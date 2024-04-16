Владимир Мазур
Мотивация персонала

Как избежать недовольства корпоративными подарками со стороны сотрудников? 5 правил

Корпоративные подарки — это отличный современный инструмент по удержанию персонала и поддержке лояльности сотрудников. Но, к сожалению, не все компании понимают, какой именно «подарок с логотипом» придется по душе коллективу.
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О том, как создать идеальный подарок для сотрудников рассказал генеральный директор компании Portobello Владимир Мазур.

Согласно данным исследования TexTerra, у 56 % россиян есть мерч от компаний — но не тот, который они хотят. Чаще всего люди желают иметь футболку (65 %), сумку и канцелярию (по 57 %), которую компании дарят не так часто.

Рассмотрим 5 правил создания идеального корпоративного подарка, который не полетит в мусорку:

  1. Упор на качество. Любой хороший подарок не должен выглядеть дешево или создавать впечатление, будто его придумали впопыхах. Проявите заботу к сотрудникам и создайте качественный продукт, который принесет радость, а не разочарование.

  2. Индивидуальный подход. Изучите состав вашей компании и узнайте об увлечениях каждого. Любому сотруднику будет приятно работать в коллективе, где знают и помнят о его хобби и предпочтениях. Если у вас большой штат, сегментируйте мерч по подразделениям и не дарите одинаковые подарки разным командам. 

  3. Польза, польза и еще раз польза. Забудьте о ненужных сувенирах и брелоках. Сотрудники попросту не будут пользоваться такими подарками и отправят их пылиться на полку.

  4. Никакого обесценивания. Не обижайте свою команду и не создавайте подарки, которые вызовут не восхищение, а смех, например, мерч с надписями «Самый ленивый сотрудник». Так вы можете случайно задеть ценного сотрудника, плохо повлияв на его дальнейшую мотивацию.

  5. Улучшение качества жизни. Практичный подарок, который должен быть всегда под рукой — идеальный выход. По данным нашего нашего исследования, проведенного после новогодних праздников, корпоративные подарки, которые направлены на повышение комфорта на рабочем месте понравились сотрудникам больше всего.

Мы выяснили, что чаще всего ненужные вещи планируют оставить себе, но каждый третий был бы рад возможности вернуть или обменять их. Согласитесь, это неприятный момент как для сотрудников, так и для владельцев бизнеса. 

В целом, в компаниях, где команда получает удовольствие от работы, ниже текучесть кадров и выше удовлетворенность клиентов. Именно этому и способствуют хорошие корпоративные подарки. Создавайте нечто уникальное и помните, что люди — ценнейший ресурс любого бизнеса.

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