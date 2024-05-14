Зарплаты вырастут на 5,1%: Распоряжение подписано

Правительство России объявило о повышении зарплат на 5.1% для работников государственных учреждений и гражданского персонала воинских частей. Это решение, которое вступает в силу с 1 октября 2024 года, коснется более 2 миллионов сотрудников, включая педагогов, медиков и сотрудников силовых ведомств.

Стало известно о новом распоряжении российского правительства, согласно которому с 1 октября 2024 года заработные платы работников федеральных казенных учреждений и гражданского персонала воинских частей будут увеличены на 5.1%.

Как пояснили в Министерстве труда, повышение коснется широкого круга специалистов. Среди них — педагоги, преподаватели, медики и другие сотрудники федеральных учреждений, включая университеты, медицинские центры, учреждения медико-социальной экспертизы, научные и культурные организации. Особое внимание уделено гражданскому персоналу силовых ведомств, таких как Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардия.

Это повышение станет продолжением прошлогодней индексации, когда зарплаты сотрудников федеральных учреждений были увеличены на 5.5%. На этот раз, индексация затронет более 2 миллионов человек, что подчеркивает масштабы и важность данной меры.

«Такая индексация оплаты труда затрагивает следующие категории работников: это сотрудники бюджетных учреждений в области культуры, образования, науки, здравоохранения и других секторов экономики, где учредителями является государство — федеральные власти. Их достаточно много», — отметили в Минтруде.

Решение об индексации направлено на поддержку работников в условиях роста цен и инфляции. При этом возникает вопрос, как эти дополнительные расходы будут покрыты в рамках бюджета и не повлияют ли они на другие статьи. Однако, для миллионов россиян это повышение станет значимым улучшением их финансового положения.