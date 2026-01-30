Как уплатить налог с продажи бизнеса. ИП УСН 6%

Продажа бизнеса как ИП на УСН 6%. Вся полученная сумма — это доход предпринимателя. Она просто прибавляется к другим доходам за год, и со всей этой суммы вы платите свои обычные 6% налога.

Платить нужно поквартально. Вы получили деньги, например, в марте. К 25 апреля вы обязаны рассчитать и заплатить авансовый платеж по налогу. Как считать: берете все доходы с января по март, включая деньги от продажи бизнеса, находите 6% от этой суммы и вычитаете авансы, уже уплаченные за январь и февраль. То, что получилось, платите.

Раз в год, до 30 апреля, вы сдаете годовую декларацию по УСН. В этой декларации вы показываете весь доход за год, включая доход от продажи бизнеса. По итогам декларации либо доплачиваете налог, либо получаете возврат, если переплатили в течение года авансами.

Что делать, когда пришли деньги:

1. Получили деньги на счет ИП.

2. Внесли эту сумму в книгу учета доходов и расходов (КУДиР) как доход.

3. Отложили примерно 6% от этой суммы, чтобы было чем платить аванс.

4. В конце квартала посчитали и заплатили авансовый платеж (срок — до 25 числа следующего месяца).

5. В конце года сдали декларацию и закрыли год по налогам.