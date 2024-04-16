Повышение пошлины за лицензирование в области связи в 133 раза — итоги первого полугодия 2024 года

01 января 2024 года вступил в силу закон от 28.09.2023 № 497-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333-33 и 333-40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Закон предусматривает увеличение с 7500 рублей до 1000 000 рублей государственной пошлины за выдачу лицензий на оказание услуг связи, содержащих требование о реализации на сетях операторов СОРМ (комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий). Пошлины, связанные с продлением лицензий и внесением изменений в реестр лицензий остались без изменений на уровне 750 рублей.

Увеличение пошлин затронуло 16 видов лицензируемых услуг связи из 20, определенных Приложением №1 к постановлению Правительства от 30.12.2020 № 2385 «О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Это коснулось практически всех видов электросвязи (телефонной связи, радиотелефонной, спутниковой, услуг передачи данных, телематических услуг связи, предоставления каналов связи), а также почтовых услуг. Пошлины не были увеличены на услуги кабельного, эфирного, радиовещания, а также услуги телефонной связи с использованием средств коллективного доступа.

С 01 января 2024 года вступили в силу изменения в статью 13.46 КоАП, которая была дополнена частями 3 и 4. Дополнения коснулись введения оборотных штрафов для операторов связи за ведение лицензионной деятельности в отсутствие акта ввода в эксплуатацию СОРМ либо подтверждения выполнения оператором плана по внедрению СОРМ. Минимальный размер штрафа по ч.3 и 4 ст. 13.46 КоАП установлен на уровне одного миллиона рублей.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту № 254008-8 об увеличении пошлины за лицензирование в сфере связи: «недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, в действиях которых выявлены нарушения реализации СОРМ, обращаются в Роскомнадзор с заявлением о прекращении действия лицензии на оказание услуг связи и сразу же подают заявление на получение аналогичной новой лицензии.

В настоящее время стоимость получения новой лицензии несоизмеримо меньше размера действующих штрафов за административные правонарушения в части внедрения СОРМ, а с учетом дальнейшего повышения штрафов эта разница будет еще больше, что позволит путем получения новой лицензии избежать оплаты штрафа.

Увеличение стоимости получения лицензий в области связи до размеров, сопоставимых с размером штрафа (*по ст.13.46 КоАП) за административное правонарушение в части внедрения СОРМ и стоимостью подключения соответствующего оборудования или его аренды приведет к сокращению недобросовестных операторов связи, а также повышению эффективности выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу».

Содержание пояснительной записки недвусмысленно указывает на то, что повышение государственной пошлины в 133 раза создает фискальный барьер для выхода на рынок телекоммуникационных услуг. Подобный подход законодателя можно обнаружить и на других рынках. На допустимость установления законодателем фискального барьера для выхода на рынок розничной продажи алкогольной продукции через повышенный размер пошлины указывается в постановлении КС от 23.05.2013 № 11-П. Как отмечается в постановление КС от 20.02.2024 № 7-П «государственная пошлина представляет собой специфическую разновидность публично-финансовых платежей, размер которых, устанавливаемый с учетом затрат, понесенных в связи с совершением этих действий, не обязательно должен быть эквивалентен таким затратам и определяется законодателем на основе принципов справедливости и соразмерности исходя из цели обеспечения публичного порядка в конкретной сфере общественных отношений и характера прав, реализация которых связывается с необходимостью уплаты государственной пошлины (постановления от 28 февраля 2006 года № 2-П, от 23 мая 2013 года № 11-П и др.)».

Анализ практики лицензирования услуг связи за первое полугодие 2024 года показывает высокую эффективность созданного фискального барьера.

Действительно, количество выдаваемых Роскомнадзором лицензий в сфере связи многократно сократилось по сравнению с аналогичными периодами 2022-2023 годов. В соответствии с данными реестра лицензий связи Роскомнадзора:

Месяц Количество выданных лицензий* 2024 год** 2023 год 2022 год январь 7 266 121 февраль 5 180 87 март 1 253 167 апрель 14 319 184 май 5 366 128 июнь 4 206 193 Всего 36 1590 880

*Лицензии, содержащие требование о реализации СОРМ в качестве лицензионного условия.

**Учтены заявки на выдачу лицензии, направленные в Роскомнадзор после 01.01.2024 года.

За первое полугодие 2024 года было выдано 36 лицензий, содержащих требование о реализации СОРМ в качестве лицензионного условия, что составляет 2,2% от количества лицензий, выданных в первое полугодие 2023 года (меньше на 1554 лицензии) или 4 % от количества лицензий, выданных в первое полугодие 2024 года (меньше на 844 лицензии). Таким образом, количество выдаваемых лицензий сократилось более чем 95%.

Допускаю, что действительно введенный законодателем фискальный барьер создал препятствия для получения лицензии недобросовестными операторами, но таких операторов не может составлять абсолютное большинство. Этот барьер устранил с рынка, прежде всего тех, кто не смог оплатить столь высокую пошлину.

Следствием повышения пошлин стало сокращения общего количества действующих лицензий в области связи. Так на 02 апреля 2023 года в реестре содержались сведения о 28132 лицензий, на 28 февраля 2024 года действовало 28268 лицензий, на 14 июля 2024 года в реестре содержались данные о 27881 лицензий. Сокращение общего количества лицензий указывает на сокращение количества операторов связи. Часть лицензий прекращают свое действие в связи с истечением срока их действия, другая часть прекращает свое действие на основании решения лицензирующего органа. В условиях введенного фискального барьера наметилась устойчивая тенденция сокращения операторов связи.

Нельзя не признать, что увеличение пошлины дало определенный эффект для наполнения бюджета от данного платежа. Если усреднить количество выданных лицензий за первое полугодие 2022 и 2023 года и допустить, что такое количество лицензий (среднее 1235 лицензий) было бы выдано в первой половине 2024 года, то при сохранении ранее действующей ставки государственной пошлины в размере 7500 рублей государство бы получило от услуг лицензирования 9262500 рублей. Увеличив пошлину до 1 миллиона рублей за одну лицензию, государство получило в виде пошлины 36 000 000 рублей, выдав всего 36 лицензий.

Увеличением пошлины был достигнут кратный рост поступлений в бюджет от лицензирования. Вместе с тем, нельзя не учитывать последствия для бюджета от сокращения количества операторов, которые не получили лицензии в 2024 году и не начали оказывать услуги связи. С высокой долей вероятности можно предположить, что налоговые отчисления организации, получивших лицензии в 2024 году в совокупности будут значительно меньше, чем те отчисления, которые могли бы быть получены бюджетом от операторов, если бы фискальный барьер не был установлен.

Так, за первое полугодие 2024 года лицензии получили 12 организаций, основной ОКВЭД которых, связан с оказанием услуг связи. Для сравнения, только в январе 2022 года 27 организаций, основным ОКВЭД которых является 61.10 (деятельность в области связи на базе проводных технологий), 61.10.3 (деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет), 52.29 (деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками) получили лицензии на оказание услуг связи.

По данным налогового органа такие организации уплатили в бюджет за 2022 года в качестве налогов и сборов 67727876 рублей, что значительно превосходит увеличение доходов бюджета от повышения пошлин.

Эта разница только увеличивается при анализе налоговых отчислений операторов, получивших лицензии в феврале-июне 2022 года. Более полный анализ налоговых последствий для бюджета от создания фискального барьера может быть дан по итогам 2024 года и раскрытия налоговым органом сведений о налоговых отчислениях операторов связи, получивших лицензии в 2024 году.

Следует отметить, что только единицы из тех, которые получили лицензии связи в январе 2022 годе, не производили налоговых отчислений за 2022 год. Факт получения лицензии, скорее свидетельствует о намерении предпринимателя осуществлять деятельность законопослушно, платя соответствующие налоги.

В пояснительной записке к законопроекту № 254008-8 утверждается о том, что недобросовестные операторы, в действиях которых выявлены нарушения реализации СОРМ, обращаются в Роскомнадзор с заявлением о прекращении действия лицензии на оказание услуг связи и сразу же подают заявление на получение аналогичной новой лицензии. Также в записке указывается на то, что стоимость получения новой лицензии несоизмеримо меньше размера действующих штрафов за административные правонарушения в части внедрения СОРМ, а с учетом дальнейшего повышения штрафов эта разница будет еще больше, что позволит путем получения новой лицензии избежать оплаты штрафа.

Случаи одновременного отказа и получения новой лицензии имеют место быть, однако они немногочислены и могут иметь разные причины. Так, в январе 2022 года Роскомнадзором были рассмотрены заявления о прекращении действия лицензий связи от 67 операторов связи. Только 5 операторов из 67 одновременно направили в Роскомнадзор и заявления о выдаче новых лицензий. Замена одной лицензии на другую объективно не влияет на саму возможность выявления надзорным органом административного правонарушения, связанного с оказанием услуг связи без реализации на сети СОРМ и последствия выявления такого правонарушения. Наиболее объяснимыми причинами замены одной лицензии на другую является желание оператора продлить лицензию ранее, чем за 6 месяцев до истечений срока ее действия, как это определено п. 3 ст. 33 закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ либо желание перенести дату начала оказания услуг связи, определенную лицензией.

Для подтверждения своих доводов приведу кейс одного из операторов (ИНН 1106022398), который в конце 2021 года обратился в Роскомнадзор с заявлениями о прекращении действия четырех лицензии и с заявлениями о выдачи новых четырех лицензии на те же услуги. В январе 2022 года Роскомнадзор одновременно прекратил действие четырех лицензий и выдал новые лицензии на те же услуги связи. Однако 01 декабря 2023 года Арбитражный суд Республики Коми вынес решение по делу А29-13920/2023, которым привлек к административной ответственности этого оператора связи по ч. 4 ст.14.1 КоАП. Согласно решения суда, оператору вменялось невыполнение требований к развертыванию СОРМ в нарушение лицензионных условий:

«Как следует из материала, предоставленном УФСБ России по Республике Коми, с целью реализации данных требований с оператором связи ООО "Свифт-Телеком" и Управлением ФСБ России по Республике Коми 11.09.2020 согласован и утвержден соответствующий план внедрения технических средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий со сроками развертывания: 3 квартал 2021 года, 2 квартал 2022 года. ООО "Свифт-Телеком" и Управлением ФСБ России по Республике Коми согласован перенос сроков внедрения на 2 квартал 2023 года.

В настоящее время согласованные сроки реализации установленных требований по развертыванию оператором связи ООО "Свифт-Телеком" истекли, соответствующие функции СОРМ не реализованы, в связи с чем не имеется возможности проводить ОРМ в полном объеме, что создает предпосылки к возникновению угроз безопасности Российской Федерации.

Объективная сторона правонарушения заключается в длительном непрекращающемся осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением условия лицензии, возлагающего на оператора связи ООО "Свифт-Телеком" обязанность обеспечивать реализацию устанавливаемых Федеральным органом исполнительной власти по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий (требований СОРМ)».

Это дело показывает, что замена одних лицензий на другие не оказала какого-либо влияния на оценку судом обстоятельств административного правонарушения, связанного с тем, что оператором не был реализован СОРМ на своей сети.

В базе данных судебной практики системы «Гарант» приведены судебные акты по 10 делам, касающимся привлечения операторов по ст.13.46 КоАП, три из которых вынесены 2024 году, а семь в 2023 году. Допускаю, что не все дела по этой категории дел находятся в базе «Гарант», но скорее всего таких дел действительно немного.

По данным базы «Гарант» за первое полугодие 2024 года арбитражными судами было вынесено 11 решений о привлечении операторов связи по ч. 4 ст.14 КоАП за нарушение лицензионных условий в части требований к реализации СОРМ. За 2023 год по аналогичным делам арбитражными судами было вынесено 212 судебных актов.

Согласно информации Минцифры, на январь 2023 года почти 23 тысячи лицензий операторов связи действуют в России, они выданы более чем 10,5 тысячи юридических лиц. На фоне общего количества операторов связи, количество выявленных нарушений требований к реализации СОРМ нельзя признать значительным. Цели обеспечения соблюдения операторами требований к реализации СОРМ могут быть достигнуты за счет усиления надзорной практики со стороны ФСБ и Роскомнадзора, особенно в условиях ужесточения наказания операторов — введения оборотных штрафов и повышения минимального штрафа по ч. 3 и ч. 4 ст.13.46 КоАП.

Не факт, что введение фискального барьера действительно окажет какое-то влияние на исполнение операторами требований к СОРМ, но такой барьер уже сейчас обозначил тенденцию к сокращению количества операторов связи. В перспективе, сокращение количества операторов связи, скорее всего, приведет к потерям бюджета от недополученных налоговых отчислений, сократит занятость в телекоммуникационной отрасли, снизит спрос на телекоммуникационное оборудование, материалы и ПО, а также сократит спрос на услуги проектирования и строительства узлов и линий связи.

Адвокат Титов Александр Сергеевич, г.Москва.