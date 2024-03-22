Классификация остроумия. 5 групп людей

В продолжение разговора о юморотворчестве, изобретениях и открытиях.

В продолжение разговора о юморотворчестве, изобретениях и открытиях. Всех людей в отношении юмора делю на пять неравных групп.

Первые — не имеют чувства юмора. Не понимают ни шуток, ни юмора.

Вторые — понимают юмор, но не умеют шутить сами.

Третьи — умеют шутить, но их юмор заимствован. Используют не свои, а чужие шутки, анекдоты.

Дальше идет качественный прорыв.

Четвертая группа умеет юмор генерировать.

Ну, и пятая. Высшая и самая малочисленная группа.

Но мне хочется, чтобы вы попробовали назвать её сами. Или предложили бы свою классификацию.

Между прочим, сейчас подумал, что есть еще и шестая группа…