8144 ОК МП моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Инна Шейн
Вебинары для бухгалтеров
Патент и УСН в 2026 году: где предприниматели теряют режим «задним числом» и почему патент лучше брать по частям

Патент и УСН в 2026 году: где предприниматели теряют режим «задним числом» и почему патент лучше брать по частям

Вопросы патентной системы налогообложения в 2026 году перестали быть формальностью. На вебинаре бухгалтеры и предприниматели разбирали ситуации, когда право на ПСН утрачивается задним числом, как суммируются доходы при совмещении режимов и почему ошибка в выборе срока патента может обернуться НДС с начала года.

Новый лимит по ПСН: проверять нужно не только текущий год

Один из ключевых акцентов вебинара — новый лимит доходов для применения патента.
С 2026 года он составляет 20 млн рублей, и это уже не «порог по итогам года», как привыкли многие предприниматели.

На вебинаре было отдельно подчеркнуто: для получения патента в 2026 году необходимо проверить фактическую выручку за 2025 год по всем патентам. Если этот доход превышает 20 млн рублей — в выдаче патента откажут сразу.

При этом меняется и логика контроля:

  • раньше учитывался только доход текущего года;

  • теперь налоговая смотрит и назад, и нарастающим итогом в текущем году.

Совмещение УСН и ПСН: доходы суммируются

Отдельный блок вебинара был посвящён предпринимателям, которые работают одновременно на УСН и патенте. Здесь действует принцип, который стал причиной большинства вопросов в чате:

если базовая система — УСН, то для лимита по ПСН суммируются доходы по обоим режимам.

На вебинаре разобрали на примере:

  • доход по патенту — 18 млн ₽;

  • доход по УСН — 5 млн ₽;

  • итог — 23 млн ₽.

Даже если по самому патенту лимит не превышен, предприниматель теряет право на ПСН из-за совокупного дохода.

Утрата права «задним числом»: самый рискованный сценарий

Самый тревожный момент вебинара — механизм утраты права на патент с начала его действия.

Если доход превышает 20 млн рублей в середине года, считается, что предприниматель утратил право на ПСН с 1 января.
Это означает:

  • пересчет налога по УСН или ОСНО за весь год;

  • подачу уточненной отчетности;

  • возможное возникновение НДС, если превышен лимит освобождения.

На вебинаре отдельно подчеркивалось: если превышение произошло, заявление об утрате права на патент нужно подать в течение 10 календарных дней.

Почему патент на год — риск

Если есть риск превышения лимита, патент лучше брать на короткий срок

В чате участники задавали вопросы о поквартальных и помесячных патентах, и спикер подтверждала: патент можно брать от 1 месяца, но продлить его нельзя — только оформить новый.

Такой подход позволяет:

  • не «слететь» задним числом;

  • сохранить уже отработанный период на ПСН;

  • избежать перерасчета налога за весь год.

ПСН, УСН и НДС: как включается НДС при превышении

Отдельно разбиралась ситуация, когда предприниматель утрачивает право на патент и одновременно выходит за лимиты, связанные с НДС.

В этом случае бизнесу приходится:

  • пересчитывать налог по базовой системе (чаще всего — по УСН) за период утраты патента;

  • проверять право на освобождение от НДС в следующем налоговом периоде.

Как пояснила Ольга Подрезова, обязанность платить НДС возникает не автоматически в момент превышения, а определяется по правилам главы 21 НК РФ — исходя из доходов за предыдущий год и условий применения освобождения.

Именно поэтому на практике возможна ситуация, когда:

  • налог по УСН пересчитывается с начала года;

  • а НДС появляется уже с нового налогового периода, если право на освобождение утрачено.

Этот момент требует особого внимания, поскольку ошибки в определении периода по НДС могут привести к доначислениям и спорам с налоговой.

Рубрика «вопрос-ответ»

Как считать лимит доходов, если ИП совмещает УСН и патент? – При совмещении УСН и ПСН для проверки лимита по патенту учитываются доходы по обоим режимам в совокупности. Если общий доход превышает установленный лимит, право на применение патента утрачивается.

Начисляются ли пени, если предприниматель слетел с патента? – За период до утраты права на патент пени, как правило, не возникают. Однако после утраты режима важно своевременно сдать отчетность и уплатить налоги по новой системе — именно здесь возможны доначисления и пени.

Как учитываются доходы при совмещении ПСН и ОСНО? – Если патент совмещается с ОСНО, для лимита по патенту учитываются только доходы по патентной деятельности. Доходы по ОСНО в лимит не включаются.

Как это было

Подтянуть знания и получить пошаговые рекомендации по ПСН, УСН, НДС и взаимодействию режимов можно здесь

Это поможет:

  • разобраться с лимитами и условиями ПСН,

  • научиться строить раздельный учет,

  • выбрать правильный подход при совмещении режимов,

  • подготовиться к налоговым проверкам заранее.

Информации об авторе

Инна Шейн

Инна Шейн

Ведущий вебинаров в Клерк.Ру

8 подписчиков18 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум