Новые правила отчетности о массе товаров и упаковки: изменения и требования

С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые правила отчетности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2024 года № 741. Эти изменения касаются представления отчетности о массе товаров и упаковки, как произведенных на территории Российской Федерации, так и ввезенных из-за рубежа, включая страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и государства, не входящие в этот союз.
Общие положения постановления
Новые правила вводят требования к отчетности для различных категорий субъектов хозяйственной деятельности:
Производители товаров, которые должны отчитываться о товарах и упаковке, произведенных в Российской Федерации.
Импортеры товаров из стран-членов ЕАЭС, а также из государств, не входящих в ЕАЭС. Особое внимание уделяется отчетности по товарам и упаковке, ввезенным в Россию в период с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года.
Новые формы отчетности
Согласно Постановлению № 741, утверждены две новые формы отчетности:
Отчетность 1:
Производители товаров должны предоставлять отчетность по товарам и упаковке, произведенным на территории РФ.
Импортеры из стран ЕАЭС обязаны отчитываться по ввезенным товарам и упаковке.
Импортеры из государств, не являющихся членами ЕАЭС, в отношении товаров и упаковки, ввезенных с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года, в случаях, указанных в постановлении.
Отчетность 2:
Импортеры товаров обязаны предоставлять отчетность по товарам и упаковке, ввезенным из государств, не являющихся членами ЕАЭС, начиная с 1 января 2026 года.
Эти формы отчетности направлены на обеспечение прозрачности в обращении с отходами и упрощение процесса контроля за выполнением экологических требований.
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Особенности и переходные положения
Отчетность по товарам и упаковке из стран ЕАЭС должна быть предоставлена в соответствии с новыми требованиями начиная с 1 сентября 2024 года.
Отчетность по товарам и упаковке из стран, не входящих в ЕАЭС, вступает в силу с 1 января 2026 года. Это изменение позволит компаниям и организациям подготовиться к новым требованиям и внести необходимые коррективы в свою отчетность.
Сроки действия
Постановление № 741 будет действовать с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2030 года. Исключение составляют отдельные положения, вступающие в силу с 1 января 2026 года. Это позволит обеспечить плавный переход к новым правилам и даст время для адаптации бизнеса к изменениям.
Заключение
Введение новых правил отчетности о массе товаров и упаковки представляет собой значительный шаг в улучшении экологического управления в России. Эти меры помогут повысить прозрачность и эффективность контроля за обращением с отходами, а также обеспечить соблюдение экологических стандартов.
Производители и импортеры должны быть готовы к новым требованиям и учесть изменения в процессах отчетности. Постановление № 741 направлено на создание более устойчивой и прозрачной системы управления отходами, что способствует улучшению экологической ситуации и защите окружающей среды.
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