Налог на вклады в 2024 году: изменения, которые повергнут в шок каждого инвестора!

На данный момент россияне обязаны уплачивать налог только если их доход от вкладов превышает 150 000 ₽. Эта сумма соответствует предельной ставке Центробанка за год и умножается на миллион. При этом налоговые ставки остаются неизменными: стандартные 13% и повышенные 15% для тех, чьи годовые доходы превышают 5 000 000 ₽.

К примеру, давайте рассмотрим несколько сценариев:

Если вы заработали 140 000 ₽:

Поскольку доход меньше необлагаемой суммы, налог платить не нужно.

Если ваш доход составил 250 000 ₽:

Облагаемая база составит: 250 000−150 000=100 000 ₽ Налог составит: 100 000×13%=13 000 ₽

Если ваша зарплата составляет 5 000 000 ₽, а вклад принёс 1 500 000 ₽:

Облагаемая база будет: 1 500 000−150 000=1 350 000 ₽ Налог составит: 1 350 000×15%=202 500 ₽

По словам экспертов, чтобы превысить 150 000 ₽ в процентах, сумма вклада должна быть больше 1 600 000 ₽.