Патент и УСН в 2026 году: где предприниматели теряют режим «задним числом» и почему патент лучше брать по частям

Новый лимит по ПСН: проверять нужно не только текущий год

Один из ключевых акцентов вебинара — новый лимит доходов для применения патента.

С 2026 года он составляет 20 млн рублей, и это уже не «порог по итогам года», как привыкли многие предприниматели.

На вебинаре было отдельно подчеркнуто: для получения патента в 2026 году необходимо проверить фактическую выручку за 2025 год по всем патентам. Если этот доход превышает 20 млн рублей — в выдаче патента откажут сразу.

При этом меняется и логика контроля: