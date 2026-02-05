Патент и УСН в 2026 году: где предприниматели теряют режим «задним числом» и почему патент лучше брать по частям

Новый лимит по ПСН: проверять нужно не только текущий год
Один из ключевых акцентов вебинара — новый лимит доходов для применения патента.
С 2026 года он составляет 20 млн рублей, и это уже не «порог по итогам года», как привыкли многие предприниматели.
На вебинаре было отдельно подчеркнуто: для получения патента в 2026 году необходимо проверить фактическую выручку за 2025 год по всем патентам. Если этот доход превышает 20 млн рублей — в выдаче патента откажут сразу.
При этом меняется и логика контроля:
раньше учитывался только доход текущего года;
теперь налоговая смотрит и назад, и нарастающим итогом в текущем году.
Совмещение УСН и ПСН: доходы суммируются
Отдельный блок вебинара был посвящён предпринимателям, которые работают одновременно на УСН и патенте. Здесь действует принцип, который стал причиной большинства вопросов в чате:
если базовая система — УСН, то для лимита по ПСН суммируются доходы по обоим режимам.
На вебинаре разобрали на примере:
доход по патенту — 18 млн ₽;
доход по УСН — 5 млн ₽;
итог — 23 млн ₽.
Даже если по самому патенту лимит не превышен, предприниматель теряет право на ПСН из-за совокупного дохода.
Утрата права «задним числом»: самый рискованный сценарий
Самый тревожный момент вебинара — механизм утраты права на патент с начала его действия.
Если доход превышает 20 млн рублей в середине года, считается, что предприниматель утратил право на ПСН с 1 января.
Это означает:
пересчет налога по УСН или ОСНО за весь год;
подачу уточненной отчетности;
возможное возникновение НДС, если превышен лимит освобождения.
На вебинаре отдельно подчеркивалось: если превышение произошло, заявление об утрате права на патент нужно подать в течение 10 календарных дней.
Почему патент на год — риск
Если есть риск превышения лимита, патент лучше брать на короткий срок
В чате участники задавали вопросы о поквартальных и помесячных патентах, и спикер подтверждала: патент можно брать от 1 месяца, но продлить его нельзя — только оформить новый.
Такой подход позволяет:
не «слететь» задним числом;
сохранить уже отработанный период на ПСН;
избежать перерасчета налога за весь год.
ПСН, УСН и НДС: как включается НДС при превышении
Отдельно разбиралась ситуация, когда предприниматель утрачивает право на патент и одновременно выходит за лимиты, связанные с НДС.
В этом случае бизнесу приходится:
пересчитывать налог по базовой системе (чаще всего — по УСН) за период утраты патента;
проверять право на освобождение от НДС в следующем налоговом периоде.
Как пояснила Ольга Подрезова, обязанность платить НДС возникает не автоматически в момент превышения, а определяется по правилам главы 21 НК РФ — исходя из доходов за предыдущий год и условий применения освобождения.
Именно поэтому на практике возможна ситуация, когда:
налог по УСН пересчитывается с начала года;
а НДС появляется уже с нового налогового периода, если право на освобождение утрачено.
Этот момент требует особого внимания, поскольку ошибки в определении периода по НДС могут привести к доначислениям и спорам с налоговой.
– Как считать лимит доходов, если ИП совмещает УСН и патент? – При совмещении УСН и ПСН для проверки лимита по патенту учитываются доходы по обоим режимам в совокупности. Если общий доход превышает установленный лимит, право на применение патента утрачивается.
– Начисляются ли пени, если предприниматель слетел с патента? – За период до утраты права на патент пени, как правило, не возникают. Однако после утраты режима важно своевременно сдать отчетность и уплатить налоги по новой системе — именно здесь возможны доначисления и пени.
– Как учитываются доходы при совмещении ПСН и ОСНО? – Если патент совмещается с ОСНО, для лимита по патенту учитываются только доходы по патентной деятельности. Доходы по ОСНО в лимит не включаются.
