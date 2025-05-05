🔥 Горячая тема для бизнеса: все о бухгалтерии на аутсорсе, договорах и Росфинмониторинге!

Почему это было круто?

Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», как всегда, была на высоте. За полтора часа она осветила столько важных тем, что у участников голова немного «закипела», но это в хорошем смысле. Бухгалтерия на аутсорсе — та еще наука, но с Еленой она превращается в четкие алгоритмы и рабочие советы. И никаких долгих теорий — только практика! Каждая минута вебинара была про реальные кейсы, свежие задачи и ясные решения.