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НДС

Взыскание имущества иностранной компании: спор о налогообложении НДС

Банк оспаривает решение налоговой инспекции о необходимости уплаты НДС с имущества, переданного банку в счет погашения долга иностранной компании. Какова правовая позиция сторон и чем закончился спор?

Фабула дела

Между банком и иностранной компанией были заключены кредитные договоры. В качестве обеспечения по кредитам выступала недвижимость, принадлежащая иностранной организации и расположенная в России. Из-за нарушения условий договора (непогашение кредита и процентов) суд удовлетворил требования банка об обращении взыскания на недвижимость.

В рамках исполнительного производства банк получил имущество иностранной компании, которое не удалось реализовать на торгах. После этого налоговая инспекция вынесла решение, в котором обвинила банк в нарушении обязанностей налогового агента. По мнению инспекции, банк был обязан исчислить, удержать и перечислить НДС с передачи имущества.

Аргументы налогоплательщика

Банк обжаловал решение, утверждая, что он не является налоговым агентом по статье 161 НК РФ. Основные доводы банка заключались в следующем:

  1. Передача имущества происходила через российский филиал иностранной компании. Недвижимость была внесена в основные фонды филиала, а все операции по ней проводились через этот филиал.

  2. Банк утверждал, что передача недвижимости не подпадала под положения статьи 161 НК РФ, поскольку реализация происходила не напрямую от головной иностранной компании, а через ее подразделение, зарегистрированное на территории России.

Правовая позиция ФНС России

ФНС провела проверку и установила, что кредитные договоры были заключены непосредственно с головной иностранной компанией, а не с российским филиалом. Денежные средства были предоставлены головной организации, и передача имущества осуществлялась в рамках обязательств именно этой организации.

ФНС также отметила, что отсутствовали документы, которые могли бы подтвердить участие российского филиала в передаче имущества. Все процедуры оформления передачи имущества производились судебными приставами, а не российским филиалом.

На основании этого налоговый орган пришел к выводу, что реализация имущества не может считаться осуществленной через подразделение иностранной компании, а следовательно, на банк как на налогового агента распространяются требования статьи 161 НК РФ об удержании НДС.

Итог

Жалоба банка была отклонена. Решение налоговой инспекции о необходимости удержания и перечисления НДС с операций по передаче имущества иностранной компании в счет долга было признано правомерным.

Данный случай иллюстрирует, что даже при наличии российского подразделения иностранной компании налоговые обязательства могут возникать непосредственно у головной организации, если это подтверждается условиями договоров и фактическими обстоятельствами дела.

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