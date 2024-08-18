Четыре года до победы – арендный спор с собственником “Даниловской мануфактуры”

В апреле 2019 года наш доверитель заключил договор аренды нежилого помещения в целях организации кафе на территории БЦ “Даниловская мануфактура”. В помещении был произведен ремонт, закуплено профессиональное оборудование и мебель. Было заключено соглашение о коммерческой концессии в целях организации кафе вьетнамской кухни в развивающейся сети. Кафе начало свою работу и хорошо развивалось, набрав в Яндекс картах рейтинг 4.2 за один год работы.

Второго марта 2020 года в Москве был зарегистрирован первый случай Covid-19. Уже третьего марта 2020 года был принят Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», которым был введен на территории г.Москвы режим повышенной готовности. Согласно п.3.2 Указа Мэра Москвы была приостановлена с 28 марта 2020 г. работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Изданный Указ Мэра Москвы приостановил работу кафе нашего доверителя, тем самым лишив арендатора возможности ведения операционной деятельности и внесения арендной платы из получаемой выручки.

В связи со сложившейся ситуацией наш доверитель неоднократно обращался к собственнику помещений как с предложением предоставления рассрочки по оплате арендной платы, так и с предложением ее снижения. Все предложения были отвергнуты арендодателем. В связи со сложившейся ситуацией в мае 2020 года образовалась задолженность по арендной плате за апрель 2020 года. Несмотря на то, что арендодатель имел обеспечительные платеж арендатора, покрывающий задолженность по аренде за три месяца, 26 мая 2020 года собственник помещения заблокировал доступ арендатора в помещение кафе, установив замки на входах в кафе. Указанный факт был зафиксирован фотоматериалами. Кроме того, для фиксации факта блокирования доступа в помещение был приглашен нотариус, который составил соответствующий протокол осмотра.

В июле 2020 года арендатор обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском к арендодателю, в котором просил снизить арендную плату по причине невозможности ведения деятельности общественного питания по причине введенных в г.Москве антиковидных ограничений. Суд в иске отказал, сославшись на то, что основным ОКВЭД истца было не общественное питание, а аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20). В решении по делу А40-130104/2020 суд указал на то, что истец не отнесен к субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в пострадавших отраслях экономики, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 434 от 03.04.2020, следовательно, положения п. 1 ст. 19 Закона № 98-ФЗ об обязательном предоставлении отсрочки уплаты арендной платы не распространяются на истца. При таких обстоятельствах суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований.

В марте 2021 года уже арендодатель подает в арбитражный суд иск о взыскании с арендатора арендной платы за апрель – июль 2020 года. Суд вновь исследует изложенные выше обстоятельства, при этом категорически отвергает доводы о том, что помещение было блокировано арендодателем с 26 мая 2020 года.

Суд в решении по делу А40-53393/2021 указывает на то, что доводы ответчика о невозможности использовать арендованное помещение в связи с ограничением доступа в него истцом судом отклоняются, как необоснованные и документально не подтвержденные, поскольку доказательств ограничения доступа ответчика истцом в спорные помещения в материалы дела не представлено. Доказательств возврата спорного помещения ответчиком по акту приема-передачи истцу также в материалы дела не представлено. В итоге, Арбитражный суд г.Москвы удовлетворяет иск, взыскивая с арендатора арендную плату за период апрель – июнь 2020 года. Решение суда вступает в законную силу, так как постановлением апелляционной инстанции в удовлетворении нашей апелляционной жалобы было отказано.