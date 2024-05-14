Взыскание имущества иностранной компании: спор о налогообложении НДС

Банк оспаривает решение налоговой инспекции о необходимости уплаты НДС с имущества, переданного банку в счет погашения долга иностранной компании. Какова правовая позиция сторон и чем закончился спор?

Фабула дела

Между банком и иностранной компанией были заключены кредитные договоры. В качестве обеспечения по кредитам выступала недвижимость, принадлежащая иностранной организации и расположенная в России. Из-за нарушения условий договора (непогашение кредита и процентов) суд удовлетворил требования банка об обращении взыскания на недвижимость.

В рамках исполнительного производства банк получил имущество иностранной компании, которое не удалось реализовать на торгах. После этого налоговая инспекция вынесла решение, в котором обвинила банк в нарушении обязанностей налогового агента. По мнению инспекции, банк был обязан исчислить, удержать и перечислить НДС с передачи имущества.

Аргументы налогоплательщика

Банк обжаловал решение, утверждая, что он не является налоговым агентом по статье 161 НК РФ. Основные доводы банка заключались в следующем:

Передача имущества происходила через российский филиал иностранной компании. Недвижимость была внесена в основные фонды филиала, а все операции по ней проводились через этот филиал. Банк утверждал, что передача недвижимости не подпадала под положения статьи 161 НК РФ, поскольку реализация происходила не напрямую от головной иностранной компании, а через ее подразделение, зарегистрированное на территории России.

Правовая позиция ФНС России

ФНС провела проверку и установила, что кредитные договоры были заключены непосредственно с головной иностранной компанией, а не с российским филиалом. Денежные средства были предоставлены головной организации, и передача имущества осуществлялась в рамках обязательств именно этой организации.

ФНС также отметила, что отсутствовали документы, которые могли бы подтвердить участие российского филиала в передаче имущества. Все процедуры оформления передачи имущества производились судебными приставами, а не российским филиалом.

На основании этого налоговый орган пришел к выводу, что реализация имущества не может считаться осуществленной через подразделение иностранной компании, а следовательно, на банк как на налогового агента распространяются требования статьи 161 НК РФ об удержании НДС.

Итог

Жалоба банка была отклонена. Решение налоговой инспекции о необходимости удержания и перечисления НДС с операций по передаче имущества иностранной компании в счет долга было признано правомерным.

Данный случай иллюстрирует, что даже при наличии российского подразделения иностранной компании налоговые обязательства могут возникать непосредственно у головной организации, если это подтверждается условиями договоров и фактическими обстоятельствами дела.