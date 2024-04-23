Статистика Яндекса помогла оспорить упущенную выгоду

Между организацией и индивидуальным предпринимателем был заключен договор франшизы, в рамках которого ИП получил право использования товарного знака в целях открытия бутиков для реализации косметической продукции.

Стороны взаимовыгодно сотрудничали многие годы, однако в какой-то момент ИП посчитал, что условия сотрудничества для него были не выгодны, он получил убытки в форме упущенной выгоды в результате действий правообладателя. Франчайзи обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании убытков.

Позиции истца заключалась в том, что причина его убытков в том, что информация о бутиках сети магазинов в поисковых системах Яндекс и Гугл содержит ссылки на официальный сайт правообладателя, функции которого не предоставляют возможности покупателям покупать товар непосредственно в бутике франчайзи. Иными словами, истец полагал, что правообладатель, реализуя самостоятельно товар через свой официальный сайт, лишал франчайзи возможности реализовывать товар через свой бутик. Официальный сайт правообладателя не предусматривал возможности заказать товар онлайн непосредственно в бутике ИП. Истец, указывал на то, что сервис Яндекс.Карты содержит информацию о месте нахождения бутика ИП, однако в качестве официального сайта бутика указан сайт правообладателя.

При подготовке правовой позиции по заявленным требованиям были изучены Условия использования сервисов Яндекс.Карты и Яндекс.Справочник. Кроме того, были проанализированы статистические данные сервиса Яндекс.Справочник в отношении бутиков предпринимателя. Суд по собственной инициативе привлек к участию в деле в качестве третьего ООО "ЯНДЕКС", позиция которого сыграла положительную роль в оспаривании исковых требований.

Возражения на иск содержали следующие аргументы:

В соответствии с условиями договора коммерческой концессии объем предоставленных франчайзи прав позволял осуществлять реализацию продукции исключительно в бутиках (ретейл). Договор запрещал франчайзи использовать иные каналы, территорию и способы реализации продукции.

Франчайзи мог запустить собственный сайт, посвященный бутикам только при условии получения согласия правообладателя. За таким согласованием франчайзи не обращался к правообладателю.

Договор с франчайзи не был эксклюзивным, правообладатель имел право самостоятельно реализовывать продукцию.

Положения договора соответствовали п.1 ст.1033 ГК РФ, согласно которого договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в частности могут быть предусмотрены обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории.

В соответствии с п.3.1 Условий использования сервиса Яндекс.Карты и п.1.1 Условий использования сервиса «Яндекс.Справочник» «Организация — объект (включая компании, учреждения, их филиалы, места оказания услуг и/или продажи товаров, иные объекты, отображенные в сервисе Яндекс.Карты), информация о котором размещена в специальной карточке сервиса Яндекс.Справочник, а также отмеченный в сервисе Яндекс.Карты согласно его фактическому местонахождению». Из представленных истцом скриншотов в разделе «Мои организации» следует, что там приведены сведения о местах реализации продукции. Какого либо-либо упоминания о самом предпринимателе там не содержится. Приведенное в Условиях понятие «Организация» относится не к ИП, а месту реализации продукции.

Согласно «Правилам предоставления информации» в сервис Яндекс.Справочник сведения об организации содержат указание на сайт. В соответствии с указанными Правилами:

К публикации допускаются ссылки на главные страницы официальных сайтов организации и на публичные страницы в социальных сетях. Публикация внутренних ссылок не допускается. Исключение: ссылки на страницы филиалов сетевых организаций, если навигация с главной страницы сайта занимает много времени и модерация сочтет содержание внутренних ссылок полезным для пользователей. Если сайт организации расположен не на собственном домене, а на платформе какого-либо агрегатора (например, tiu.ru, umi.ru), то адрес сайта не будет отображаться на странице организации на Яндекс.Картах. Остальные данные (адрес, телефон, время работы, виды деятельности) отображаться будут.

С учетом приведенных требований «Правил предоставления информации», сведения о сайте организации (в данном случае организации с местами реализации продукции указанных в Яндекс-картах) должны содержать ссылки на главную страницу официального сайта правообладателя.

В соответствии с пп. 5) п. 2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Официальные сайты организаций являются информационным ресурсом для ознакомления с деятельностью хозяйствующих субъектов, их товарах, работах и услугах. Сайт зарегистрирован на имя правообладателя товарного знака и является единственным официальным сайтом марки в России.

Утверждение истца о реализации товара через интернет магазин посетителям сайта, адресация которых была через страницы Яндекс.Карт с адресами бутиков, необоснованны и ничем не подтверждены. Истцом не доказаны факты перехода на сайт и приобретения таким посетителями товаров на данном сайте в заявленный им период времени. Истцом не приведены доказательства того, что адресация Яндекса.Карт на сайт правообладателя как-то влияла на выбор способа приобретения товара потребителем (интернет или ретейл). Истцом не доказаны действительные мотивы потребителя для перехода на сайт правообладателя (уточнение цены товара, состава продукта, новинок, рекламных акций и т.д или покупка).

Сервис Яндекс-Карты предлагает Пользователю возможность бесплатного доступа к актуальной картографической и иной справочной информации (п.1.6 Условий). В этом его отличие от сервиса поиска Яндекса, который предлагает пользователю сети Интернет (далее — Пользователь) — использовать поисковую машину Яндекса для поиска интересующей его информации, размещенной в сети Интернет.

Различное назначение этих сервисов наглядно можно видеть по представленным истцом скриншотам. За семь дней карточки по всем Бутиками в Яндекс.Карты посмотрели 19147 раз, кликнули по кнопке «позвонить» 405 раз, кликнули по кнопке "построить маршрут" 523 раза, кликнули по кнопке «перейти на сайт» 1 раз. Такой переход осуществил по кнопке «перейти на сайт» сам истец согласно скриншота. Изменение статистики «перейти на сайт» по сравнению с предыдущим периодом составило 0%. Данные статистики показали, что в действительности пользователи сервиса Яндекс.Карты не переходили на сайт правообладателя.

Статистика наглядно показывала, что обращаясь к сервису Яндекс.Карты пользователи, прежде всего, заинтересованы в получении адреса интересующего объекта, построении маршрута к нему, уточнении какой-то информации по телефону. Для поиска информации и перехода на сайт используется сервис Яндекс поиск.

Суд пришел к выводу, что истцом не доказаны условия для взыскания упущенной выгоды. Дело Арбитражного суда г.Москвы № А40-224470/2020.

Адвокат Титов Александр Сергеевич, г.Москва