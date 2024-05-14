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Маркетинг

Как The Ordinary высмеял Черную пятницу и предложил покупателям альтернативу

Бренд The Ordinary пошел против привычных маркетинговых хитростей и превратил свою рекламную кампанию в вирусный хит. Узнайте, как они высмеяли Черную пятницу, показав абсурдность скидок, и почему их идея «медленного шопинга» меняет подход к продажам.

The Ordinary: честность против ажиотажа

Когда бренды по всему миру готовятся к Черной пятнице, стараясь привлечь покупателей скидками, которые часто вызывают недоверие, The Ordinary решил пойти совершенно другим путем. Вместо стандартной кампании они выбрали троллинг, и их подход уже стал сенсацией в сети.

На улицах появились плакаты с провокационными ироничными фразами:

  • "Скидка 50% от цены, которую придумали вчера" — подчеркивая частую практику повышения цен перед "скидками".

  • "Последний шанс! Только сегодня! Или завтра. Или в любой другой день" — указывая на искусственное создание чувства срочности.

  • "Последних пять штук! На этой полке. Больше с другой стороны." — намек на уловки с ограничением количества товаров.

Ирония — двигатель продаж?

Под этими яркими слоганами The Ordinary предложили своим клиентам совсем другую концепцию — "медленный шопинг". Вместо суеты одного дня бренд предоставил возможность воспользоваться 23%-ной скидкой весь ноябрь.

Почему это работает? Потому что аудитория устала от агрессивного маркетинга и стремится выбирать бренды, которые кажутся честными и прозрачными. The Ordinary в очередной раз доказал: искренность продается лучше, чем любые уловки.

Клиенты поддержали идею

Соцсети буквально взорвались обсуждением кампании. Пользователи активно делятся фото плакатов и обсуждают, насколько уместен троллинг в индустрии. "Лучший подход к Черной пятнице за последние годы", — пишут в комментариях.

Бренд The Ordinary превратил традиционную скидочную гонку в размышления о том, что действительно важно. Их ирония попала точно в цель, а "медленный шопинг" стал не просто маркетинговым ходом, а своеобразной философией.

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