Алексей Иванов
Общество

Классификация остроумия. 5 групп людей

В продолжение разговора о юморотворчестве, изобретениях и открытиях.
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Классификация остроумия. 5 групп людей
freepik.com

В продолжение разговора о юморотворчестве, изобретениях и открытиях. Всех людей в отношении юмора делю на пять неравных групп.

Первые — не имеют чувства юмора. Не понимают ни шуток, ни юмора.

Вторые — понимают юмор, но не умеют шутить сами.

Третьи — умеют шутить, но их юмор заимствован. Используют не свои, а чужие шутки, анекдоты.

Дальше идет качественный прорыв.

Четвертая группа умеет юмор генерировать.

Ну, и пятая. Высшая и самая малочисленная группа.

Но мне хочется, чтобы вы попробовали назвать её сами. Или предложили бы свою классификацию.

Между прочим, сейчас подумал, что есть еще и шестая группа…

Комментарии

49
  • e.svetlickaya

    6-я - это те, кто шутить не собирался, но всем вокруг смешно?))

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Все ситкомы построены на этой идее.

        это когда за кадром ржут и ржут, а ты сидишь и недоумеваешь: где хоть тут хоть что-то на что хотя бы улыбнуться можно было бы?

        • Виктория В
          Главный бухгалтер

          Да и такие. Просто у Ваше чувство юмора не совпадает с теми кто за кадром. Или не удачный перевод, как вариант

      • Алексей Иванов
        Руководитель

        Ну, сценарии ситкомов пишут все-таки профессиональные юмористы. Шутка закладывается в сценарий изначально, а "не собирался шутить" - это уже игра актеров.

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Ну, сценарии ситкомов пишут все-таки профессиональные юмористы

          вот эта - самая основная шутка и весь юмор заложен в этом простом предложении!

          Наконец-то Вам удалось объяснить самое главное

    • vip210370

      Тоже об этом подумала - бывает, ты абсолютно серьёзные вещи говоришь, а люди ржут как кони. По моей классификации юмор - это то, что позволяет мозгу выйти из зацикленности. Стало быть, сколько людей с мозгом - столько и групп)

  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Ну, и пятая. Высшая и самая малочисленная группа.

    Несколько вариантов есть у меня😉Либо те, кто юмор понимает. Либо те, кто

    Кто может первым посмеяться над собой!

    • Наталья Сухнева
      Бухгалтер

      Я, как вероятный предствитель 3-ей группы, отвечу словами барона Мюнхгаузена:

      — Барон, дорогой мой, во всём есть и хорошая сторона. Во всяком случае, город перестанет смеяться над вами.

      — Жаль! Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.

    • Алексей Иванов
      Руководитель

      Кто может первым посмеяться над собой!

      Это про выбор объекта для шутки. Над собой, конечно, непросто шутить. Но это всё третья-четвертая группа.

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