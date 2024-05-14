Новый порядок оплаты сверхурочной работы с 1 сентября 2024 года: что изменится для работодателей и сотрудников

С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила оплаты сверхурочной работы, которые коснутся всех работодателей. Изменения, внесенные в статью 152 Трудового кодекса РФ, призваны конкретизировать и улучшить условия оплаты труда сотрудников, работающих сверхурочно.

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу важные изменения в порядке оплаты сверхурочной работы, закрепленные в статье 152 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Эти изменения, инициированные постановлением Конституционного Суда РФ от 27 июня 2023 года, призваны конкретизировать и улучшить условия оплаты труда сотрудников, работающих сверхурочно. В статье рассмотрим, что изменится и как работодателям подготовиться к новым требованиям.

Основные изменения в оплате сверхурочной работы

До внесения поправок в статью 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивалась за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном. Однако, ранее закон не уточнял, на основании чего рассчитывается эта оплата — исходя из тарифной ставки или оклада, либо с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

Федеральный закон от 22 апреля 2024 года № 91-ФЗ (далее — Закон № 91-ФЗ) внес изменения в статью 152 ТК РФ, которые уточняют порядок расчета оплаты сверхурочной работы. Теперь работодатель обязан учитывать не только оклад или тарифную ставку, но и дополнительные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (например, премии и надбавки), при расчете оплаты сверхурочных часов.

Новый порядок расчета оплаты сверхурочной работы

Согласно новым правилам, работодатель должен оплатить сверхурочную работу сверх зарплаты, начисленной сотруднику за работу в пределах нормы рабочего времени. Оплата за часы, отработанные сверхурочно, теперь рассчитывается следующим образом:

Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере от заработной платы, включающей оклад (тарифную ставку) и все компенсационные и стимулирующие выплаты.

Последующие часы сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в двойном размере от той же заработной платы.

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Пример расчета оплаты сверхурочной работы

Рассмотрим пример, чтобы понять, как новый порядок оплаты сверхурочной работы будет применяться на практике.

Оклад работника составляет 55 000 рублей в месяц. Помимо этого, ему начисляется ежемесячная премия в размере 12 000 рублей и надбавка за стаж в размере 8 000 рублей. В сентябре 2024 года работник отработал 4 часа сверхурочно.

Норма рабочего времени в сентябре 2024 года составляет 168 часов, а сотрудник отработал 172 часа. Его заработная плата, включающая оклад, премию и надбавку, составляет 75 000 рублей. В соответствии с новым порядком, сотрудник должен получить оплату за сверхурочную работу:

За первые два часа: (75 000 руб. / 168 ч) 1,5 2 = 1339,28 руб.

За следующие два часа: (75 000 руб. / 168 ч) 2 2 = 1785,71 руб.

Таким образом, общая сумма, подлежащая выплате работнику за сентябрь 2024 года, составит 78 125 рублей.

Важные моменты для работодателей

В связи с изменениями в законодательстве работодателям необходимо:

Проверить порядок оплаты сверхурочной работы, закрепленный в локальных нормативных актах (ЛНА), трудовых и коллективных договорах. Если текущий порядок оплаты не соответствует новым требованиям, документы необходимо обновить до 1 сентября 2024 года. Уведомить сотрудников об изменениях в ЛНА. В случае изменения ЛНА работодатель обязан ознакомить с ним работников под подпись. Заключить дополнительные соглашения с сотрудниками. Если порядок оплаты сверхурочной работы установлен в трудовых договорах, изменения могут быть внесены только по соглашению сторон.

Возможные споры и требования

Одним из важных аспектов принятого Закона № 91-ФЗ является возможность возникновения споров о перерасчете оплаты сверхурочной работы за прошлые периоды по новым правилам. Работники могут потребовать от работодателей оплаты переработки с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Чтобы избежать возможных судебных разбирательств, работодателям рекомендуется учитывать новые правила при расчете оплаты сверхурочной работы и за прошлые периоды.

Заключение

Изменения в статье 152 ТК РФ, внесенные Законом № 91-ФЗ, призваны обеспечить более справедливую и прозрачную оплату сверхурочной работы. Работодателям следует заблаговременно подготовиться к вступлению новых правил в силу, чтобы избежать правовых рисков и обеспечить соблюдение интересов своих сотрудников.