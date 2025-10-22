💥 Кадровый апокалипсис – 2026: Роскомнадзор, воинский учет и электронные трудовые книжки под контролем!

Обновления в трудовом законодательстве
Елена Пономарева начала встречу с обзора актуальных поправок в Трудовой кодекс. С 29 сентября вступили в силу изменения в статьи 351.7 и 81 ТК РФ, регулирующие трудовые отношения с мобилизованными и добровольцами. Теперь работник после окончания службы может восстановить трудовой договор в течение трех месяцев, а при болезни или ранении этот срок продлевается еще максимум на три месяца.
Эксперт также напомнила, что осенний призыв 2025 года действует в течение года с момента решения о призыве: работника могут вызвать в армию в любое время, а с 2026 года повестки станут полностью электронными.
Документы и электронные трудовые книжки
С 22 сентября изменилась форма СТД-СФР, подтверждающая страховой стаж работника.
Теперь она отражает сведения только с 1 января 2020 года, а записи за предыдущие периоды можно внести в электронную книжку только по заявлению гражданина.
Пока старые данные не перенесены, сотрудники с электронной книжкой все равно будут приносить бумажную.
С 1 января 2026 года вступает в силу новая редакция Общероссийского классификатора профессий (ОКПДТР).
Штатные расписания стоит сверить заранее. Многие старые должности исчезают или меняют код — особенно в торговле и IT.
Делопроизводство и оформление документов
С 18 августа действует обновленный ГОСТ по делопроизводству. В нем уточнены требования к оформлению реквизитов: отметок о приложениях, печатей, заголовков, структуры документов.
Это не про штрафы, а про профессиональный уровень. Документ должен быть оформлен правильно, иначе вы теряете доверие на проверках.
Коды профессий и новый сервис Минтруда
Минтруд запустил отличный инструмент – подбор кодов по должностям. Теперь не нужно гадать, какой код у вашей профессии — достаточно ввести название, и система покажет возможные варианты.
Судебная практика: новые тенденции
Отдельный блок встречи был посвящен реальным решениям судов. Примеры, как суды трактуют споры по трудовому праву.
Фото заявления в WhatsApp1 — не заявление. Суд не принимает такие доказательства.
Прогул можно оформить, даже если часть времени пришлась на обед. Главное — отсутствие на рабочем месте.
Разный оклад на одинаковой должности допустим, если разный объем и сложность работы.
Премия должна начисляться строго по критериям, которые прописаны в локальных актах. Без них налоговая не примет расходы.
Уведомление об увольнении, отправленное почтой, считается полученным с даты окончания срока хранения письма.
Если дистанционный сотрудник не вышел в офис в установленный день — это прогул. Удаленка не освобождает от обязанностей.
Руководителей с тремя и более детьми нельзя уволить по решению совета директоров.
Компенсацию за отпуск могут не выплатить, если суд решит, что работник злоупотребил правом.
Вопросы из чата: от премий до Роскомнадзора
Слушатели активно задавали вопросы — о премировании, военных сборах, персональных данных и отчетности. Вот лишь часть обсуждений:
«Если премия не гарантирована, прописывать ли ее в договоре?»
– Если это разовая мотивация, можно оформить приказом, но тогда это не будет расходом для налога на прибыль.
«Можно ли директору подписывать премию сам себе?»
– Смотря какая компания и какие полномочия у директора. В частной организации нужно смотреть в уставе, кто принимает такие решения — совет директоров или сам руководитель. Критерии премирования должны быть прописаны. В том числе они касаются руководителя: он может получать премию за общий результат работы и сам подписывать приказ. У бюджетников, как правило, руководитель не вправе этого делать — решение принимает вышестоящая организация. Поэтому допустимо и то, и другое — все зависит от учредительных документов.
«Как оформлять военные сборы и продление отпуска?»
– На период военных сборов оформляется выполнение государственных обязанностей — за работником сохраняется средний заработок. 124-я статья ТК говорит, что на этот период отпуск продлевается. Можно оформить двумя способами: 1) Продлить отпуск на дни сборов; 2) Оформить отзыв из отпуска, назначить военные сборы, а потом дать оставшуюся часть отпуска. Это согласуется с работником. После сборов работодатель может обратиться в военкомат за возмещением среднего заработка по постановлению Правительства № 704.
«Нужно ли уведомлять Роскомнадзор при работе с населением?»
– Когда организация регистрируется в Роскомнадзоре, она указывает цели обработки персональных данных и состав субъектов. Если вы начинаете работать с населением — это новая цель. Следовательно, нужно внести изменения в реестр операторов и подкорректировать локальные акты.
Персональные данные: требования 2025–2026 годов
С 1 июля 2025 года все базы персональных данных должны быть на территории России. Хранить их за рубежом больше нельзя, даже частично.
Запрещено также принимать персональные данные через иностранные мессенджеры — только через российские системы.
Если вы работаете с населением — нужно зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор персональных данных. Неважно, ИП вы или ООО.
Для ИП и организаций обязательны:
политика обработки персональных данных (размещается на сайте);
согласие на обработку (галочка или форма на сайте);
приказ о назначении ответственного;
регистрация в Роскомнадзоре как оператора персональных данных.
