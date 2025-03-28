Ozon дает больше свободы продавцам: новые правила участия в акциях и уценки товаров

Эксперты отмечают, что новые механизмы дадут продавцам больше контроля над своими продажами. Директор по маркетингу Seller24 Максим Самойленко считает, что это шаг к честной конкуренции.

"Для продавцов это возможность быть более гибкими в маркетинге: можно участвовать в акции, а можно отказаться, исходя из своей юнит-экономики. Владелец бизнеса принимает решение независимо", — отметил эксперт.