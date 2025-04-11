🔥 Как прошел вебинар: обработка операций с маркетплейсами в 1С. Жара в комментариях и благодарности от участников!

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Под конец вебинара обсуждение стало более оживленным, связанное с нюансами налоговой отчетности. Упоминались корректировки для декларации УСН, отражение реализации в КУДиР и отчетности для стран ЕАЭС.

Вебинар был насыщен вопросами и ответами. Многие участники выразили благодарность за качественное и полезное обучение, планируя продолжить с курсами «Клерк».