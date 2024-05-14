Как The Ordinary высмеял Черную пятницу и предложил покупателям альтернативу

Под этими яркими слоганами The Ordinary предложили своим клиентам совсем другую концепцию — "медленный шопинг". Вместо суеты одного дня бренд предоставил возможность воспользоваться 23%-ной скидкой весь ноябрь.

Почему это работает? Потому что аудитория устала от агрессивного маркетинга и стремится выбирать бренды, которые кажутся честными и прозрачными. The Ordinary в очередной раз доказал: искренность продается лучше, чем любые уловки.