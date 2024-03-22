Классификация остроумия. 5 групп людей

В продолжение разговора о юморотворчестве, изобретениях и открытиях. Всех людей в отношении юмора делю на пять неравных групп.
Первые — не имеют чувства юмора. Не понимают ни шуток, ни юмора.
Вторые — понимают юмор, но не умеют шутить сами.
Третьи — умеют шутить, но их юмор заимствован. Используют не свои, а чужие шутки, анекдоты.
Дальше идет качественный прорыв.
Четвертая группа умеет юмор генерировать.
Ну, и пятая. Высшая и самая малочисленная группа.
Но мне хочется, чтобы вы попробовали назвать её сами. Или предложили бы свою классификацию.
Между прочим, сейчас подумал, что есть еще и шестая группа…
Комментарии49
6-я - это те, кто шутить не собирался, но всем вокруг смешно?))
Светлана, давайте пока с 5-й разберемся )))
Все ситкомы построены на этой идее. Это надо поставить на первое место
это когда за кадром ржут и ржут, а ты сидишь и недоумеваешь: где хоть тут хоть что-то на что хотя бы улыбнуться можно было бы?
Да и такие. Просто у Ваше чувство юмора не совпадает с теми кто за кадром. Или не удачный перевод, как вариант
Ну, сценарии ситкомов пишут все-таки профессиональные юмористы. Шутка закладывается в сценарий изначально, а "не собирался шутить" - это уже игра актеров.
Да, в этом есть идея ))
вот эта - самая основная шутка и весь юмор заложен в этом простом предложении!
Наконец-то Вам удалось объяснить самое главное
Это те, кто за юмор получают деньги?
Тоже об этом подумала - бывает, ты абсолютно серьёзные вещи говоришь, а люди ржут как кони. По моей классификации юмор - это то, что позволяет мозгу выйти из зацикленности. Стало быть, сколько людей с мозгом - столько и групп)
Отсюда проблема с юмором. Все ли юмор, от чего люди смеются или все ли от чего смеются люди - юмор?
бесконечная тема для комментов)
Философская пятница😉
Ну, да! Где рождается юмор внутри тебя или приносят извне или и то и другое? ))
а где заканчивается улыбка и начинается смех?
а где заканчивается смех и начинается истерика?
И смех сквозь слезы, каково оно?
У меня в одной соц.сети была рубрика Философская суббота
Поговорим о пространстве и времени в понимании грека какого-то? ))
Не настолько философская😃
"Не настолько философская суббота". Красиво!
Чертовски хорошее название😉
Есть ещё профессиональный юмор, понятный для людей определённой профессии и его абсолютно "не догоняют" представители другой.
Абсолютно! )
К любой группе относится
зато в такие моменты быстро вычисляешь, где "свои")
некоторым пальчик покажешь - они и смеются...
Ну и что? пальчик - это юмор?
Вы меня спрашиваете? Удивительно!
Маяковский говорил, что театр — это не отображающее зеркало, а увеличительное стекло. Так вот юмор - это не отображающее зеркало и не увеличительное стекло. Это призма, которая разбивает людей на группы.
Прикольно! Мне нравится такая аналогия. Такая "дисперсия" )
Юмор физиков )
С такой аналогией получается, что мы имеем непрерывный спектр и группы разбиваются достаточно произвольным образом
Ну, не совсем произвольно. По устройству того вещества, что между ушами.
Лицо? ))
Алексей, добрый день! Заинтриговали) Ждем от вас продолжения!
Несколько вариантов есть у меня😉Либо те, кто юмор понимает. Либо те, кто
Я, как вероятный предствитель 3-ей группы, отвечу словами барона Мюнхгаузена:
Это про выбор объекта для шутки. Над собой, конечно, непросто шутить. Но это всё третья-четвертая группа.