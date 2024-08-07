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Налоговая оговорка

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски

С 2025 года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которые введут дополнительные налоговые оговорки в договорах с организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения (УСН).

Эти оговорки направлены на предотвращение необоснованного получения налоговой выгоды путем искусственного дробления бизнеса.

Что такое налоговые оговорки

Налоговые оговорки - это специальные положения в договоре, которые определяют порядок распределения налоговой нагрузки между сторонами сделки. Они позволяют налогоплательщику обосновать законность применения той или иной схемы налоговой оптимизации.

Новые налоговые оговорки для упрощенцев

С 2025 года в договорах с упрощенцами должны быть включены следующие налоговые оговорки:

  • Оговорка о невозможности уменьшения налоговой базы: предусматривает, что упрощенец не может уменьшать налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на суммы расходов, понесенных в рамках договора с контрагентом, если контрагент применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

  • Оговорка о взаимозависимости: уточняет, что организации и ИП, признанные взаимозависимыми лицами, не могут заключать договоры между собой с целью необоснованного получения налоговой выгоды.

  • Оговорка о контролируемых сделках: устанавливает, что сделки между упрощенцем и контрагентом, если они признаются контролируемыми, должны соответствовать рыночным ценам.

Как минимизировать риски

Чтобы минимизировать налоговые риски, контрагентам упрощенцев при заключении договоров следует предпринять следующие шаги:

  • Тщательно проверить контрагента на предмет применения им УСН, взаимозависимости и контролируемых сделок.

  • Включить в договор все необходимые налоговые оговорки.

  • Оформить документально все расходы, понесенные в рамках договора с упрощенцем.

  • Проводить аудит налоговых схем с участием упрощенцев для выявления и устранения потенциальных рисков.

Последствия нарушения налоговых оговорок

Нарушение налоговых оговорок может привести к следующим последствиям:

  • Дополнительные налоговые доначисления для упрощенца.

  • Отказ в возмещении НДС для контрагента, применяющего ОСНО.

  • Признание сделки недействительной.

  • Наложение штрафов и даже уголовная ответственность в случае умышленного нарушения.

Заключение

Внедрение налоговых оговорок для упрощенцев направлено на повышение прозрачности и справедливости в налоговой системе. Контрагентам упрощенцев необходимо внимательно относиться к новым требованиям и принимать меры для минимизации налоговых рисков. Включая в договоры необходимые оговорки и проводя тщательную проверку своих контрагентов, можно избежать неприятных последствий и сохранить свою налоговую безопасность 🔥.

Комментарии

2
  • Крестик-нолик

    Оговорка о невозможности уменьшения налоговой базы:предусматривает, что упрощенец не может уменьшать налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на суммы расходов, понесенных в рамках договора с контрагентом, если контрагент применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

    Что, простите? Это как? Если я на УСН Д-Р, почему это я не могу принять в уменьшение налоговой базы расходы поставщика на ОСНО???

    • Крестик-нолик

      расходы поставщика на ОСНО

      расходы ОТ поставщика на ОСНО