организовать виртуальную встречу, будь то деловая конференция, вечеринка с друзьями или урок онлайн. Это удивительный инструмент, который позволяет общаться и взаимодействовать в реальном времени, будто вы находитесь в одной комнате, но при этом находясь в разных уголках мира. Не упустите возможность воспользоваться удобством, которое Zoom предоставляет для вашего бизнеса и личной жизни.

Плюсы:

Возможность организовать онлайн мероприятие с участием до 100 пользователей на бесплатной версии.

Мультиплатформенность, доступ через браузер с любого устройства без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Высокое качество видео и звука.

Отсутствие задержек и отставаний, помехи со связью обычно связаны с интернет соединением пользователей.

Возможность демонстрации экрана с правами администратора.

Визуализация материала во время выступления, включая движение курсора и дополнение презентации текстом, схемами, рисовальными элементами.

Встроенный чат для общения с участниками без прерывания докладчика.

Функция "поднять руку" для обратной связи и стикеры "реакции".

Запись конференции.

Управление докладчиками с возможностью отключения микрофонов.

Создание сессионных залов для обсуждений в группах.

Простая отправка приглашений через прямую ссылку.

Минусы:

Необходимость доплаты за расширенные функции, такие как увеличение количества участников свыше 100 человек, продление длительности сеанса видеосвязи за 40 минут и назначение дополнительных модераторов.

Нельзя транслировать экран, пользуясь мобильной версией программы.

Zoom не так хорошо защищен. Поэтому к тебе и коллегам может «заглянуть» пранкер.

Стоимость за пользование сервисом: базовый тариф Бесплатно.

12. Cервисы для автоматизации маркетинга

Автоматизация в маркетинге - это использование специальных сервисов для автоматического выполнения различных задач, связанных с продвижением продуктов или услуг компании. Сервис автоматизации самостоятельно отслеживает и анализирует данные о клиентах, создает персонализированные рекламные сообщения, автоматически публикует контент в социальных сетях, управляет рассылкой электронных писем и многое другое. В итоге этот сервис помогает сократить время на рутинные операции, снизить затраты и увеличить эффективность маркетинговых стратегий, что способствует росту и развитию бизнеса.

Не торопитесь обращаться к программистам за созданием интеграций между сервисами. Иногда это неэффективно и дорого. Ведь существуют готовые решения, которые позволяют с легкостью организовать обмен данными между различными сервисами. В итоге вы сэкономите время и деньги, а ваш бизнес станет более гибким и эффективным.

Сервис Zapier - это волшебный мост, который соединяет разные веб-приложения между собой! С его помощью вы можете создавать правила, которые говорят: "Если что-то произошло в одном приложении, сделай это в другом" - и все это без кодирования! Это как мастерство магии, где вы создаете заклинания для автоматического выполнения повседневных задач. Забудьте о рутине и давайте вашему бизнесу шанс процветать благодаря этому инновационному сервису.

Плюсы:

Революция в интеграциях между сервисами, исключая необходимость в программировании связок.

Большая база интеграций с различными сервисами.

Возможность создания интеграций вручную через вебхуки, даже если нужной интеграции нет в каталоге.

Удобный интерфейс пользователя.

Наличие бесплатного тарифа с базовыми возможностями.

Минусы:

Нет серверов в России, что иногда делает невозможным использование сервиса в некоторых проектах.

Возможные задержки в обработке данных между различными приложениями.

Бесплатный план имеет ограничения по количеству Zaps и триггеров, а также ограниченный доступ к некоторым приложениям.

Зависимость от доступности и надежности сторонних сервисов.

Стоимость за пользование сервисом: Есть бесплатный тариф.

13. Cервисы для веб-аналитики

Сегодня ни один крутой интернет-маркетолог не может обойтись без аналитики. С появлением сервисов для веб-аналитики, маркетологам открылась удивительная возможность следить за каждой потраченной копейкой. Теперь аналитика может ответить на почти все вопросы и показать, где у рекламной кампании есть слабое звено. Например, она может найти бесполезные объявления, чтобы их выключить и таким образом сохранить деньги.

Яндекс Метрика - это верный помощник в мире интернет-бизнеса! Он позволяет понять, сколько людей заходит на сайт и что они там делают. И не только это! Интернет-маркетологи используют Метрику, чтобы понять, насколько хорошо работает реклама и как много людей из объявления делают покупки. С помощью этого сервиса они могут отслеживать каждый клик, узнать, откуда приходят пользователи и сколько времени они проводят на сайте. Яндекс Метрика - это сервис, который помогает предпринимателям делать свой бизнес еще успешнее!

Плюсы:

Возможность создания сегментированных отчётов для анализа целевой аудитории.

Дружелюбный и понятный интерфейс пользователя.

Функция Вебвизора для записи действий пользователя на сайте.

Раздел с контентной аналитикой для подробного анализа материалов в блоге.

Карты кликов и ссылок для определения самых кликабельных элементов сайта.

Карта скроллинга для анализа областей сайта, привлекающих внимание пользователей.

Возможность настройки персональных целей для отслеживания результатов.

Минусы:

Погрешность в сборе и обработке данных.

Данные хранятся в течение 2 лет, требуется вовремя экспортировать старые отчёты в облако.

Возможные сбои в хранении данных, рекомендуется экспортировать данные с самого начала использования сервиса.

Стоимость за пользование сервисом: Бесплатно

14. Cервис для управления рекламными кампаниями

Каким количеством рекламных кампаний может управлять один специалист по контекстной рекламе?. Может ли он справиться с пятью? А что насчет десяти? А если их тридцать? Ответ зависит от многих факторов, включая навыки специалиста и инструменты, которые он использует.

Если вы хотите работать более эффективно, сохранить время и сосредоточиться на важных задачах, то использование специальных сервисов для управления рекламными кампаниями, станет лучшим решением. Даже самый талантливый специалист не может быть на связи круглосуточно. Сервисы управления рекламой позволяют избежать рутины и сконцентрироваться на стратегии и анализе данных. Это особенно полезно в условиях высокой конкуренции и больших рекламных бюджетов.

Сервис eLama - ваш верный союзник в мире онлайн-рекламы! Этот сервис создан специально для малых и средних компаний и является официальным партнером Яндекса по обучению. С ним вы можете управлять рекламой на более чем 15 популярных платформах, включая Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте и другие, все из одного кабинета! Забудьте про головную боль с оплатой - есть отсрочка платежа до 30 дней во всех рекламных системах. И самое лучшее - вас ждет великолепная техническая поддержка в России!

Плюсы:

Можно оплачивать рекламу в 6 системах и сервисах (Яндекс.Директ, Google Ads, Яндекс.Маркет, ВКонтакте, myTarget и Calltouch) через один кабинет.

Один комплект закрывающих документов для всех систем.

Сервис даёт доступы к аккаунтам во всех рекламных системах, чтобы рекламодатель мог смотреть отчёты или использовать инструменты систем и сервисов.

Минусы:

На освоение сервиса у новичков уходит много времени.

Рекламные кампании нужно запускать только в аккаунтах сервиса, под своим запустить не получится.

Не все параметры настройки кампаний доступны в самом сервисе, для некоторых операций нужно использовать аккаунты в рекламных системах.

Сервис не интегрирован с другими платформами.

Стоимость за пользование сервисом: Бесплатно.

15. Cервис для облачного хранения данных.

Забудь о бесконечном беспорядке на твоем компьютере! Облачное хранилище пришло, чтобы разгрузить его память и сделать жизнь намного проще. Теперь вы можете получить доступ к своим файлам в любое время и с любого устройства, будь то компьютер, планшет или смартфон. Забудьте о потерянных USB-флешках или переполненных жестких дисках — обмен файлами теперь стал проще простого. Документы, фотографии, видео - все это можно легко и быстро передавать и делиться, независимо от места и времени. Больше не нужно беспокоиться о физических носителях - облако берет на себя все хлопоты и обеспечивает безопасное хранение и доступ к вашим данным.

Google Drive - это ваш персональный космический архив, где все документы, презентации и таблицы живут вместе в строгом порядке. С ними можно работать, где угодно и когда угодно - все файлы всегда под рукой, будь то на компьютере или смартфоне. И главное, вы получаете целых 15 Гигабайт бесплатного пространства - что может быть лучше? Забудьте о беспорядке и хаосе - Google Drive сделает вашу работу удобной, организованной и эффективной!

Плюсы:

Автоматическое обновление данных – при добавлении файла в облако доступ к нему будет автоматически появляться на каждом устройстве, подключенном к облаку

Возможность работать в облаке – скачивать файл не нужно. Вы можете редактировать, создавать и удалять файлы прямо в Интернете

Бесплатное пространство, по крайней мере, до определенного объема. Google Диск предоставляет 15 ГБ свободного места, которого должно хватить на основные нужды

Google Диск подключен ко всем остальным приложениям Google.

Минусы:

При отсутствии доступа к Интернету со скачиванием файла возникают трудности

Сохраняется риск доступа к личным файлам со стороны посторонних

Ограниченный размер бесплатного пространства

Проблемы с конфиденциальностью

Индексирование документов поисковыми системами

Стоимость за пользование сервисом: Бесплатно.

16. Cервис для управления клиентскими отзывами.

Использование сервисов для управления отзывами помогает компаниям понимать, что думают и чувствуют их клиенты. С его помощью вы можете оценить уровень удовлетворенности клиентов, анализировать настроения в обществе, проводить опросы и следить за обратной связью в социальных сетях. Это мощный инструмент для понимания потребностей вашей аудитории и повышения качества обслуживания.

Сервис Goodvice предоставляет собой удобный инструмент для мониторинга отзывов из различных платформ в одном месте. С помощью сервиса вы сможете легко классифицировать и организовывать отзывы с помощью тегов и ключевых слов. А ещё Goodvice.предлагает способы привлечения новых отзывов через рассылки по смс/email и QR-коды, что помогает увеличить активность клиентов. Сервис Goodvice включает разделы отчетов и аналитики с подробной информацией о каждом контакте, а также предоставляет возможность индивидуализированного доступа для менеджеров. Благодаря полной автоматизации процесса, вам больше не придется тратить время на систему сбора данных с отзовиков и карт. Система мониторинга отзывов в интернете Goodvice займется поиском данных, а вы сможете работать над другими задачами.

Сбор и мониторинг отзывов с площадок (Яндекс и Google).

Обработка отзывов из единого интерфейса.

Получение новых отзывов за счёт Email и SMS рассылок.

Увод негативных отзывов на этапе оставления отзыва.

Формирование общего индекса лояльности клиентской аудитории с возможностью дальнейшей сегментации.

Аналитика по площадкам, каналам привлечения, шаблонам и сравнительный анализ с конкурентами.

Стоимость за пользование сервисом: 7 дней бесплатно, 2 вида тарифов.

17. Cервис для создания контента и графики.

Контент и графика – это сердце и душа бизнеса в онлайн-мире. Они привлекают внимание, устанавливают связь с аудиторией и помогают бизнесу выделяться среди конкурентов. Но чтобы контент был эффективным, нужны инструменты, которые помогут создавать его быстро, качественно и в соответствии с требованиями рынка. Сервисы для создания контента и графики предоставляют широкий спектр возможностей: они помогают ускорить процесс работы, сделать материалы привлекательными и оригинальными, а также анализировать их эффективность. В результате бизнес получает не только красивый контент, но и реальные результаты – увеличение посещаемости, конверсии и прибыли.

Flyvi – это не просто сервис, это ваш личный помощник в создании потрясающих дизайнов для социальных сетей и веб-сторис. Забудьте о сложных программных редакторах – с Flyvi вы сможете создавать креативные посты без лишних головных болей. Этот сервис идеально подходит для всех, кто хочет вести активную и привлекательную страничку в социальных медиа и получать больше внимания от аудитории. Создавайте стильные посты, планируйте их публикацию заранее и управляйте веб-сторис – все это доступно прямо с помощью Flyvi.

Плюсы:

много шаблонов;

есть бесплатная версия;

доступен русский язык;

интуитивно понятный интерфейс;

большая библиотека элементов;

стоковые фото и видео;

широкий выбор шрифтов;

множество форматов;

настраиваемый размер.

Минусы:

на бесплатном тарифе скачивание только с водяным знаком;

изменение размера креатива только на платном тарифе.

Стоимость за пользование сервисом: бесплатный и 2 платных тарифа.

18. Cервис для автоматизации платежей

Сегодня, когда мы живем в мире онлайн-шопинга и цифровых платежей, сервисы приема платежей стали нашими надежными спутниками в виртуальном мире. Они делают оплату товаров и услуг в интернете легкой и безопасной. Все, от онлайн-магазинов до стриминговых сервисов, полагаются на эти интеграторы, чтобы обеспечить своим клиентам беззаботные покупки и управление услугами.

Онлайн сервис Robokassa - это сервис для приема денег за ваши товары и услуги в интернете. С помощью Робокассы вы можете работать без лишних хлопот и забот - нет необходимости тратиться на покупку и установку онлайн-кассы, они берут эту заботу на себя. Это означает, что вы можете сосредоточиться на своем бизнесе, не беспокоясь о сложностях с федеральным законодательством и контрольно-кассовой техникой. Robokassa - ваш верный спутник в мире онлайн-платежей, который поможет вам развивать свой бизнес без лишних забот.

Плюсы:

Надежный сервис, работающий с 2003 года

Более 40 способов оплаты

Наличие популярных платежных систем для оплаты

Высокая безопасность платежей

Простота и быстрота подключения

Для подключения оплаты не нужны навыки в программировании

Наличие Робо.Маркета (бесплатный маркетплейс с огромным количеством товаров)

Удобные способы вывода средств (QIWI кошелек, банковская карта), нет минимальной суммы для заказа выплаты

Работа с физическими лицами

Минусы:

Техподдержка медленная и неэффективная

В случае возврата денег покупателю комиссия 5% за оплату не возвращается

После первых же выплат служба безопасности может запросить для подтверждения документы на отправку заказов клиентам

Стоимость за пользование сервисом: 5 видов тарифов в % от оборота.

19. Cервис для создания видеоконтента.

В мире онлайн-контента видео - настоящая звезда! И неудивительно, ведь визуальные материалы просто завораживают. Хочешь создать видео, но не знаешь как? Не беда! С каждым днем появляется все больше инструментов, которые помогут тебе в этом деле. И вот, в 2024 году, на помощь приходит искусственный интеллект, делая создание видео еще проще и удивительнее!

Сервис, о котором мы говорим, - настоящий маг. Представьте: вы пишете текст, а Lumen5 волшебным образом превращает его в потрясающее видео! Нет, это не фантастика, это реальность благодаря искусственному интеллекту. Просто загружайте свой текст, и пусть AI сделает остальное: выберет картинки, подберет музыку. Теперь ваши идеи могут ожить на экране, и это так круто!

Плюсы:

Lumen5 прост в использовании, даже для тех, кто не имеет опыта в создании видео.

Может автоматически обрабатывать текст и создавать видео, что экономит время и усилия.

Предлагает множество шаблонов, которые можно настроить под свои потребности.

Имеет доступные цены, что делает её доступной для большинства пользователей.

Минусы:

Ограниченный выбор медиафайлов.

Недостаточно гибкие инструменты монтажа видео.

Ограниченные возможности инструментов.

Стоимость за пользование сервисом: 4 вида тарифов.

20. Cервис email-рассылок

Электронный маркетинг - это ваш надежный друг в бизнесе. Он помогает вам держать связь с вашей аудиторией, не затрачивая много усилий. Существует множество сервисов, которые делают всю эту работу за вас - от отправки электронных писем до анализа результатов. И чем лучше вы выберете свой инструмент, тем больше вы сможете выжать из вашего электронного маркетинга.

DashaMail - это незаменимый сервис в мире электронных писем. Он предлагает готовые шаблоны и удобный редактор, чтобы сделать ваши письма красивыми и привлекательными. Вы можете протестировать свои рассылки перед отправкой, чтобы быть уверенным в их эффективности.

Плюсы:

Учет часовых поясов подписчиков.

Возможность «растянуть» время отправки письма.

Анализ времени, когда пользователи читают письма, и отправка их в наиболее подходящее время для каждого подписчика.

Возможность проанализировать свою базу и определить пол, возраст, интересы и географию подписчиков.

Оптимизация писем под мобильные устройства.

Множество возможностей для автоматизации рассылок.

Встроенная проверка писем Главредом и инструмент для валидации баз (платный).

Тарифы в основном немного дешевле, чем у Unisender и Sendsay, при этом доступны сразу все возможности сервиса.

Активное развитие сервиса, регулярное добавление новых возможностей.

Минусы:

Плохая оптимизация, из-за чего сервис может «зависать» в неподходящий момент.

Не слишком удобный для работы блочный редактор.

Иногда проблемы с интерфейсом: чтобы найти нужный функционал, приходится обращаться к блогу и базе знаний.

Стоимость за пользование сервисом: до 2000 писем в месяц бесплатно.

21. Cервис виртуальных помощников

Виртуальные помощники - это личные ассистенты в онлайн-мире! Они готовы взять на себя массу скучных и однообразных дел, типа сортировки почты или подготовки отчетов. И ты можешь всегда рассчитывать на их помощь, даже не выходя из дома! Эти сервисы освободят от рутины, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах и развитии бизнеса. Ведь виртуальный помощник всегда под рукой, готовый помочь в любое время дня и ночи.

Забудьте о хаосе в сообщениях и забитых почтовых ящиках - с сервисом Slack всё будет под контролем. Это не просто приложение, этот сервис объединяет ваши задачи, команду и проекты в одном месте, делая жизнь проще и эффективнее. С Slack вы всегда будете в курсе всех событий и не пропустите ни одной важной детали. А еще удобный интерфейс и интеграция с другими приложениями делают его еще более ценным помощником в вашем цифровом мире!

Плюсы:

Программа постоянно и непрерывно доступна (аптайм) и позволяет пользователям выполнить задачи быстро в силу того, что они не ждут ответа программы на предпринятые пользователям действия.

Эффективная и надежная интеграция с большим количеством инструментов. Наряду с массой других инструментов, Slack обеспечивает интеграцию с Trello, GitHub, Dropbox, Mailchimp.

Хорошо работают мобильные приложения (и на iOS, и на Android).

Минусы:

Вполне дорогой сервис, однако может хватить и бесплатной версии.

Требуется много оперативной памяти.

Стоимость за пользование сервисом: есть бесплатный тариф.

22. Cервис для командной игры

Сервисы по созданию командного духа и формированию интересных активностей в офисе станут настоящей находкой для создания дружеской атмосферы и укрепления командного духа. Эти игры не просто развлекут вас и ваших коллег, но и позволят вам попробовать разные роли, испытать себя в разных сценариях и отточить свои социальные навыки. Приятный бонус - такие игры также помогут развить аналитическое мышление, научиться прогнозировать последствия своих действий и принимать стратегические решения. Включение настольных игр в вашу рабочую рутину обязательно добавит веселья и позитива в ваш коллектив.

Игра “Битва” предоставляет широкий выбор игр, которые помогут организовать разнообразные мероприятия в офисе и укрепить командный дух среди сотрудников. Загляните в коробку с игральными элементами, и вы найдете все необходимое для проведения увлекательных игровых ситуаций, которые помогут развить сплоченность команды и улучшить работу коллектива.

В заключение заметим, что роботизация не заменяет ручной труд, а лишь помогает контролировать его. Программы экономят время специалиста, позволяя ему фокусироваться на самых важных вещах. Вам нужно лишь настроить параметры, а остальное сделает онлайн-сервис.

Не ждите чуда - создайте его сами! С этими 22 удивительными сервисами вы сможете улучшить свой бизнес и достичь новых высот. Не откладывайте свой успех на потом - начните применять эти инструменты прямо сейчас и удивитесь результатам!