ЦОК ОК УУ 02.05 Мобильный
Инна Шейн
Вебинары для бухгалтеров

🔥 Горячая тема для бизнеса: все о бухгалтерии на аутсорсе, договорах и Росфинмониторинге!

Что движет бухгалтеров на аутсорсинг: свобода или необходимость? Как составить договор, чтобы и клиенты остались довольны, и нервы целы? Росфинмониторинг: миф или реальный страх? Наш вебинар открыл эти темы честно и с долей юмора, предлагая практические советы, которые изменили взгляд участников на профессию.

Ну что, друзья, на прошлой неделе было по-настоящему жарко! Всем, кто подключился на живой вебинар с Еленой Ярушкиной, большой привет! Для тех, кто пропустил — держите подробный рассказ (местами даже с эмоциями), чтобы понять: да, это стоило того.

Почему это было круто?

Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», как всегда, была на высоте. За полтора часа она осветила столько важных тем, что у участников голова немного «закипела», но это в хорошем смысле. Бухгалтерия на аутсорсе — та еще наука, но с Еленой она превращается в четкие алгоритмы и рабочие советы. И никаких долгих теорий — только практика! Каждая минута вебинара была про реальные кейсы, свежие задачи и ясные решения.

Разобрали по косточкам все самое важное:

  • Чем бухгалтер может (и должен) помогать клиентам. Например, держите популярный вопрос: как поступить, если клиент просит «по-братски» сделать справку, но официально не оформляет договор?

  • Изучили риски аутсорсинга и способы их минимизировать. Да, без проблем в нашей профессии никуда, но важно правильно их решать.

  • Ну и самое горячее — что делать, если клиент «упирается». Разговоры с ними, договоренности, порядок услуг и все, что вам нужно знать, чтобы работать стабильнее.

Вопросы и ответы — наше все!

  • Нужно ли становиться на учет в Росфинмониторинге, если я самозанятая?

  • Как часто нужно обновлять Правила внутреннего контроля (ПВК) и надо ли их вообще, если бухгалтер работает один?

  • Как грамотно описать состав бухгалтерских услуг в договоре, чтобы потом не быть «виноватым за все»?

  • Что включается в «человеко-час»? Например, считается ли настройка программ, общение с клиентом, переписка?

  • Можно ли подписывать документы по МЧД, если клиент — ИП, а не ООО?

  • Как обезопасить себя от «переваливающих ответственность» клиентов?

Каждый остался услышан. Если честно, возникло ощущение, что все ожидали одного большого ответа, а получили целую серию мини-консультаций.

Живые отзывы — как это увидели участники

«Спасибо огромное!!! Прям больная тема была!!!» — Юлия
«Очень полезный и позитивный вебинар! Благодарю!» — Лилия
«Елена, большое спасибо за интересный вебинар с ценнейшей информацией!» — Алина
«Благодарность за вебинар! Полный качественный разбор» — Александр
«Спасибо большое за вебинар и подарок!» — Татьяна

Иногда успех вебинара не нужно описывать словами редактора — достаточно просто заглянуть в чат участников.
После вебинара участники получили бонусы и ссылки на полезные материалы. Многих также заинтересовали дальнейшие курсы «Клерк», особенно по маркетплейсам.

«Запись будет? Хочется пересмотреть!»

Если пропустили вебинар — можете посмотреть его в записи.

Следите за новостями! Уже 29 мая в 11:00 состоится бесплатный вебинар с Еленой Ярушкиной «ИИ для бухгалтера на аутсорсе: Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг». Узнайте, как искусственный интеллект помогает бухгалтерам-аутсорсерам, как создавать эффективные офферы, автоматизировать задачи и выстраивать личный бренд. Ссылка на регистрацию: https://www.klerk.ru/learn/event/50916/.

Информации об авторе

Инна Шейн

Инна Шейн

Ведущий вебинаров в Клерк.Ру

1 подписчик 2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Карина

    Остается кусать локти тем, кто не был на вебинаре. Пошла смотреть запись