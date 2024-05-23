5 главных ошибок в кадровых документах работодателя

1. Отсутствие обязательных документов
В Законодательстве отсутствует список обязательных кадровых и локально нормативных документов, однако исходя из рекомендации и проверочных листов трудовой инспекции можно их выделить:
Трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним;
График отпусков;
Трудовые книжки и книги по их учету;
Табель учета рабочего времени;
Штатное расписание;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение по обработке персональных данных;
Положение об оплате труда и премировании – не обязательные, но рекомендуемые, во избежание спорных ситуаций;
Документ об утверждении формы расчетного листка;
Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц организации на подписание тех или иных документов;
Положение об охране коммерческой тайны (если имеется режим коммерческой тайны);
График сменности (если в организации применяется сменная работа);
Документы, относящиеся к воинскому учету граждан;
Приказы (распоряжения);
Журналы и книги учета в организации:
- Книга (журнал) по учету движения трудовых книжек и вкладышей в них и книга (журнал) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
- Журнал учета противопожарного инструктажа на рабочем месте;
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
- Журнал регистрации вводного инструктажа;
- Журнал учета микротравм;
- Журнал проверок юридического лица органами госконтроля;
Документы о проведении специальной оценки труда (СОУТ);
Личные дела сотрудников;
Должностные инструкции;
2. Отсутствие системы хранения документов;
В любой организации должна быть налажена система хранения документов, а также должен быть назначен ответственный человек.
Должен быть архив документов, для которых предусмотрен обязательный срок хранения на основании Приказа Росархива от 28.12.2021 № 142 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2022 № 67095).
3. Отсутствие учета рабочего времени сотрудников;
Табель — это обязанный документ, посредством которого происходит начисление и выплаты заработной платы.
За отсутствие этого документа работодателя могут привлечь к нескольким видам ответственности:
за нарушение законодательных о труде;
за грубое нарушение правил бухгалтерского учета;
за непредставление документов, связанных с уплатой страховых взносов (штраф от 300 рублей — ст. 15.33.2 КоАП).
4. Неправильное определение системы оплаты труда;
Система оплаты труда — правила учета работы и исчисления заработка.
Важно при выборе учитывать, что сотрудники, выполняющие работы одной квалификации и в сходном объеме, должны получать равную оплату за труд (ч. 2 ст. 3, абз. 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ).
Виды систем оплаты труда:
Повременная (заработная плата рассчитывается за отработанное время по окладу или тарифной ставке);
Сдельная (заработная плата зависит от объема выполненной работы: сдельные расценки за единицу продукции умножают на количество произведенной продукции);
Смешанная (повременно-сдельная) — нужно учитывать особенности оплаты труда по каждой из составляющих ее систем — как повременной, так и сдельной систем оплаты труда.
5. Несвоевременное ознакомление сотрудников с локальными нормативными актами
За несоблюдение требований ч. 3 ст. 68 ТК РФ (не ознакомление работников с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью) работодатель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
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