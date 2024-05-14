Суд изменил налоговую базу: бизнесмену вернули миллионы после пересмотра кадастровой стоимости

Бизнесмен оспорил кадастровую стоимость своей доли здания, проданного в 2020 году, и выиграл дело. Теперь его налоговая нагрузка существенно снизится — важный прецедент для всех владельцев коммерческой недвижимости!

Суть

Налогоплательщик, продавший половину здания в 2020 году, столкнулся с неожиданно высокой налоговой нагрузкой из-за кадастровой стоимости объекта. В результате проверки налоговая инспекция начислила налог на доходы физических лиц (НДФЛ) исходя из стоимости здания в 77,6 млн рублей, несмотря на то, что реальная рыночная стоимость, подтверждённая решением суда, составляла всего 19,6 млн рублей. Это решение вызвало у налогоплательщика возмущение и он подал жалобу.

Процесс

Ключевым аргументом налогоплательщика стало то, что кадастровая стоимость его объекта была оспорена в суде еще до вынесения решения налоговой. Суд постановил, что новая, сниженная рыночная стоимость объекта должна применяться для расчета налоговой базы ретроспективно, начиная с 2020 года, несмотря на первоначальные данные ЕГРН. Однако налоговая продолжала использовать старые данные.

ФНС в итоге приняла сторону налогоплательщика, сославшись на постановления Конституционного суда о равенстве налогообложения. Судебные органы признали, что неравномерное применение кадастровой стоимости недопустимо и нарушает права налогоплательщиков.

Итог

После обжалования и тщательного рассмотрения дела налогоплательщик добился значительного уменьшения налоговой базы. Теперь налоги будут исчислены исходя из новой кадастровой стоимости в 19,6 млн рублей. Это решение может стать важным прецедентом для предпринимателей, особенно владельцев коммерческой недвижимости, которые могут оспорить свои кадастровые стоимости для снижения налоговой нагрузки.