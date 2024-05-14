Оспаривание корректировки имущественного налогового вычета по НДФЛ: позиция ФНС России

Налогоплательщик оспаривает решение инспекции о снижении имущественного налогового вычета, заявленного по НДФЛ за 2020-2021 годы. Спор касается правомерности пересмотра налоговых деклараций предыдущих лет без проведения повторных камеральных проверок.

Фабула дела

Налогоплательщик представил налоговые декларации по НДФЛ за 2020 и 2021 годы, в которых были заявлены суммы НДФЛ, подлежащие возврату, благодаря применению имущественного налогового вычета при покупке квартиры. Однако инспекция пришла к выводу, что сумма НДФЛ к возврату завышена из-за неправомерного увеличения остатка имущественного вычета, не использованного в предыдущие периоды.

Во время проверки деклараций за 2020-2021 годы инспекция установила, что в 2018 году налогоплательщик получил возврат НДФЛ в большем размере, чем это предусмотрено Налоговым кодексом РФ. На этом основании налоговый орган уменьшил остаток имущественного вычета, переходящий на следующие налоговые периоды.

Аргументы налогоплательщика

Налогоплательщик обжаловал решение инспекции, утверждая, что при выявлении неправомерного возврата НДФЛ за 2018 год инспекция должна была составить акт камеральной проверки и вынести соответствующее решение. Вместо этого инспекция произвела перераспределение налогового вычета без проведения официальной проверки по декларациям за 2018 год.

Правовая позиция ФНС России

ФНС поддержала налогоплательщика. В соответствии с законодательством, право на получение имущественного вычета по НДФЛ возникает на основании результатов камеральной проверки, по итогам которой налоговый орган принимает официальный акт. Конституционный Суд РФ отмечал, что повторная камеральная проверка налоговых деклараций, уже прошедших контроль, не допускается (Определение от 23.04.2015 № 736-О).

Инспекция не оспаривала имущественный вычет в рамках камеральных проверок деклараций за 2018-2019 годы и не составляла актов по этим проверкам. Поэтому у инспекции не было законных оснований для корректировки имущественного вычета при проверке деклараций за 2020-2021 годы.

Итог

Жалоба налогоплательщика была удовлетворена. Решение инспекции о снижении остатка имущественного вычета было признано неправомерным, и налогоплательщик сохранил право на заявленный возврат НДФЛ.

Данный случай демонстрирует, что пересмотр результатов камеральных проверок прошлых периодов без соответствующих процессуальных действий налогового органа является нарушением прав налогоплательщиков.