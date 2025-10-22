💥 Кадровый апокалипсис – 2026: Роскомнадзор, воинский учет и электронные трудовые книжки под контролем!

Слушатели активно задавали вопросы — о премировании, военных сборах, персональных данных и отчетности. Вот лишь часть обсуждений:

«Если премия не гарантирована, прописывать ли ее в договоре?»

– Если это разовая мотивация, можно оформить приказом, но тогда это не будет расходом для налога на прибыль.

«Можно ли директору подписывать премию сам себе?»

– Смотря какая компания и какие полномочия у директора. В частной организации нужно смотреть в уставе, кто принимает такие решения — совет директоров или сам руководитель. Критерии премирования должны быть прописаны. В том числе они касаются руководителя: он может получать премию за общий результат работы и сам подписывать приказ. У бюджетников, как правило, руководитель не вправе этого делать — решение принимает вышестоящая организация. Поэтому допустимо и то, и другое — все зависит от учредительных документов.

«Как оформлять военные сборы и продление отпуска?»

– На период военных сборов оформляется выполнение государственных обязанностей — за работником сохраняется средний заработок. 124-я статья ТК говорит, что на этот период отпуск продлевается. Можно оформить двумя способами: 1) Продлить отпуск на дни сборов; 2) Оформить отзыв из отпуска, назначить военные сборы, а потом дать оставшуюся часть отпуска. Это согласуется с работником. После сборов работодатель может обратиться в военкомат за возмещением среднего заработка по постановлению Правительства № 704.

«Нужно ли уведомлять Роскомнадзор при работе с населением?»

– Когда организация регистрируется в Роскомнадзоре, она указывает цели обработки персональных данных и состав субъектов. Если вы начинаете работать с населением — это новая цель. Следовательно, нужно внести изменения в реестр операторов и подкорректировать локальные акты.