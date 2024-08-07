Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски

Эти оговорки направлены на предотвращение необоснованного получения налоговой выгоды путем искусственного дробления бизнеса.

Что такое налоговые оговорки

Налоговые оговорки - это специальные положения в договоре, которые определяют порядок распределения налоговой нагрузки между сторонами сделки. Они позволяют налогоплательщику обосновать законность применения той или иной схемы налоговой оптимизации.

Новые налоговые оговорки для упрощенцев

С 2025 года в договорах с упрощенцами должны быть включены следующие налоговые оговорки:

Оговорка о невозможности уменьшения налоговой базы: предусматривает, что упрощенец не может уменьшать налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на суммы расходов, понесенных в рамках договора с контрагентом, если контрагент применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

Оговорка о взаимозависимости: уточняет, что организации и ИП, признанные взаимозависимыми лицами, не могут заключать договоры между собой с целью необоснованного получения налоговой выгоды.

Оговорка о контролируемых сделках: устанавливает, что сделки между упрощенцем и контрагентом, если они признаются контролируемыми, должны соответствовать рыночным ценам.

Как минимизировать риски

Чтобы минимизировать налоговые риски, контрагентам упрощенцев при заключении договоров следует предпринять следующие шаги:

Тщательно проверить контрагента на предмет применения им УСН, взаимозависимости и контролируемых сделок.

Включить в договор все необходимые налоговые оговорки.

Оформить документально все расходы, понесенные в рамках договора с упрощенцем.

Проводить аудит налоговых схем с участием упрощенцев для выявления и устранения потенциальных рисков.

Последствия нарушения налоговых оговорок

Нарушение налоговых оговорок может привести к следующим последствиям:

Дополнительные налоговые доначисления для упрощенца.

Отказ в возмещении НДС для контрагента, применяющего ОСНО.

Признание сделки недействительной.

Наложение штрафов и даже уголовная ответственность в случае умышленного нарушения.

Заключение

Внедрение налоговых оговорок для упрощенцев направлено на повышение прозрачности и справедливости в налоговой системе. Контрагентам упрощенцев необходимо внимательно относиться к новым требованиям и принимать меры для минимизации налоговых рисков. Включая в договоры необходимые оговорки и проводя тщательную проверку своих контрагентов, можно избежать неприятных последствий и сохранить свою налоговую безопасность 🔥.