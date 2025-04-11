🔥 Как прошел вебинар: обработка операций с маркетплейсами в 1С. Жара в комментариях и благодарности от участников!

Вчерашний вебинар прошел с настоящим размахом! Мы с участниками полностью погрузились в одну из самых актуальных тем для современного бизнеса, а именно: как эффективно и грамотно вести учёт доходов и расходов, работать с отчетами о продажах и учитывать НДС при взаимодействии с маркетплейсами.
🔥 Активность участников побила рекорды
В комментариях было очень жарко! Участники активно делились своими вопросами и комментариями, что позволило создать живую дискуссию, попробовать совместно находить решение проблем и делиться полезными рекомендациями. Некоторые участники делились своими трудностями по работе с документами:
Людмила спрашивала, как быстро вносить отрицательные комиссии и проводить корректировки: «Как правильно провести через 1С отрицательное вознаграждение?»
Екатерина предложила практическое решение: «Все отрицательные комиссии вносим вручную».
Вебинар был воспринят полезным и информативным. Многие отметили профессионализм спикера Елены Шедис, которая выступала в роли эксперта. «Елена отличный спикер, легко объясняет сложные вещи – лучше, чем другие спикеры», — поделилась впечатлениями Елена Коростелева.
Отзывы
Под конец вебинара обсуждение стало более оживленным, связанное с нюансами налоговой отчетности. Упоминались корректировки для декларации УСН, отражение реализации в КУДиР и отчетности для стран ЕАЭС.
Вебинар был насыщен вопросами и ответами. Многие участники выразили благодарность за качественное и полезное обучение, планируя продолжить с курсами «Клерк».
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Следите за анонсами, это не последний подробный разбор. До встречи!
Комментарии4
Вебинар был действительно классный! Елена отличный спикер, мне ее выступление понравилось еще на конференции Бухвесна😍
Божественно! Очень интересно и подогревает к просмотру) Елена Анатольевна, спасибо тебе и твоей команде )
Круто, когда есть живой контакт с аудиторией, мне кажется, что вебинары - идеальный вариант, когда хочется получить ответ на свой вопрос. Кроме того, приходишь с вопросом и часто уже получаешь на него ответ во время эфира - спикер знает, что "болит" у бухгалтера, с какими проблемами он сталкивается при учете на маркетплейсах и соответственно строит и программу вебинара.