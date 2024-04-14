Неявка сотрудника на работу — в каких случаях можно

Частенько в последнее время наталкивался на разные мемы, картинки и прочее, в том числе и достаточно важные вопросы насчет того, есть у сотрудника уважительные причины отсутствия на рабочем месте.

Вообще напомню, что по закону без уважительной причины человек не может бросить рабочее место длительностью более 4 часов. Если же времени прошло больше, тут уже нужно опираться на саму ситуацию, прежде чем устраивать нагоняй.

Опять же, как нам говорит интернет. Консультант+ и иже с ними, уважительной причиной неявки может быть транспортный коллапс, чрезвычайные происшествия, перекрытие дороги к месту работу. Соответственно, в какой-то мере можно и пробки отнести к этой ситуации, если нет другой возможности успеть на работу.

Если возникло такое, что сотрудник находился в отпуске, и у него возникли проблемы с возвратом назад, отпускными билетами и прочим, это тоже можно отнести к форс-мажору, но только если сотрудник предупредил работодателя.

Также могут быть и личные проблемы, которые оправдывают опоздание или ненахождение на рабочем месте, а именно: временная нетрудоспособность (и не зависит, вовремя подали подтверждающие документы или нет - они есть в любом случае), посещение врача с хроническим заболеванием, присмотр за родственником, если у того нет других людей, которые могли бы посидеть.

К определенным причинам также относится и обязательное выполнение работодателем безопасных условий труда. А везде ли у нас соблюдается это дело? При определенных условиях к работодателю тоже могут быть некоторые вопросы.

Потому смотрю на многочисленные скандалы, когда работодатели в сообщениях угрожают работнику увольнением по причине того, что тот лежит в больнице или возник какой-то форс-мажор, и хочется сказать: ну попробуй. Закон еще никто не отменял, а лучше вообще повесить как памятку листочек с вышеперечисленным на стене.