Wildberries против мошенничества: Как маркетплейс сохранил тысячи товаров и блокирует фейковые заказы

В августе 2024 года Wildberries внедрил новую систему мониторинга для предотвращения выкупа стока и фейковых заказов. За первый месяц удалось сохранить доступность товаров для сотен продавцов и предотвратить десятки тысяч мошеннических действий. Как это повлияет на бизнес?

Новая система безопасности от Wildberries: как она защищает бизнес

Маркетплейс Wildberries в августе 2024 года запустил систему мониторинга для борьбы с выкупом стока и фейковыми заказами крупных товаров, которые нередко используются в мошеннических схемах. Компания сообщает, что благодаря новым технологиям за первый месяц удалось сохранить доступность товаров 418 продавцов и предотвратить 94 тысячи фейковых заказов.

"Это позволит продавцам избежать финансовых потерь и сохранить стабильность поставок," — сообщили в Wildberries.

Искусственный интеллект на страже бизнеса

Wildberries активно внедряет технологии искусственного интеллекта, который помогает оперативно выявлять подозрительные действия, блокировать фейковые отзывы и защищать рейтинговую систему. Это одна из ключевых мер по усилению безопасности на маркетплейсе.

Кроме того, компания активно взаимодействует с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), информируя их о мошеннических схемах, чтобы минимизировать риски.

"Мы продолжим совершенствовать систему безопасности, чтобы партнеры могли сосредоточиться на своем бизнесе без опасений за безопасность их товаров," — отметили представители компании.

Борьба с мошенничеством и защита данных

За последние 12 месяцев Wildberries раскрыло более 100 мошеннических схем и предотвратило 111 попыток блокировки работы ПВЗ через фейковые заказы. Но работа на этом не остановится — маркетплейс планирует объявить о дополнительных мерах для повышения безопасности в ближайшее время.

Также, с января по июнь 2024 года, совместно с сервисом Solar AURA было выявлено и заблокировано 794 фейковых сайта Wildberries, которые пытались украсть конфиденциальные данные пользователей и продавцов.

Таким образом, новая система мониторинга не только защищает продавцов и покупателей, но и делает бизнес на Wildberries еще более надежным и безопасным.