🔥 Горячая тема для бизнеса: все о бухгалтерии на аутсорсе, договорах и Росфинмониторинге!

Ну что, друзья, на прошлой неделе было по-настоящему жарко! Всем, кто подключился на живой вебинар с Еленой Ярушкиной, большой привет! Для тех, кто пропустил — держите подробный рассказ (местами даже с эмоциями), чтобы понять: да, это стоило того.
Почему это было круто?
Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», как всегда, была на высоте. За полтора часа она осветила столько важных тем, что у участников голова немного «закипела», но это в хорошем смысле. Бухгалтерия на аутсорсе — та еще наука, но с Еленой она превращается в четкие алгоритмы и рабочие советы. И никаких долгих теорий — только практика! Каждая минута вебинара была про реальные кейсы, свежие задачи и ясные решения.
Разобрали по косточкам все самое важное:
Чем бухгалтер может (и должен) помогать клиентам. Например, держите популярный вопрос: как поступить, если клиент просит «по-братски» сделать справку, но официально не оформляет договор?
Изучили риски аутсорсинга и способы их минимизировать. Да, без проблем в нашей профессии никуда, но важно правильно их решать.
Ну и самое горячее — что делать, если клиент «упирается». Разговоры с ними, договоренности, порядок услуг и все, что вам нужно знать, чтобы работать стабильнее.
Вопросы и ответы — наше все!
Нужно ли становиться на учет в Росфинмониторинге, если я самозанятая?
Как часто нужно обновлять Правила внутреннего контроля (ПВК) и надо ли их вообще, если бухгалтер работает один?
Как грамотно описать состав бухгалтерских услуг в договоре, чтобы потом не быть «виноватым за все»?
Что включается в «человеко-час»? Например, считается ли настройка программ, общение с клиентом, переписка?
Можно ли подписывать документы по МЧД, если клиент — ИП, а не ООО?
Как обезопасить себя от «переваливающих ответственность» клиентов?
Каждый остался услышан. Если честно, возникло ощущение, что все ожидали одного большого ответа, а получили целую серию мини-консультаций.
Живые отзывы — как это увидели участники
«Спасибо огромное!!! Прям больная тема была!!!» — Юлия
«Очень полезный и позитивный вебинар! Благодарю!» — Лилия
«Елена, большое спасибо за интересный вебинар с ценнейшей информацией!» — Алина
«Благодарность за вебинар! Полный качественный разбор» — Александр
«Спасибо большое за вебинар и подарок!» — Татьяна
«Запись будет? Хочется пересмотреть!»
Если пропустили вебинар — можете посмотреть его в записи.
Следите за новостями! Уже 29 мая в 11:00 состоится бесплатный вебинар с Еленой Ярушкиной «ИИ для бухгалтера на аутсорсе: Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг». Узнайте, как искусственный интеллект помогает бухгалтерам-аутсорсерам, как создавать эффективные офферы, автоматизировать задачи и выстраивать личный бренд. Ссылка на регистрацию: https://www.klerk.ru/learn/event/50916/.
Комментарии1
Остается кусать локти тем, кто не был на вебинаре. Пошла смотреть запись