Ozon дает больше свободы продавцам: новые правила участия в акциях и уценки товаров

С 3 апреля маркетплейс Ozon вводит важные изменения в систему скидок и акций. Теперь продавцы смогут самостоятельно решать, участвовать ли их товары в распродажах. Также Ozon пересмотрел механизм уценки — селлеры получат возможность устанавливать минимальную цену, ниже которой товар не будет продаваться. Эти шаги стали ответом на требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ранее выдавшей предупреждение маркетплейсу.
Что изменилось?
Главное нововведение — продавцы смогут отключить автодобавление своих товаров в акции через личный кабинет. Эта настройка будет действовать, пока селлер сам не решит ее изменить.
Другим важным изменением стал новый подход к уценке:
Продавцы могут задать минимальную цену, ниже которой товар не будет продаваться.
Если товар имеет дефекты, селлер сможет отказаться от уценки через службу поддержки. В этом случае он будет отмечен как бракованный, а продавец должен будет забрать его со склада.
Реакция рынка
Эксперты отмечают, что новые механизмы дадут продавцам больше контроля над своими продажами. Директор по маркетингу Seller24 Максим Самойленко считает, что это шаг к честной конкуренции.
"Для продавцов это возможность быть более гибкими в маркетинге: можно участвовать в акции, а можно отказаться, исходя из своей юнит-экономики. Владелец бизнеса принимает решение независимо", — отметил эксперт.
Как на это повлияла ФАС?
Федеральная антимонопольная служба в феврале выдала предупреждения Ozon и Wildberries за автоматическое включение товаров в акции без согласия продавцов. Компании обязали разработать прозрачную систему скидок. Срок выполнения требования продлевался, но теперь Ozon предпринял конкретные шаги.
Что это значит для селлеров?
Нововведения позволят продавцам лучше контролировать свою прибыль и стратегию продаж. Однако отказ от участия в акциях может снизить видимость товаров на платформе, что потребует продуманного подхода к маркетингу.
Пока остается открытым вопрос, как Ozon будет регулировать отображение товаров селлеров, которые откажутся от акций. Маркетплейс может изменить алгоритмы ранжирования, что потенциально повлияет на их продажи.
Вывод: Новый механизм участия в акциях и уценке — долгожданное изменение для продавцов. Однако, как оно отразится на продажах, покажет практика.
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